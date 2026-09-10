Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!

V svetu akcijskega filma je Jackie Chan posebna kategorija. Ni junak, ki bi samo samozavestno stopil v prostor in premagal vse pred sabo. Pogosto je junak, ki pade, se zaleti, improvizira, pogleda okoli sebe in v naslednjem trenutku iz stola, lestve, jakne ali kovčka naredi najbolj zabaven akcijski prizor večera.

Jackie Chan FOTO: VOYO

Zakaj Jackie Chan še vedno ostaja filmski fenomen?

Jackie Chan je svojo kariero zgradil na slogu, ki ga je skoraj nemogoče ponoviti. V njegovih filmih akcija ni samo moč, ampak ritem. Ni samo udarec, ampak koreografija. Ni samo nevarnost, ampak šala, ki pride ravno v pravem trenutku. Njegov zaščitni znak so vratolomni prizori, fizična komedija in izjemno natančno odigrani pretepi, v katerih je vsak predmet lahko del akcije. Zato njegovi filmi tudi danes niso videti kot običajna akcija iz preteklosti, ampak kot predstava, v kateri se nevarnost in humor ves čas lovita za rep. In prav zaradi tega Jackie Chan ni le nostalgija. Je igralec, ki povezuje generacije. Starejši gledalci ga poznajo iz akcijskih klasik, mlajši pa ga odkrivajo kot zabavnega mojstra borilnih veščin, ki zna še tako napet prizor obrniti v smeh.

Od hongkonške legende do hollywoodske ikone

Jackie Chan je že pred prihodom v Hollywood veljal za eno največjih imen akcijskega filma. A prav filmi, kot je Ful gas (Rush Hour), so ga približali širšemu občinstvu. V njih je ohranil tisto, zaradi česar je postal slaven: natančno akcijo, komični trenutke in občutek, da se lahko tudi najbolj nevarna situacija spremeni v igriv kaos. Hollywood je v njem dobil drugačnega akcijskega junaka. Ne hladnega, nedotakljivega stroja, ampak človeka, ki se znajde v težavah, razmišlja hitro, reagira še hitreje in pri tem gledalca ves čas zabava.

Chris Tucker: glasen, hiter in popolno nasprotje Jackieju Chanu

Če je Jackie Chan v trilogijo Ful gas prinesel eleganco, disciplino in tempo borilnih spretnosti, je Chris Tucker prinesel nekaj povsem drugega: glasnost, samozavest in tempo govorjenja, skratka kaos. Njegov detektiv James Carter je popolno nasprotje inšpektorju Leeju. Lee je miren, zbran in natančen. Carter je glasen, klepetav, impulziven in prepričan, da ima vse pod nadzorom, tudi kadar mu situacija povsem uide iz rok. Prav ta razlika je srce trilogije. Lee in Carter se prepirata, se ne razumeta, si gresta na živce, a ko je treba rešiti primer, postaneta eden najbolj zabavnih akcijsko-komičnih dvojcev svojega časa. Filme Ful gas si oglej na VOYO. Prvi del bo na voljo 9. 9., drugi 10. 9., tretji 11. 9. 2026.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Chris Tucker in Jackie Chan v tretjem delu filmske franšize. Profimedia

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Ful gas VOYO









Ful gas: trilogija, ki je pohodila plin in ni pogledala nazaj

Filmi Ful gas so postali sinonim za hitro, glasno in zabavno akcijsko komedijo. V njih se prepletajo kriminalka, borilne veščine, kulturni nesporazumi, besedni dvoboji in prijateljstvo dveh policistov, ki bi si bila težko bolj različna. Vsi trije filmi Ful gas so na voljo na VOYO, zato je trilogija odlična izbira za filmski maraton, ki ne potrebuje dolgega ogrevanja. Samo akcijo, humor in dovolj kokic. FUL GAS (Rush Hour) 1998 | IMDb ocena: 7,1/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, Tom Wilkinson, Tzi Ma | Na VOYO: od 9. 9. 2026 Priporočilo: Za vse, ki si želijo eksplozivno mešanico akcije, komedije in filmskega dvojca, ki se najprej komaj prenaša, nato pa postane neustavljiv. V Los Angelesu ugrabijo hčer kitajskega konzula, zato iz Hongkonga prispe inšpektor Lee. Ker ga ameriški preiskovalci ne želijo vmešavati v primer, mu za družbo dodelijo detektiva Jamesa Carterja. Ta naj bi Leeja držal čim dlje od preiskave, a se načrt hitro podre. Lee in Carter se namreč zapleteta v primer, ki ju prisili, da začneta sodelovati. Prvi Ful gas je zabaven prav zaradi začetnega trka dveh svetov. Lee je miren in učinkovit, Carter pa glasen in nepredvidljiv. Skupaj ustvarita akcijsko komedijo, ki še danes deluje sveže.

Ful gas FOTO: VOYO

FUL GAS 2 (Rush Hour 2) 2001 | IMDb ocena: 6,7/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sánchez | Na VOYO: od 10. 9. 2026 Priporočilo: Za gledalce, ki želijo več akcije, več tempa, več zbadanja in dvojec Lee-Carter v še bolj divji formi. V drugem delu se Carter znajde v Hongkongu, kjer bi si najraje privoščil počitnice, a pri Leeju stvari nikoli ne ostanejo dolgo mirne. Eksplozija na ameriškem veleposlaništvu ju potegne v nevarno preiskavo, ki vodi do ponarejenega denarja, kriminalnih povezav in nasprotnikov, ki so veliko bolj nevarni, kot se zdi na prvi pogled. Ful gas 2 poveča vse, kar je delovalo že v prvem filmu. Več je lokacij, več akcije, več humorja in še več dokazov, da sta Jackie Chan in Chris Tucker najboljša takrat, ko drug drugemu povzročata glavobol. FUL GAS 3 (Rush Hour 3) 2007 | IMDb ocena: 6,3/10 | Žanr: akcija, komedija, kriminalka | Režija: Brett Ratner | Igralci: Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Max von Sydow, Yvan Attal | Na VOYO: od 11. 9. 2026 Priporočilo: Za vse, ki želijo Leeja in Carterja videti v evropski pustolovščini, polni pregonov, pretepov in komičnih nesporazumov. Tretji del Leeja in Carterja pripelje v Pariz, kjer ju čaka nova misija, povezana s skrivnostno kriminalno organizacijo. Primer postane še bolj oseben, saj se Lee sooči s povezavami iz preteklosti, Carter pa tudi v Franciji ostane zvest samemu sebi: samozavesten, glasen in vedno prepričan, da se lahko iz vsake nevarnosti izgovori. Ful gas 3 sklene trilogijo z znano formulo: Jackie Chan prinese akcijsko natančnost, Chris Tucker verbalni kaos, skupaj pa ustvarita zabavo, ki jo je najlažje opisati z dvema besedama – ful gas.

Zakaj je trilogija Ful gas še vedno tako gledljiva?

Ker ne izgublja časa. Filmi takoj postavijo jasna pravila: primer mora biti rešen, kriminalci ustavljeni, Lee in Carter pa se bosta medtem zagotovo večkrat sprla, narobe razumela in po čudežu izvlekla iz težav. To je čar trilogije. Ni pomembna samo akcija, ampak odnos med glavnima junakoma. Jackie Chan in Chris Tucker delujeta kot popoln filmski par prav zato, ker sta si tako različna. Eden govori z udarci, drugi z besedami. Eden ohranja mir, drugi ustvarja zmedo. Skupaj pa poskrbita, da dolgčas nima nobene možnosti.

Pripravite prigrizke, izberite najljubši del ali pa si oglejte vse tri. Ko Lee in Carter stopita skupaj, gre samo še na polno. Jackie Chan in Chris Tucker že čakata na VOYO. In ko se enkrat začne, gre samo še na ful gas!

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