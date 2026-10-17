Enkratni Mare: maček, govoreče podgane in nora prevara!
Kaj se zgodi, ko se prebrisan maček, fant s piščaljo in druščina nenavadno pametnih podgan spravi k popolni prevari? Nastane prava zmešnjava, polna smeha, skrivnosti in nepričakovanih preobratov! Slovenska sinhronizacija poskrbi, da pustolovščino spremljamo v domačem jeziku – z glasovi Tomaža Krta, Urške Majdič, Uroša Steklase in drugih slovenskih igralcev.
Podgane so povsod in Mare ima načrt, kako s tem zaslužiti!
Po mestu se dogaja nekaj nenavadnega: podgane plešejo po mizah, skrivajo se v posodah za kruh in kradejo pite, še preden jih kuharji uspejo postaviti na mizo. Meščani imajo dovolj glodalske nadloge in pripravljeni so plačati, da bi se je znebili.
Tu nastopi Mare, ulični maček z veliko domišljije in še večjo željo po zaslužku. Skupaj s fantom Nikom, ki igra na piščal, ter skupino podgan si zamisli prebrisano zvijačo: podgane povzročijo težave, Nik jih odpelje, Mare pa pobere nagrado. Preprosto, kajne?
No, vsaj dokler druščina ne prispe v oddaljeno mesto Bridki Brin. Tam jih pričaka skrivnost, ki je ne morejo rešiti zgolj s piščaljo in dobrim načrtom. Njihova navidez popolna prevara se spremeni v pravo pustolovščino, v kateri morajo ugotoviti, komu lahko zaupajo in kaj se v resnici skriva za nenavadnim dogajanjem.
Kdo je Mare? Maček, ki ima vedno kaj za bregom
Mare ni običajen maček, ki bi večino dneva prespal na soncu. Je ulični lisjak, ki zna razmišljati hitro, se izvleči iz marsikatere zagate in skoraj vsako težavo spremeniti v priložnost za zaslužek. Pri načrtih ga vodita predvsem bistroumnost in želja, da bi imel od vsega skupaj čim več koristi.
Toda tudi najbolj prebrisanemu mačku se lahko načrti ponesrečijo. Ko se Mare znajde pred skrivnostjo, ki je ne more preprosto obiti, mora premisliti, kaj je pomembnejše od denarja. Prav zato je njegova pustolovščina več kot le komična igra mačke in miši, oziroma v našem primeru mačka in podgan!
Maretu glas v slovenski različici posoja Tomaž Krt.
Kaj pa ostala druščina?
Nik je Marejev človeški partner v nenavadni zvijači. S piščaljo pomaga usmerjati podgane, zato je pomemben del načrta, ki naj bi druščini prinesel kup denarja. A pot v Bridki Brin pokaže, da ga čaka veliko več kot le še ena uspešna prevara. V slovenski sinhronizaciji ga oživi Uroš Steklasa.
Malicija je radovedna, pametna in povsem zatopljena v knjige. Ko Mare in Nik prispeta v njeno mesto, ju prosi za pomoč pri razreševanju skrivnosti. Njena radovednost in ljubezen do zgodb sta kot nalašč za pustolovščino, v kateri se resničnost začne nevarno zapletati. Maliciji glas posoja Urška Majdič.
Maretova druščina podgan ni čisto običajna. Ne gre zgolj za glodavce, ki jih je treba zvabiti iz kuhinje. So pomemben del načrta, imajo svoje zamisli in prispevajo k številnim komičnim trenutkom. Ko se načrt začne podirati, postane jasno, da bo za rešitev skrivnosti potrebna celotna ekipa.
Slovenska sinhronizacija: znani glasovi, ki oživijo animirane junake
V slovenski različici filma Enkratni Mare (The Amazing Maurice, 2022) glasove sinhronizirajo Tomaž Krt, Urška Majdič in Uroš Steklasa, ki posojajo glasove trem osrednjim likom: Maretu, Maliciji in Niku. Pri sinhronizaciji sodelujejo tudi Ernest Fejzić, Gaj Trček, Špela Kravogel, Nejc Heine, Tjaša Steklasa Horvat, Goran Mikić in Sergej Čiča.
Slovenska glasovna zasedba pomaga ustvariti živahen svet, v katerem se prepletajo humor, skrivnosti in pustolovščina.
Film, ki se poigrava s pravljicami in pričakovanja obrne na glavo
Enkratni Mare je nastal po knjigi britanskega pisatelja Terryja Pratchetta. Zgodba se poigrava tudi z motivom legende o piskaču, ki iz mesta odpelje podgane, vendar ga obrne na glavo: Kaj, če je za vsem skupaj prebrisana poslovna ideja mačka, ki bi rad hitro obogatel?
Prav v tem je čar filma. Ponuja veliko smešnih zapletov, nenavadne junake in skrivnost, ki druščino prisili, da pogleda onkraj lastnih koristi. Ob tem pa odpira tudi vprašanja o prijateljstvu, zaupanju in tem, ali je prav, da vedno izberemo najlažjo pot.
Zakaj si ogledati Enkratnega Mareta?
Za ljubitelje živalskih junakov: maček in druščina podgan poskrbita za veliko navihanih trenutkov.
Za mlade detektive: skrivnost v Bridkem Brinu vabi k ugibanju in odkrivanju.
Za družinski filmski večer: film združuje humor, fantazijo in pustolovščino.
Za ogled v slovenščini: domača sinhronizacija omogoča, da zgodbo brez težav spremljajo tudi mlajši gledalci.
Kje si ogledati Enkratnega Mareta?
Če iščete animirano pustolovščino, ki združuje prebrisanega mačka, pametne podgane in skrivnost, vredno razreševanja, je Enkratni Mare odlična izbira za naslednji družinski filmski večer. Preverite njegovo razpoložljivost na VOYO in se pripravite na načrt, ki se ne izide čisto tako, kot si ga je Mare zamislil.
VOYO – zdaj si na vrsti ti.
Film Enkratni Mare spremlja prebrisanega mačka Mareta, fanta Nika in skupino pametnih podgan, ki s premišljeno zvijačo služijo denar. Ko prispejo v mesto Bridki Brin, pa naletijo na skrivnost, ki ogrozi njihov načrt.
Seveda. Film združuje animirano komedijo, fantazijo in pustolovščino, zato je lahko zabavna izbira za popoln družinski filmski večer. Primerno tudi za mlajše otroke, saj je film sinhroniziran v slovenščino.
Film je na voljo v slovenski sinhronizaciji. Njegovo trenutno razpoložljivost lahko preverite na VOYO.
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