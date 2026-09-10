Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!

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Rocky filmi: vrstni red za ogled, ocene in kje gledati

Rocky Balboa ni bil nikoli samo boksar. Bil je človek z obrobja Philadelphie, ki je v ringu našel priložnost, glas in razlog, da se znova pobere po vsakem udarcu. Njegova zgodba se začne kot intimna športna drama o neznanem borcu, nato pa skozi šest filmov zraste v eno najbolj prepoznavnih filmskih sag o vztrajnosti, porazih in povratkih. Vseh šest klasičnih filmov je na voljo na VOYO za ogled kadarkoli in kjerkoli.