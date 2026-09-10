Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!
Ko akcija boli, občinstvo pa se smeji! Jackie Chan je eden tistih filmskih zvezdnikov, pri katerih gledalec nikoli ne ve, ali naj najprej zadrži dih ali se začne smejati. Njegovi filmi niso samo pretepi, pregoni in eksplozije. So natančno odmerjena mešanica borilnih veščin, komedije, akrobacij in prizorov, ob katerih se vedno znova pojavi vprašanje, kako mu je uspelo.
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Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno
Kaj se zgodi, ko ženska, ki je dvajset let živela za druge, nenadoma ugotovi, da je čas, da začne živeti zase? Turška serija Ponovni utrip prinaša ganljivo, duhovito in čustveno zgodbo o drugi priložnosti, družinskih skrivnostih in ženski, ki se po hudi preizkušnji odloči, da ne bo več stala v ozadju lastnega življenja.
Brave 108: kdo se bo boril v puljski Areni?
Brave 108 bo v kultni puljski Areni prvi dogodek organizacije Brave na Hrvaškem. V glavni borbi večera se bosta pomerila Hrvat Andri Vrtačić in Francoz Sofiane Bouafia, slovenske barve pa bodo zastopali kar trije borci. Prenos spektakla bo od 19.30 v živo na VOYO.
Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston
Whitney Houston, Kevin Costner in balada, ki jo pozna ves svet. Telesni stražar je filmska klasika devetdesetih, v kateri se prepletajo ljubezen, nevarnost in nepozabna glasba. Zdaj si ga lahko ogledate na VOYO.
Prvi šolski dan naj bo pustolovščina!
Prvi šolski dan je tu! Torba je pripravljena, copati tudi, risani junaki pa že sedijo v klopi. Nekateri otroci že komaj čakajo, da spet vidijo prijatelje, drugi bi najraje še malo ostali doma, tretji pa so neučakani, da sprobajo vse nove šolske potrebščine. Šola je lahko zabavna, malo glasna, včasih malce zmedena, vsekakor pa polna novih dogodivščin.
MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.
Brata Menendez: popolna družina, krvava skrivnost in šokanten umor
Dva sinova, dva mrtva starša in vprašanje, ki še danes deli javnost. Lyle in Erik Menendez sta v družinski vili na Beverly Hillsu ubila svoja starša, Joseja in Kitty Menendez. Primer je najprej deloval kot zgodba o privilegiranih bratih, razkošnem življenju in hladnokrvnem zločinu, nato pa se je v sodni dvorani spremenil v eno najbolj kontroverznih ameriških kriminalnih zgodb po resničnem dogodku.
Prekrokana noč: 7 norih zgodb iz zakulisja, preden si ogledate trilogijo
Kaj gledati nocoj, ko si želite predvsem odklopa in komedije, pri kateri ni treba preveč razmišljati? Prekrokana noč je precej varen odgovor. Preden se udobno namestite, pa preverite sedem zgodb iz zakulisja, zaradi katerih boste trilogijo gledali nekoliko drugače.
Serija Blanca na VOYO: Zakaj je 2. sezona še bolj napeta?
Če imaš rad kriminalke, pri katerih ni dovolj samo gledati, ampak moraš tudi dobro poslušati, imaš dober razlog, da za danes zaključiš z obveznostmi. Na VOYO se Blanca vrača z 2. sezono, ki prinaša nevarnejši primer, več napetosti in skrivnosti, ki tokrat segajo naravnost v njeno preteklost.
Love Island Adria prihaja na VOYO
Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam! Love Island Adria prinaša vroče romance, nove simpatije, ljubosumje in nepričakovane preobrate. Svetovni televizijski fenomen bo 13. septembra zaživel na VOYO, v ikonični vili pa bomo tokrat spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije.
Morilka z OnlyFansa: kaj se je v resnici zgodilo usodne noči?
Popolno življenje na družbenih omrežjih, burno razmerje in noč, ki se je končala s smrtjo. Courtney Clenney je z nožem smrtno ranila svojega partnerja Christiana Obumselija in trdila, da je šlo za samoobrambo. Dokumentarec Morilka z OnlyFansa, ki si ga lahko ogledaš na VOYO, razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati.
Kaj gledati na VOYO? 15 kratkih slovenskih filmov za nocoj
Na VOYO je na voljo izbor 15 kratkih slovenskih in regionalnih filmov, ki dokazujejo, da dobra zgodba ne potrebuje vedno dveh ur. Na enem mestu se srečajo črni humor, zapleteni odnosi, družinske drame, distopična prihodnost in slovanska mitologija, manjkajo pa niti tiste zelo domače situacije, ob katerih se hitro prepoznamo.
Svingerski safari: divja komedija, ki vas bo presenetila
200-tonski kit na plaži, prve ljubezni, starši brez zavor in Kylie Minogue sredi norih sedemdesetih. Svingerski safari je komedija, v kateri gre skoraj vse narobe – in prav zato je tako zabavna. Film si lahko ogledate na VOYO.
Andrew Tate in seks posnetki slavnih: kaj se skriva za škandali?
Manipulacija, zasebni posnetki, milijoni sledilcev in zgodbe, ki so obkrožile svet. Na VOYO te čakata dokumentarca, ki pogledata za naslovnice dveh povsem različnih, a presenetljivo povezanih fenomenov.
Zuffa Boxing 10: dva neporažena v ring, le eden bo ostal na vrhu
Zuffa Boxing 10 bo v soboto, 8. avgusta, v Dublin pripeljal obračun dveh neporaženih boksarjev. Aaron McKenna in Etinosa Oliha se bosta pomerila za naslov svetovnega prvaka IBF v srednji kategoriji. Prenos borilnega večera se začne ob 20.00, v živo pa ga lahko spremljate na VOYO.
Moj prijatelj pingvin: film meseca, ki temelji na neverjetni resnični zgodbi
Moj prijatelj pingvin (My Penguin Friend) je družinski film, posnet po resnični zgodbi, ki je pred leti obkrožila svet. Pripoveduje o nepričakovanem prijateljstvu med brazilskim ribičem in pingvinom, ki ga reši iz naftnega madeža. Film meseca na VOYO prinaša ganljivo zgodbo, ki dokazuje, da lahko eno dobro dejanje spremeni vse.
Počitniški kino doma: najboljši animirani filmi na VOYO
Počitnice so čas za igro, raziskovanje, sladoled in nepozabne dogodivščine. A tudi najbolj aktivni dnevi se včasih umirijo – ko zunaj pripeka sonce, preseneti poletna nevihta ali pa si vsi zaželijo le malo oddiha na kavču.
IQ 160: nova hrvaška kriminalna serija z nenavadno junakinjo
IQ 160 je nova hrvaška kriminalna serija, ki združuje napete preiskave, humor in neobičajno glavno junakinjo. V središču zgodbe je Marina, čistilka na zagrebški policijski postaji z izjemnim IQ-jem 160, ki po naključju razreši primer, ob katerem so se izkušeni kriminalisti znašli v slepi ulici. Serija je že na voljo na VOYO.
Zafari: risanka, ob kateri otroci cenijo drugačne od sebe
Dobrodošli v svetu, kjer so črte, pike in perje nekaj čudovitega. Kaj se zgodi, če se slonček rodi z zebrinimi črtami? Če ima žirafa pavja peresa? Če je lev rožnat kot flamingo? V risani seriji Zafari je odgovor preprost: začne se čudovita, pisana in srčna pustolovščina.
Risanka Živalski preiskovalci otroke spremeni v detektive
Kaj se zgodi, ko se živalski svet spremeni v veliko detektivsko uganko? Takrat nastopijo Živalski preiskovalci – zabavna, barvita in ravno prav napeta risana serija za vse male radovedneže, ki obožujejo živali, skrivnosti in vprašanje: Zakaj?
Mad Max filmi: zakaj jih oboževalci gledajo znova in znova
Mad Max že več kot štiri desetletja velja za sinonim postapokaliptične akcije. Franšiza je ustvarila enega najbolj prepoznavnih filmskih junakov, navdihnila številne uspešnice in dokazala, da lahko avtomobilski pregoni postanejo prava filmska umetnost. Vsak del prinese drugačno zgodbo, a enako mero adrenalina. Vsi štirje filmi so na voljo na VOYO.
Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
Dirkaška sezona je trenutno na poletnem premoru, a boj za naslova svetovnega prvaka v Formuli 1 in MotoGP ostaja povsem odprt. Formula 1 se po premoru nadaljuje z VN Nizozemske v Zandvoortu, MotoGP pa po 9. avgustu z VN Aragonije na dirkališču MotorLand Aragón. Pred odločilnim delom sezone je pravi čas za pregled največjih zgodb, vodilnih dirkačev in največjih presenečenj letošnjega prvenstva.
MotoGP avgust na VOYO: boj za vrh postaja neusmiljen
Po vročem začetku sezone, drami v Brnu in novi predstavi Marca Marqueza na Sachsenringu se motociklistična karavana odpravlja na zaslužen poletni premor. A mir ne bo trajal dolgo. Avgust prinaša dva dirkaška vrhunca, ki lahko močno premešata razmerja v boju za naslov: 9. avgusta VN Velike Britanije v Silverstonu in 30. avgusta VN Aragonije na MotorLandu.
Shrek filmi: skrivnosti, ki jih večina oboževalcev ne pozna
Shrek filmi že več kot dve desetletji navdušujejo gledalce vseh generacij. Zeleni grdobec, zgovorni Osel, pogumna Fiona in nepozabni Obuti maček so postali del pop kulture, franšiza pa še danes velja za eno najuspešnejših v zgodovini animacije. Ob prihodu vseh štirih filmov na VOYO smo zbrali zanimivosti, ki razkrivajo, zakaj Shrek ostaja brezčasna klasika.
Paul Walker skozi filme Hitri in drzni: od prve dirke do slovesa
Čeprav so filmi Hitri in drzni znani po divjih pregonih, predelanih avtomobilih in akciji, ki že dolgo ne pozna več pravil fizike, je srce franšize za številne gledalce ostal Paul Walker. Kot Brian O'Conner je zgodbo začel kot policist pod krinko, končal pa kot član družine.
Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?
Love Island že več kot desetletje velja za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu. Nova sezona prinaša sveže tekmovalce, romantične zaplete, nepričakovane preobrate in veliko drame, vse skupaj pa znova vodi priljubljena Maya Jama. Najnovejša sezona je na voljo na VOYO.