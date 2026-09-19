Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? Tragedija, ki je pretresla Hollywood

Hollywood je vajen zgodb o slavi, uspehu in velikih karierah. Toda primer družine Reiner je dobil povsem drugačen razplet. Rob Reiner, priznani režiser, igralec in producent, ter njegova žena Michele Singer Reiner sta bila decembra 2025 najdena mrtva v svojem domu v Los Angelesu. Kmalu zatem je bil zaradi njunih smrti aretiran njun sin Nick Reiner. Primer je hitro prerasel v eno najbolj odmevnih kriminalnih zgodb, povezanih s Hollywoodom. Toda vprašanje ni bilo več samo, kaj se je zgodilo tiste noči. V ospredje so prišli tudi dogodki, ki so se dogajali pred tragedijo.

Michele, Rob, Jake, Romy in Nick Reiner. FOTO: Profimedia

Rob Reiner in Michele Reiner: od hollywoodskega blišča do družinske tragedije

Rob Reiner je pustil pomemben pečat v ameriški filmski industriji. Kot režiser, producent, scenarist in igralec je sodeloval pri številnih znanih projektih, med njimi pri filmih Ko je Harry srečal Sally in Zadnji dobri možje. Njegova žena Michele Reiner je bila fotografinja in producentka. Skupaj sta imela tri otroke. 14. decembra 2025 pa se je njihova družinska zgodba tragično končala. Roba in Michele so našli mrtva v njunem domu v losangeleški četrti Brentwood. Mrliška lista sta kot vzrok smrti navedla več poškodb, povzročenih z nožem.

Kdo je Nick Reiner in zakaj se je znašel v središču preiskave?

Po smrti svojih staršev je bil v središču preiskave njun sin Nick Reiner. Nick je obtožen dveh umorov prve stopnje. V obtožnici so navedene tudi posebne okoliščine, med drugim domnevno čakanje v zasedi in uporaba noža. Nick krivdo zanika. Pomembno je poudariti, da gre za obtožbe in da Nick Reiner ni pravnomočno obsojen.

Tu se zgodba začne zapletati.

Kaj se je dogajalo pred umoroma?

Eden ključnih delov primera je dogajanje v tednih pred smrtjo Roba in Michele. Dokumentarec se ukvarja tudi z Nickovim stanjem pred tragedijo. Po informacijah, ki jih je objavil TMZ, je bil Nick okoli leta 2020 diagnosticiran s shizoafektivno motnjo. Viri, na katere se je skliceval TMZ, so navedli, da je bil približno mesec dni pred umoroma stabilen, nato pa naj bi sledila sprememba zdravil in opazna sprememba njegovega vedenja. Prav zato dokumentarec postavlja vprašanje, kaj se je z Nickom dogajalo v obdobju pred tragedijo in kako pomembni so bili takratni dogodki za razumevanje celotnega primera.

Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? FOTO: Fox Entertainment Group

Bi lahko kdo tragedijo preprečil?

To je eno najtežjih vprašanj, ki jih odpira primer Reinerjevih. Po navedbah TMZ naj bi bila družina pred umoroma zaskrbljena zaradi Nickovega vedenja. Dokumentarec zato raziskuje, kaj so ljudje okoli njega vedeli, kaj so opazili in ali je bilo mogoče znake, ki so se pojavili pred tragedijo, razumeti kot opozorilo. Odgovor na takšna vprašanja pa ni preprost. Dogodke je mogoče razumeti šele z informacijami, ki so bile znane pred tragedijo, ne s tistimi, ki so postale znane pozneje.

Primer Reinerjevih je dobil tudi zapleteno pravno nadaljevanje

Po aretaciji se zgodba ni končala. Začel se je razvijati obsežen sodni primer. Nick Reiner je obtožen dveh umorov prve stopnje in ostaja v priporu brez možnosti varščine. Njegova obramba je nakazovala tudi možnost obrambe zaradi neprištevnosti, vendar dokončnega odgovora o tem še ni. Odprlo se je tudi vprašanje družinskega premoženja. Nick želi dostop do približno 1,5 milijona dolarjev iz sklada, ki sta mu ga namenila starša, sredstva pa bi uporabil za financiranje svoje obrambe. Pri tem je pomembno kalifornijsko pravilo, ki lahko osebi, spoznani za krivo namernega umora, prepreči finančno korist od premoženja žrtve.

Nick Reiner FOTO: Profimedia

Kaj se bo zgodilo z Nickom Reinerjem?

Primer še ni zaključen. 15. septembra 2026 je prišlo do pomembnega novega razvoja: tožilstvo je sporočilo, da za Nicka Reinerja ne bo zahtevalo smrtne kazni. Če bo spoznan za krivega, mu po navedbah tožilstva grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Sojenje naj se predvidoma ne bi začelo pred letom 2027. Zato vprašanje iz naslova dokumentarca ostaja odprto. Kaj se je zgodilo v družinskem domu Reinerjevih? Kaj je pripeljalo do tragedije? Katere informacije bodo imele največjo težo, ko bo primer prišel pred sodišče?

Dokumentarec razkriva ozadje primera, ki je pretresel Hollywood

Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? (TMZ Investigates: The Reiner Murders: What Really Happened, 2026) se ne osredotoča zgolj na noč, ko sta umrla Rob in Michele Reiner. Skozi rekonstrukcijo dogodkov, pričevanj in informacij, ki so se pojavile med preiskavo, poskuša sestaviti širšo sliko družinske tragedije. V ospredju so dogodki pred umoroma, odnosi znotraj družine ter vprašanja, ki še danes ostajajo odprta.

Komu priporočamo ogled dokumentarca Umori Reinerjevih?

Če vas zanimajo resnični kriminalni primeri, zgodbe iz ozadja odmevnih zločinov in dokumentarci, ki ne iščejo le hitrega odgovora, ampak tudi širši kontekst, je primer Reinerjevih eden tistih, pri katerih se vprašanja nadaljujejo tudi po aretaciji osumljenca. Dokumentarec Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo? si oglej na VOYO.