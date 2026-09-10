Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!

Za otroke

Prvi šolski dan naj bo pustolovščina!

Prvi šolski dan je tu! Torba je pripravljena, copati tudi, risani junaki pa že sedijo v klopi. Nekateri otroci že komaj čakajo, da spet vidijo prijatelje, drugi bi najraje še malo ostali doma, tretji pa so neučakani, da sprobajo vse nove šolske potrebščine. Šola je lahko zabavna, malo glasna, včasih malce zmedena, vsekakor pa polna novih dogodivščin.