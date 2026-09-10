Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!
Ko akcija boli, občinstvo pa se smeji! Jackie Chan je eden tistih filmskih zvezdnikov, pri katerih gledalec nikoli ne ve, ali naj najprej zadrži dih ali se začne smejati. Njegovi filmi niso samo pretepi, pregoni in eksplozije. So natančno odmerjena mešanica borilnih veščin, komedije, akrobacij in prizorov, ob katerih se vedno znova pojavi vprašanje, kako mu je uspelo.
Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston
Whitney Houston, Kevin Costner in balada, ki jo pozna ves svet. Telesni stražar je filmska klasika devetdesetih, v kateri se prepletajo ljubezen, nevarnost in nepozabna glasba. Zdaj si ga lahko ogledate na VOYO.
Brata Menendez: popolna družina, krvava skrivnost in šokanten umor
Dva sinova, dva mrtva starša in vprašanje, ki še danes deli javnost. Lyle in Erik Menendez sta v družinski vili na Beverly Hillsu ubila svoja starša, Joseja in Kitty Menendez. Primer je najprej deloval kot zgodba o privilegiranih bratih, razkošnem življenju in hladnokrvnem zločinu, nato pa se je v sodni dvorani spremenil v eno najbolj kontroverznih ameriških kriminalnih zgodb po resničnem dogodku.
Prekrokana noč: 7 norih zgodb iz zakulisja, preden si ogledate trilogijo
Kaj gledati nocoj, ko si želite predvsem odklopa in komedije, pri kateri ni treba preveč razmišljati? Prekrokana noč je precej varen odgovor. Preden se udobno namestite, pa preverite sedem zgodb iz zakulisja, zaradi katerih boste trilogijo gledali nekoliko drugače.
Kaj gledati na VOYO? 15 kratkih slovenskih filmov za nocoj
Na VOYO je na voljo izbor 15 kratkih slovenskih in regionalnih filmov, ki dokazujejo, da dobra zgodba ne potrebuje vedno dveh ur. Na enem mestu se srečajo črni humor, zapleteni odnosi, družinske drame, distopična prihodnost in slovanska mitologija, manjkajo pa niti tiste zelo domače situacije, ob katerih se hitro prepoznamo.
Svingerski safari: divja komedija, ki vas bo presenetila
200-tonski kit na plaži, prve ljubezni, starši brez zavor in Kylie Minogue sredi norih sedemdesetih. Svingerski safari je komedija, v kateri gre skoraj vse narobe – in prav zato je tako zabavna. Film si lahko ogledate na VOYO.
Moj prijatelj pingvin: film meseca, ki temelji na neverjetni resnični zgodbi
Moj prijatelj pingvin (My Penguin Friend) je družinski film, posnet po resnični zgodbi, ki je pred leti obkrožila svet. Pripoveduje o nepričakovanem prijateljstvu med brazilskim ribičem in pingvinom, ki ga reši iz naftnega madeža. Film meseca na VOYO prinaša ganljivo zgodbo, ki dokazuje, da lahko eno dobro dejanje spremeni vse.
Mad Max filmi: zakaj jih oboževalci gledajo znova in znova
Mad Max že več kot štiri desetletja velja za sinonim postapokaliptične akcije. Franšiza je ustvarila enega najbolj prepoznavnih filmskih junakov, navdihnila številne uspešnice in dokazala, da lahko avtomobilski pregoni postanejo prava filmska umetnost. Vsak del prinese drugačno zgodbo, a enako mero adrenalina. Vsi štirje filmi so na voljo na VOYO.
Paul Walker skozi filme Hitri in drzni: od prve dirke do slovesa
Čeprav so filmi Hitri in drzni znani po divjih pregonih, predelanih avtomobilih in akciji, ki že dolgo ne pozna več pravil fizike, je srce franšize za številne gledalce ostal Paul Walker. Kot Brian O'Conner je zgodbo začel kot policist pod krinko, končal pa kot član družine.
Filmi na VOYO, ki jih v 2026 ne smete preskočiti
Ko se znajdemo pred vprašanjem, kaj gledati, je dobra izbira zlata vredna. VOYO v letu 2026 ponuja raznolik nabor filmskih naslovov – od velikih akcijskih uspešnic in dobitnikov oskarjev do romanc, komedij, satir in dram, vse pa krasijo odlične IMDb ocene.
Ušli so serijskim morilcem: dokumentarec na VOYO, ki pokaže, kako ena odločitev lahko pomeni življenje ali smrt
Kaj bi naredili, če bi se v nekaj sekundah znašli iz oči v oči z najhujšo možno grožnjo? Bi zmrznili? Pobegnili? Se borili? Poslušali intuicijo? Dokumentarni film Zlo med nami: Zgodbe preživelih (Evil Among Us: Surviving a Serial Killer, 2025), ki je na voljo na VOYO, gledalca postavi v srhljiv prostor med strahom, instinktom in neverjetno voljo do preživetja.
Vojna za OnlyFans: slava, denar in pasti platforme, o kateri vsi govorijo
OnlyFans je ena najbolj kontroverznih platform zadnjih let: za nekatere pomeni finančno svobodo, za druge izgubo zasebnosti, pritisk in posledice, ki ostanejo tudi po tem, ko se kamera ugasne. Dokumentarni film Vojna za OnlyFans (War Over OnlyFans), ki si ga lahko ogledate na VOYO, razkriva obe plati platforme, ki je iz spletne niše prerasla v globalni popkulturni fenomen.
Hobit na VOYO kliče po filmskem maratonu. Trilogije ne boste gledali samo en večer
Nekatere filmske zgodbe niso ustvarjene za hiter ogled, ampak za pravo doživetje. Trilogija Hobit je ena izmed njih: epska pustolovščina, ki gledalca odpelje v Srednji svet, med hobite, škrate, vilince, čarovnike, orke in zmaja, ki varuje zaklad pod Samotno goro.
Rocky filmi: vrstni red za ogled, ocene in kje gledati
Rocky Balboa ni bil nikoli samo boksar. Bil je človek z obrobja Philadelphie, ki je v ringu našel priložnost, glas in razlog, da se znova pobere po vsakem udarcu. Njegova zgodba se začne kot intimna športna drama o neznanem borcu, nato pa skozi šest filmov zraste v eno najbolj prepoznavnih filmskih sag o vztrajnosti, porazih in povratkih. Vseh šest klasičnih filmov je na voljo na VOYO za ogled kadarkoli in kjerkoli.
Belo se pere na devetdeset: zakaj si ogledati slovenski filmski hit?
Belo se pere na devetdeset je ena največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let. Film, posnet po istoimenskem romanu Bronje Žakelj, je po velikem uspehu v kinih zdaj na voljo na VOYO, kjer si lahko gledalci zgodbo o odraščanju, izgubi, bolezni, družini in upanju ogledajo kadarkoli in kjerkoli.