Prekrokana noč: 7 norih zgodb iz zakulisja, preden si ogledate trilogijo

Prekrokana noč je leta 2009 vzela precej preprosto idejo – fantovščino v Las Vegasu, ki gre katastrofalno narobe – in jo obrnila na glavo. Najbolj nore zabave namreč sploh ne vidimo. Phil, Stu in Alan se naslednje jutro zbudijo v razdejani hotelski sobi, ženina Douga ni nikjer, sami pa morajo iz precej nenavadnih namigov ugotoviti, kaj se je zgodilo. Režiser Todd Phillips je zgodbo primerjal z detektivko, le da imajo njegovi detektivi hudega mačka. Formula je zadela v polno. Prvemu filmu sta sledili še dve nadaljevanji, družba se je iz Las Vegasa preselila v Bangkok in nato vrnila na kraj, kjer se je vse začelo, Bradley Cooper, Ed Helms in Zach Galifianakis pa so postali filmska druščina, ki jo prepoznamo že na prvi pogled.

Prekrokana noč FOTO: VOYO

Če potrebujete še kakšen razlog za filmski maraton, jih imamo sedem:

1. Zaradi kultnih prizorov so gostje v Las Vegasu začeli iskati apartma, ki ne obstaja

Če ste kdaj s prijatelji v hotelski sobi posneli fotografijo po dolgem večeru, obstaja velika verjetnost, da je bila v njej vsaj kanček Prekrokane noči. Razmetana soba, sončna očala v zaprtem prostoru in obrazi, ki sporočajo, da nekaterih podrobnosti prejšnje noči ni treba razlagati, so postali skoraj zaščitni znak filma. Povezava s Caesars Palace je bila tako močna, da so obiskovalci hotela začeli spraševati po Hangover apartmaju. Bradley Cooper je pozneje povedal celo, da morajo varnostniki ustavljati ljudi, ki poskušajo priti na streho, kjer druščina na začetku prvega filma nazdravi Dougu. Težava je le v tem, da znameniti apartma v resnici ne obstaja. Scenografi so ga zgradili v studiu po vzoru luksuznih sob Caesars Palace. Razlog je bil praktičen, saj pravega hotelskega apartmaja niso želeli razdejati, poleg tega pa vanj ne bi bilo prav enostavno spraviti tigra.

Prekrokana noč FOTO: VOYO

2. Tiger ni bil filmski trik. Pa tudi manjkajoči zob ne ...

Tiger v kopalnici je eden tistih prizorov, pri katerih se tudi ob ponovnem ogledu vprašaš, kdo je sploh prišel na takšno idejo. Še bolj presenetljivo je, da so pri snemanju sodelovali kar štirje pravi tigri, izurjeni za različne naloge. Delo z njimi je potekalo pod strogimi varnostnimi pravili, za zahtevnejše trenutke pa je ekipa uporabila animatronskega tigra. Njegov obraz je premikalo 30 majhnih motorjev, za prepričljivo slino na čekanih pa so uporabili lubrikant. Še manj filmske čarovnije je bilo potrebne pri Stujevem nasmehu. Ed Helms v resnici nima enega stalnega sekalca in je imel na njegovem mestu implantat, ki ga je bilo mogoče odstraniti. Ko Stu ugotovi, da je ponoči ostal brez zoba, torej gledamo pravo luknjo v igralčevem nasmehu. Ko boste naslednjič gledali ta prizor, ga boste verjetno videli nekoliko drugače.

3. Najbolj kul članica drugega filma je imela že več kot 20 filmskih vlog

V drugem delu Las Vegas zamenja Bangkok. Stu je tik pred poroko in po prvi katastrofi naredi vse, da se zgodovina ne bi ponovila. Kar seveda pomeni, da se ponovi. Naslednje jutro ima tetovažo na obrazu, Alan je brez las, druščini pa se pridruži kapucinka Crystal. Ta je bila ob snemanju stara 17 let in je bila pred Prekrokano nočjo 2 že prava filmska veteranka z več kot 20 filmi za seboj, med drugim Noč v muzeju in Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje. V filmu jo vidimo tudi s cigareto, vendar Crystal v resnici ni kadila. Po besedah njenega trenerja je dim celo sovražila, zato so cigaretni dim in žarečo konico dodali digitalno.

4. Nekateri najboljši trenutki so nastali, ko igralci niso sledili scenariju

Zakaj Prekrokana noč tudi po vseh teh letih še vedno deluje? Velik del odgovora je v kemiji med Bradleyjem Cooperjem, Edom Helmsom in Zachom Galifianakisom. Režiser Todd Phillips je igralcem pri snemanju puščal precej svobode, saj je verjel, da dobra komedija temelji predvsem na pravi igralski zasedbi. Pri drugem filmu je bilo improvizacije še več. Igralci so spreminjali dialoge in poskušali drug drugega presenetiti, Galifianakis pa je priznal, da je včasih namenoma izrekel nekaj povsem drugega od napisanega samo zato, da bi videl, ali lahko soigralca spravi v smeh. Svoj trenutek je imel tudi Mike Tyson. Ko mu je Phillips med snemanjem prvega dela razlagal, kako naj udari Galifianakisa, mu je nekdanji boksarski prvak v šali odvrnil, da ne more verjeti, da ga nekdanji kapetan srednješolske debatne ekipe uči, kako se udari. Po besedah Eda Helmsa je v smeh spravil celotno prizorišče.

Prekrokana noč FOTO: VOYO

5. Gospod Chow je iz stranske vloge ukradel skoraj celo trilogijo

Če obstaja človek, ki lahko druščino v nekaj sekundah spravi v še večje težave, je to Leslie Chow. Ken Jeong se je v prvem filmu pojavil v manjši stranski vlogi, vendar je njegov nepredvidljivi gangster tako izstopal, da je v nadaljevanjih dobival vedno več prostora. V tretjem delu je Chow že eden osrednjih likov zgodbe. Še bolj nepričakovana pa je pot igralca, ki ga igra. Jeong je končal študij medicine in specializacijo iz interne medicine, ob zdravniškem delu pa nastopal kot stand-up komik. Postopoma je ordinacijo zamenjal za filmska prizorišča, njegov filmski prvenec pa je bil prav v vlogi zdravnika v komediji Knocked Up. Nekaj let pozneje je v spodnjem perilu skakal iz prtljažnika avtomobila v eni najuspešnejših komedij svojega časa.

6. Fotografije na koncu filma so bile povsem spontane

Prvi film ima odličen trik. Ko je zgodbe že skoraj konec, gledalci končno dobimo odgovor na vprašanje, kaj se je tisto noč v resnici dogajalo. In odgovor pride v obliki fotografij. Zaključna montaža je postala eden najbolj prepoznavnih elementov Prekrokane noči, zato so jo ustvarjalci ponovili tudi v drugem delu. Toda fotografije niso bile natančno zapisane v scenariju. Igralci in ustvarjalci so vzeli rekvizite ter začeli iskati čim bolj nore ideje. Med njimi se je razvilo celo nekakšno tekmovanje, kdo si lahko izmisli najbolj absurdno fotografijo, ki jo je še mogoče posneti. Rezultat je videti kot galerija fotografij, ki bi jih bilo naslednje jutro pametneje izbrisati. In prav zato deluje tako dobro.

Prekrokana noč 2 FOTO: VOYO

7. Nekaj minut tretjega filma je zahtevalo mesece priprav

Do tretjega dela je Prekrokana noč že zdavnaj prerasla majhno komedijo o ponesrečeni fantovščini. Ko se druščina vrne v Las Vegas, je večji tudi filmski kaos. Za prizor Chowovega pobega nad Las Vegas Stripom je produkcija potrebovala helikopterje, štiri padalce, ogromen žerjav, več kamer, policijske zapore in dovoljenje ameriške letalske uprave. Ker je Las Vegas Boulevard tako prometen, so ga lahko zapirali le za približno osem minut naenkrat. Uskladiti so morali celo znamenite fontane Bellagia, da se niso vključile v napačnem trenutku. Producent Dan Goldberg pa je celotno snemanje primerjal z vojaško operacijo. Na zaslonu tako mine nekaj minut. V zakulisju pa so se nanje pripravljali mesece.

Torej, kaj gledati nocoj?