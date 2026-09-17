Nočne ladje: ljubezenska zgodba, ki dokazuje, da za nov začetek ni nikoli prepozno
Kaj če bi vam nekdo rekel, da se lahko velika ljubezen zgodi tudi takrat, ko mislite, da je za nove začetke že prepozno? Prav to je v središču filma Nočne ladje, nekoliko drugačne in zelo človeške ljubezenske zgodbe o dveh ljudeh, ki se odločita, da svojih življenj ne bosta več preživela po pravilih drugih.
Film prinaša nežno, čustveno in obenem nekoliko nenavadno romanco, v kateri sta ljubezen in želja po svobodi močnejši od let. V ospredju sta Helena in Jakov, ki se srečata v domu za starejše, njuno poznanstvo pa kmalu preraste v nekaj veliko večjega.
Ko se ljubezen zgodi tam, kjer je nihče ne pričakuje
Helena in Jakov nista tipična filmska zaljubljenca. Njuna zgodba se začne v domu za starejše, kjer bi marsikdo pričakoval predvsem mirne dni, rutino in spomine na preteklost. A življenje očitno še ni reklo zadnje besede.
Med njima preskoči iskrica, ki je ne moreta več ignorirati. Namesto da bi sprejela predstavo, da so pomembne življenjske odločitve že za njima, se odločita za nekaj povsem drugega. Pobegneta in se podata na pustolovščino, ki jima prinese predvsem nekaj, kar jima je dolgo manjkalo – občutek svobode.
Helena in Jakov dokažeta, da leta niso ovira
V središču filma sta izjemna Ana Karić in Radko Polič, ki zgodbi vdahneta toplino, nežnost in prepričljivost. Njuna lika ne iščeta popolnega življenja. Iščeta možnost, da bi ga živela po svoje. Prav zato je njuna zgodba tako posebna. Film Nočne ladje (Nočni brodovi, 2012) namreč ne govorijo le o zaljubljenosti, temveč tudi o pogumu, da človek še enkrat izbere sebe.
Njuna odločitev je lahko videti nenavadna, toda prav v tem je čar filma. Ljubezen tukaj ni rezervirana za mlade in popolnost ni pogoj za srečo.
Pobeg, ki postane veliko več kot potovanje
Ko Helena in Jakov zapustita dom za starejše, se začne njuna nepričakovana življenjska dogodivščina. Njuna pot postane priložnost, da za nekaj časa pozabita na pričakovanja okolice in se prepustita trenutku.
Film se pri tem ne zanaša na velike romantične geste. Njegova moč je predvsem v majhnih trenutkih, odnosu med protagonistoma in občutku, da je mogoče tudi pozneje v življenju odpreti povsem novo poglavje.
Zakaj Nočne ladje niso običajna ljubezenska zgodba?
Romantične zgodbe pogosto pripovedujejo o prvih ljubeznih, mladosti in iskanju pravega partnerja. Nočne ladje pa pogled obrnejo v drugo smer.
Film postavlja zanimivo vprašanje: Ali smo sploh kdaj prestari, da bi začeli znova?
Prav zaradi tega bo zgodba verjetno najbolj nagovorila gledalce, ki imajo radi nekoliko drugačne romance, čustvene filme in zgodbe o ljudeh, ki se ne želijo sprijazniti s tem, da je njihovo življenje že določeno.
Ana Karić in Radko Polič v zgodbi o svobodi
Posebno težo filmu dajeta glavna igralca. Ana Karić kot Helena in Radko Polič kot Jakov sta v ospredju zgodbe, ki zahteva predvsem igralsko toplino in občutek za nežne, življenjske trenutke.
Film je režiral Igor Mirković, ki je zgodbo oblikoval kot intimno romanco z močnim občutkom za življenjsko prelomnico. Film ima tudi slovensko koprodukcijsko povezavo, kar mu daje dodatno mesto v regionalnem filmskem prostoru.
Film za vse, ki verjamejo v druge priložnosti
Nočne ladje bodo najbolj všeč gledalcem, ki ne iščejo klasične hollywoodske romance, temveč nekoliko bolj nenavadno, umirjeno in čustveno zgodbo.
To je film o ljubezni, pa tudi o svobodi. O dveh ljudeh, ki se odločita, da bosta vsaj enkrat naredila nekaj zase. In predvsem o tem, da življenjska zgodba ni zaključena samo zato, ker je minilo določeno število let.
Če imate radi regionalne filme, življenjske zgodbe in romance z nekoliko drugačnim pogledom na ljubezen, so Nočne ladje lahko prijetna izbira za filmski večer.
Film Nočne ladje je dostopen na VOYO. Pripravite si miren večer in se odpravite na pot skupaj s Heleno in Jakovom.
Morda vas njuna zgodba spomni na nekaj pomembnega: za nov začetek nikoli ni zares prepozno!
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Ana Karić (1941–2014) je bila priznana hrvaška filmska in gledališka igralka, ki je veljala za eno najbolj prepoznavnih obrazov hrvaškega filma. Radko Polič (1942–2022) pa je bil eden najpomembnejših in najbolj vsestranskih slovenskih igralcev, ki je pustil neizbrisen pečat v gledališču, filmu in na televiziji. Oba sta bila prejemnika številnih prestižnih nagrad.
Film spremlja Heleno in Jakova, ki se zaljubita v domu za starejše in se skupaj odločita za nepričakovan pobeg ter novo življenjsko pustolovščino. Gre za čustveno, nekoliko nekonvencionalno romanco o ljubezni, svobodi in novem začetku v poznejšem življenjskem obdobju.
Film Nočne ladje je na voljo na VOYO.
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