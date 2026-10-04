Dvojna igra: ko DiCaprio, Damon, Nicholson in Scorsese združijo moči

Kaj dobimo, ko v isti film postavimo Leonarda DiCapria, Matta Damona, Jacka Nicholsona in Marka Wahlberga, za kamero pa stopi Martin Scorsese? Kriminalni triler Dvojna igra (The Departed) govori o policistu pod krinko in policijskem ovaduškem agentu, ki se znajdeta na nasprotnih straneh iste igre. Oba poskušata razkriti drugega, medtem ko se okoli njiju vse bolj zapleta mreža laži.

Ko ne veš več, komu lahko zaupaš

V središču zgodbe sta Billy Costigan (Leonardo DiCaprio) in Colin Sullivan (Matt Damon). Costigan se kot policist infiltrira v kriminalno združbo, Sullivan pa je policist, ki na skrivaj dela za mafijskega šefa Franka Costella (Jack Nicholson). Tako se začne nevarna igra mačke in miši. Eden mora odkriti, kdo je izdajalec v policiji, drugi pa mora ugotoviti, kdo je policijski vohun v mafijski skupini.

Matt Damon in Leonardo DiCaprio FOTO: VOYO

Prav tu je največja posebnost filma: gledalec ves čas ve, da sta v igri dve skrivnosti, ne ve pa, kdo bo prvi razkrit.

DiCaprio, Damon, Nicholson in Wahlberg v enem filmu

Matt Damon FOTO: VOYO

Težko je spregledati igralsko zasedbo. Leonardo DiCaprio kot Billy Costigan nosi velik del čustvene teže filma. Njegov lik je policist, ki mora zaradi infiltracije živeti pod pritiskom, da lahko vsak trenutek izgubi svojo identiteto in življenje. Matt Damon je njegov kontrast. Njegov Colin Sullivan je navzven uspešen policist, vendar skriva povezavo s Costellom. Jack Nicholson kot Frank Costello filmu doda nepredvidljivost in nevarnost. Mark Wahlberg pa kot narednik Dignam poskrbi za eno najbolj prepoznavnih ostrih in sarkastičnih vlog v filmu.

Na seznamu igralske zasedbe so med drugim tudi Martin Sheen, Vera Farmiga, Alec Baldwin in Ray Winstone.

Jack Nicholson FOTO: VOYO

Jack Nicholson skoraj ni bil Frank Costello

Ena bolj zanimivih zgodb iz zakulisja je povezana prav z Nicholsonom. Scorsese si je za vlogo Franka Costella sprva želel Al Pacina, saj z njim do takrat še ni sodeloval. Pacino je vlogo zavrnil, zato je Scorsese za Costella izbral Jacka Nicholsona. Danes si je težko predstavljati, da bi bil Costello videti drugače. Nicholson je liku dodal svojo značilno mešanico samozavesti, humorja in nepredvidljivosti. Njegov Costello je človek, pri katerem nikoli ne veš, ali se bo naslednji trenutek pošalil ali naredil nekaj povsem nepričakovanega.

DiCaprio je svoj lik opisal kot 24-urni napad panike

Leonardo DiCaprio FOTO: VOYO

Billy Costigan ni tipičen filmski junak, ki se mirno infiltrira med kriminalce. Večino časa je pod ekstremnim pritiskom. Če bi mafija odkrila njegovo pravo identiteto, bi lahko umrl. Če bi policija izvedela, da je izgubil nadzor nad situacijo, bi lahko izgubil tudi njihovo zaupanje. DiCaprio je zato svoj lik opisal kot človeka v nekakšnem 24-urnem napadu panike. Ta občutek je eden od razlogov, zakaj film deluje tudi danes. Napetost ne izhaja samo iz akcije, ampak iz občutka, da se lahko skrivnost razkrije dobesedno v vsakem trenutku.

Scorsese je naredil ameriško različico hongkonške uspešnice

Morda tega vsi ne vedo: Dvojna igra ni povsem izvirna zgodba. Film je ameriška priredba hongkonškega kriminalnega trilerja Infernal Affairs iz leta 2002. Scorsese se je zgodbe lotil po svoje in jo prestavil v Boston ter v središče postavil irsko-ameriško kriminalno okolje. Zanimivo je tudi, da Scorsese izvirnega filma Infernal Affairs med pripravo in snemanjem ni želel gledati. Ogledal naj bi si ga šele po koncu snemanja Dvojne igre.

Dvojna igra FOTO: VOYO

Film je Scorseseju prinesel oskarja za režijo

Čeprav je bil Martin Scorsese že desetletja eno največjih imen ameriške kinematografije, je na svojega prvega osebnega oskarja za režijo čakal vse do Dvojne igre. Film je na podelitvi leta 2007 osvojil štiri oskarje: za najboljši film, režijo, prirejeni scenarij in montažo. Za Scorseseja je bila to še posebej pomembna zmaga. Film je tako postal ne le komercialno uspešen kriminalni triler, ampak tudi eden ključnih naslovov njegove kariere.

Še ena zanimivost: skoraj polovica proračuna za igralce

Dvojna igra je imela ocenjen proračun okoli 90 milijonov dolarjev, pri čemer naj bi približno polovica tega zneska šla za igralske honorarje. Ko pogledamo igralsko zasedbo, to niti ni tako presenetljivo. DiCaprio, Damon, Nicholson in Wahlberg so bili skupaj z drugimi velikimi imeni eden glavnih adutov filma. Rezultat je bil tudi komercialni uspeh: film je po podatkih IMDb v kinematografih po svetu zaslužil približno 292 milijonov dolarjev.

Mark Wahlberg FOTO: VOYO

Mark Wahlberg je moral skoraj igrati samega sebe

Tudi Wahlbergova vloga ima zanimivo ozadje. Za lik Dignama je lahko uporabil svoj naravni bostonski naglas, ki je bil po Scorsesejevem šaljivem komentarju tako izrazit, da bi skoraj potrebovali podnapise. Wahlberg je za vlogo prejel tudi nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Njegov Dignam je eden tistih filmskih likov, ki se pojavi na zaslonu in takoj spremeni energijo prizora.





Zakaj ima Dvojna igra še danes oceno 8,5 na IMDb?

Morda prav zato, ker film ne temelji samo na enem elementu. Tu so Scorsesejeva režija, vrhunska igralska zasedba, kriminalna zgodba, dvojne identitete, mafija, policijska preiskava in nenehen občutek nevarnosti. Film traja kar 151 minut, vendar zgodba ves čas gradi napetost okoli istega vprašanja: kdo bo prvi razkrit? Ko misliš, da si ugotovil, kaj se dogaja, film svojo igro še dodatno zaplete.

Film, ki ga je vredno pogledati še enkrat

Pri Dvojni igri je zanimivo tudi to, da se ob drugem ogledu spremeni perspektiva. Ko že veš, kdo komu laže, začneš opazovati podrobnosti, ki jih prvič morda spregledaš. Pogledi, pogovori, majhne informacije in nenavadne reakcije dobijo nov pomen. Prav zato Dvojna igra ni samo film o policistih in mafiji. Je film o identiteti, lojalnosti in tem, kako dolgo lahko človek živi dvojno življenje, preden začne ena od njegovih skrivnosti razpadati. Če ste film videli pred leti, je zdaj morda pravi čas za ponovni ogled. Če ga še niste, pa vas čaka 151 minut Scorsesejeve kriminalne igre z Leonardom DiCapriom, Mattom Damonom, Jackom Nicholsonom in Markom Wahlbergom. Film ima na IMDb oceno 8,5/10 in štiri oskarje. Pripravi si dragocen filmski večer z Dvojno igro. VOYO – zdaj si na vrsti ti.

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