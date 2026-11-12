Filma Franceta Štiglica, ki bosta navdušila vso družino!

France Štiglic je režiser, scenarist in eden od utemeljiteljev slovenskega igranega filma, ki je s svojim delom postavil temelje domače kinematografije ter dokazal, da lahko tudi slovenske zgodbe navdušijo občinstvo daleč prek meja naše države.

France Štiglic FOTO: Kanal A

V času, ko slovenski film še ni imel močne tradicije, je Štiglic ustvarjal dela, ki so združevala izjemno pripovedno moč, človečnost in vizualno prepričljivost. Njegovi filmi niso bili le odsev svojega časa, temveč univerzalne zgodbe o pogumu, prijateljstvu, otroštvu, vojni in upanju. Prav zato ostajajo aktualni še danes. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi deli izstopata klasiki Dolina miru in Ne joči, Peter, filma, ki sta zaznamovala generacije gledalcev in se zapisala med najpomembnejše dosežke slovenskega filma. Filma si lahko ogledate tudi na VOYO.

Dolina miru: slovenski film, ki je osvojil svet

Dolina miru FOTO: VOYO

Le redki slovenski filmi se lahko pohvalijo z mednarodnim odmevom, kakršnega je dosegla Dolina miru. Ganljiva zgodba, posneta leta 1956, spremlja dva otroka, ki med vojno iščeta skrivnostno dolino, kjer naj bi našla varnost in mir. Na nevarni poti srečata temnopoltega ameriškega pilota, ki je strmoglavil za sovražnikovo črto. Med nenavadnimi sopotniki se splete iskreno prijateljstvo, ki presega razlike v jeziku, kulturi in poreklu. Film navdušuje s svojo toplino, čustveno globino in univerzalnim sporočilom o človečnosti. Ni naključje, da velja za eno največjih klasik slovenskega filma. Njegova kakovost je prepričala tudi mednarodno občinstvo, saj je igralec John Kitzmiller za svojo vlogo na filmskem festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljšega igralca, kar ostaja eden največjih dosežkov slovenskega filma na svetovnem prizorišču.

Ne joči, Peter: film, ki ga Slovenci znamo citirati na pamet

Ne joči, Peter FOTO: VOYO

Če je Dolina miru ganljiva vojna drama, je Ne joči, Peter film, ob katerem se še danes smejijo nove generacije gledalcev. Zgodba nas popelje v čas druge svetovne vojne, ko morata dva partizana čez nevarno ozemlje pospremiti tri otroke. Kar se sprva zdi preprosta naloga, se hitro spremeni v vrsto zabavnih zapletov, nepričakovanih situacij in nepozabnih trenutkov. Film je postal ena največjih slovenskih filmskih uspešnic vseh časov. K temu so prispevali nepozabni liki, duhoviti dialogi ter toplina, s katero prikazuje prijateljstvo med odraslimi in otroki v najtežjih okoliščinah. Tudi več kot šest desetletij po premieri ostaja svež, zabaven in presenetljivo aktualen. To je eden tistih filmov, ki jih lahko gledate vedno znova in v njih vsakič odkrijete nekaj novega.

Dve filmski klasiki, ki ju mora poznati vsak Slovenec

Če želite spoznati slovensko filmsko dediščino v njeni najboljši podobi, sta Dolina miru in Ne joči, Peter idealna izbira. Prvi film navduši z iskreno in ganljivo zgodbo o upanju sredi vojne vihre, drugi pa s humorjem in toplino, zaradi katerih je postal del kolektivnega spomina Slovencev. Oba filma dokazujeta, zakaj je France Štiglic eden najpomembnejših ustvarjalcev v zgodovini slovenskega filma. Njegova dela nas še danes opominjajo, da so največje zgodbe pogosto tiste, ki govorijo o pogumu, prijateljstvu in človečnosti.

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