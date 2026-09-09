Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston

Whitney Houston in Kevin Costner sta leta 1992 v filmu Telesni stražar (The Bodyguard) ustvarila enega najbolj prepoznavnih filmskih parov devetdesetih. Romantični triler je zaznamoval prvi veliki filmski nastop Whitney Houston, njegova glasba pa je postala celo večji fenomen od filma samega. Če iščete filmsko klasiko za večerni ogled, je Telesni stražar eden tistih naslovov, pri katerih že nekaj uvodnih taktov zadostuje za potovanje v devetdeseta.

Telesni stražar FOTO: VOYO

Med nevarnostjo, zaupanjem in prepovedano ljubeznijo

V središču zgodbe je Frank Farmer (Kevin Costner), nekdanji tajni agent, ki prevzame nalogo varovanja glasbene in filmske zvezdnice Rachel Marron (Whitney Houston). Rachel namreč prejema vse bolj zaskrbljujoča sporočila obsedenega oboževalca. Njuno sodelovanje se začne z nezaupanjem. Rachel težko sprejema omejitve novega varnostnega režima, Frank pa vztraja pri pravilih in profesionalni distanci. Začetni odpor se sčasoma spremeni v privlačnost, njuno razmerje pa dodatno zaplete Frankovo osnovno nalogo, da Rachel ohrani pri življenju. Prav kontrast med zadržanim Frankom in karizmatično Rachel je postal eden od zaščitnih znakov filma.

Whitney Houston je v filmu prvič stopila pred filmske kamere

Telesni stražar FOTO: VOYO

Čeprav je bila Whitney Houston ob nastanku filma že ena največjih glasbenih zvezd na svetu, je bil Telesni stražar njen filmski prvenec. Vloga Rachel Marron je bila zato velik korak v neznano. Kevin Costner je pozneje večkrat govoril o njeni negotovosti pred začetkom snemanja in o tem, kako pomembno ji je bilo vedeti, ali bo kot igralka dovolj dobra. Costner sam je bil prepričan, da je Houstonova prava izbira za Rachel. V vlogo je lahko prenesla tudi nekaj, kar je dobro poznala iz lastnega življenja: izkušnjo svetovno znane pevke, obdane z občinstvom, sodelavci, pričakovanji in nenehno pozornostjo javnosti. Film ji je nato odprl vrata v Hollywood. Pozneje je nastopila še v filmih Waiting to Exhale in The Preacher's Wife, vendar je Rachel Marron ostala njena najbolj prepoznavna filmska vloga.

I Will Always Love You: pesem, ki je postala večja od filma

Telesnega stražarja je danes skoraj nemogoče ločiti od skladbe I Will Always Love You. Pesem je napisala in leta 1974 izdala Dolly Parton, različica Whitney Houston pa jo je skoraj dve desetletji pozneje spremenila v svetovni fenomen. Zanimivo je, da skladba sprva ni bila prva izbira za film. Ko prvotni glasbeni načrt ni uspel, je Kevin Costner predlagal I Will Always Love You. Pri oblikovanju različice za film je sodeloval producent David Foster, Houstonova pa je ustvarila eno najbolj prepoznavnih interpretacij v zgodovini popularne glasbe. Poseben je že začetek skladbe, ki je brez instrumentalne spremljave, samo z glasom Whitney Houston. Costner je pozneje razkril, da je prav sam vztrajal pri takšnem uvodu. I Will Always Love You je bila kar 14 tednov na prvem mestu ameriške lestvice Billboard Hot 100, soundtrack filma pa je postal najbolje prodajani filmski soundtrack vseh časov. Na njem so tudi druge velike skladbe Houstonove, med njimi I Have Nothing, Run to You in Queen of the Night.

Telesni stražar FOTO: VOYO

Filmski dvojec, ki ga ni lahko ponoviti

Telesni stražar je skozi desetletja dobil status ene najbolj prepoznavnih romantičnih filmskih zgodb devetdesetih. Hollywood se je zato večkrat vračal k ideji, da bi zgodbo posnel na novo. Načrti za predelavo so med oboževalci Whitney Houston sprožili tudi nasprotovanje. Za številne je prav povezava med Houstonovo in Costnerjem tisti element filma, ki ga je z novima igralcema težko poustvariti. Še bolj nenavadna je zgodba o nadaljevanju, ki nikoli ni nastalo. Kevin Costner je razkril, da je obstajala ideja za nov film, v katerem naj bi ob njem nastopila princesa Diana. Projekt ni bil nikoli realiziran.

Je Telesni stražar vreden ogleda?

Čeprav je od premiere minilo že več kot 30 let, Telesni stražar ostaja zanimiva kombinacija romance, trilerja in glasbenega filma. Predvsem pa je časovna kapsula obdobja, ko sta se na velikem platnu srečala Kevin Costner na vrhuncu hollywoodske kariere in Whitney Houston ob začetku svoje filmske poti. Film je zato dobra izbira za vse, ki imajo radi klasike devetdesetih, velike filmske romance in seveda glasbo Whitney Houston.