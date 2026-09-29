Grehi očeta: Odraščal ob enem najbolj zloglasnih serijskih morilcev

Kako je mogoče odraščati ob človeku, ki ga poznaš kot ljubečega očeta, nato pa izvedeti, da je odgovoren za številne umore? Prav to vprašanje je v središču dokumentarnega filma Grehi očeta: Morilec na reki Green River (Sins of the Father: The Green River Killer). Zgodba o enem najbolj razvpitih ameriških serijskih morilcev je tokrat predstavljena skozi pogled njegove družine, predvsem sina Matthewa Ridgwaya.

Gary Ridgway FOTO: Reuters

Oče, ki je bil doma videti kot povsem običajen človek

Gary Ridgway je desetletja živel življenje, ki na prvi pogled ni vzbujalo posebnega suma. Bil je zaposlen, imel je družino in sina. Hkrati pa je policija že leta iskala človeka, odgovornega za vrsto umorov žensk na območju zvezne države Washington. Ridgway je postal znan kot Green River Killer oziroma morilec z reke Green River. Njegovi zločini so se začeli v osemdesetih letih, preiskava pa se je vlekla približno dve desetletji. Najbolj srhljiv del zgodbe je prav dvojno življenje. Medtem ko je za preiskovalce predstavljal izmuzljivega morilca, je bil za svojo družino oče.

Kaj je Matthew Ridgway vedel o svojem očetu?

Dokumentarec zgodbo odpre z vprašanjem, ki ga pri klasičnih zgodbah kriminala po resničnih dogodkih pogosto ne slišimo: kako je bilo živeti ob serijskem morilcu, ne da bi vedel, da je serijski morilec? Matthew Ridgway se v dokumentarcu ozira na svoje otroštvo in odnos z očetom. Njegovi spomini dobijo povsem drugačen pomen, ko se sooči z resnico o Garyju Ridgwayu. To ni več samo zgodba o policijski preiskavi. Je tudi zgodba sina, ki mora ločiti podobo očeta, ki jo je poznal, od človeka, ki je storil grozljive zločine.

Gary Ridgway FOTO: Fox Entertainment Group

Morilec Green River se je več let izmikal policiji

Primer Green River Killerja je postal ena največjih in najdolgotrajnejših kriminalističnih preiskav v ZDA. Preiskovalci so več let iskali povezavo med številnimi umori, dokler napredek forenzične tehnologije in DNK-analize ni prinesel ključnega preboja. Ridgwaya so leta 2001 aretirali, leta 2003 pa je priznal krivdo za umore 49 žensk. Prav dolgotrajnost preiskave je ena od pomembnih plasti dokumentarca. Primer se ni razrešil čez noč. Za odgovor so bila potrebna leta policijskega dela in razvoj tehnologije, ki je preiskovalcem omogočila povezati dokaze z Ridgwayem.

Koliko žensk je umoril Gary Ridgway?

Gary Ridgway je bil obsojen za umore 49 žensk, dokumentarec in opisi filma pa navajajo, da je priznal oziroma bil povezan z najmanj 50 žrtvami. Sam je oblastem povedal, da je bilo njegovih žrtev lahko še več, vendar njegove navedbe niso bile vse potrjene. Prav zato primer morilca Green River še danes velja za enega najbolj razvpitih primerov serijskih umorov v ZDA.

Gary Ridgway FOTO: Fox Entertainment Group

Kako se spremeni pogled na lastno otroštvo, ko ugotoviš, da je bil tvoj oče serijski morilec?

Najbolj nenavadna plat zgodbe ni le vprašanje, kako je Ridgway lahko tako dolgo ostal neodkrit. Dokumentarec raziskuje tudi posledice njegovega dvojnega življenja. Za Matthewa Ridgwaya to ni bila zgodba iz časopisov ali televizijskih poročil. Govorila je o njegovem očetu. Film združuje kriminalistično preiskavo z zelo osebno družinsko zgodbo. Poleg Ridgwayevih zločinov vključuje tudi pričevanja preiskovalcev, strokovnjakov, nekdanjih sodelavcev in ljudi, ki so poznali njegovo družinsko življenje.

Kako je lahko serijski morilec pred družino skrival svojo skrivnost?

To je eno ključnih vprašanj, ki jih odpira dokumentarec. Ridgway je svojo podobo običajnega družinskega očeta uporabljal kot del vsakdanjega življenja, medtem ko je policija iskala storilca umorov. Prav kontrast med obema podobama je tisti, zaradi katerega je zgodba tako pretresljiva. Človek, ki je bil doma oče, je bil hkrati v očeh preiskovalcev osrednja oseba ene največjih serij umorov v državi. Dokumentarec torej ne prikazuje samo tega, kaj je Gary Ridgway storil, ampak tudi, kako so njegova dejanja vplivala na ljudi, ki so bili z njim povezani.

Ko se otroški spomini srečajo z grozljivo resnico

Za otroka je oče predvsem oče. Ko pa se pozneje razkrije, da je ta isti človek storil grozljive zločine, ki jih je spremljala cela država, se lahko tudi najbolj običajni spomini pokažejo v povsem drugačni luči. Matthew Ridgway se zato v dokumentarcu ne pojavlja le kot sin serijskega morilca. Njegova zgodba predstavlja drugo plat zločinov, ki jo podobni resnični dogodki pogosto pustijo ob strani: kaj ostane družini, ko je skrivnost razkrita?

Grehi očeta niso zgodba samo o morilcu

Grehi očeta: Morilec na reki Green River (Sins of the Father: The Green River Killer) je dokumentarec o Garyju Ridgwayu, vendar je njegovo središče širše. Gre za zgodbo o dvojnosti, družini in posledicah. O človeku, ki je lahko hkrati nastopal kot običajen oče in storil nekatere najbolj grozljive zločine v ameriški zgodovini. Prav zato film primer Garyja Ridgwaya predstavi nekoliko drugače. V ospredju niso samo umori in policijska preiskava, temveč tudi vprašanje, kaj pomeni odraščati z očetom, čigar prava identiteta se razkrije šele mnogo pozneje.

Kje gledati dokumentarec Grehi očeta: Morilec na reki Green River?

Dokumentarec Grehi očeta: Morilec na reki Green River je dostopen na VOYO. Film je iz leta 2022 in traja približno 80 minut. Dokumentarec je tako več kot klasična zgodba o serijskem morilcu. Je pogled v življenje družine, ki je morala živeti z eno najbolj pretresljivih skrivnosti – in v zgodbo sina, ki je moral na novo razumeti človeka, ki ga je vse življenje poznal kot očeta.

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