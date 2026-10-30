Zakaj je kriminalna klasika Sedem z odlično IMDb oceno vredna ogleda?

Sedem (Seven) Davida Fincherja ima na IMDb oceno 8,6 od 10 in po več kot treh desetletjih še vedno velja za film, ki ga ljubitelji kriminalk radi priporočajo naprej. Brad Pitt, Morgan Freeman, sedem smrtnih grehov in primer, pri katerem nič ni tako preprosto, kot se zdi. Če filma še niste videli, je najbolje, da o njem vnaprej veste ravno prav.

Kriminalka, ki vas počasi potegne vase

Sedem FOTO: VOYO

William Somerset je izkušen detektiv, ki se pripravlja na upokojitev. Po dolgih letih dela je videl dovolj nasilja, da ga svet okoli njega težko še preseneti. Nato spozna novega sodelavca Davida Millsa, mlajšega policista, ki se primera loteva povsem drugače – hitreje, bolj impulzivno in z veliko več prepričanja, da lahko stvari spremeni. Ko odkrijeta prve žrtve, postane jasno, da primer ni običajen. Storilec svoje zločine gradi okoli sedmih smrtnih grehov, vsak umor pa je del skrbno premišljene celote. Somerset in Mills zato ne lovita le morilca, ampak poskušata razumeti njegov način razmišljanja in prav tu film postane najbolj zanimiv. Sedem ne potrebuje nenehne akcije, da bi vas držal v napetosti. Veliko več naredijo tišina, drobni namigi in občutek, da nekdo ves čas razmišlja nekaj korakov naprej. Če imate radi kriminalke, pri katerih morate biti pozorni na podrobnosti, je to film, ki hitro zahteva vso vašo pozornost.

Pitt in Freeman sta razlog več za ogled

Ena največjih prednosti filma je dvojec Brad Pitt in Morgan Freeman. Freemanov Somerset je miren, premišljen in analitičen. Veliko opazuje, bere in povezuje informacije, preden ukrepa. Freeman je ob nastajanju filma povedal, da ga je lik pritegnil prav zato, ker ne gre za stereotipnega filmskega policista, ki najprej razbije vrata in šele nato postavlja vprašanja. Pittov Mills je njegovo popolno nasprotje. Je temperamenten, hiter in pogosto reagira, še preden ima vse odgovore. Prav razlika med njima daje zgodbi energijo in ustvarja enega tistih filmskih tandemov, pri katerih vas ne zanima samo primer, ampak tudi to, kako bosta človeka z zelo različnima pogledoma na svet sploh sodelovala. Pomemben del zgodbe je tudi Gwyneth Paltrow kot Tracy, Millsova žena. V sicer temačen film vnese nekaj topline in vsakdanjosti ter pokaže, da za policijskimi značkami obstajajo tudi ljudje z zasebnim življenjem in lastnimi strahovi.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Sedem VOYO

Sedem VOYO

Sedem VOYO

Sedem VOYO

Sedem VOYO

Sedem VOYO











Ko je tudi mesto del zgodbe

Če boste med gledanjem dobili občutek, da je mesto skoraj še en glavni lik, to ni naključje. Nikoli ne izvemo, kje natančno se zgodba odvija. Fincher je želel ustvariti neimenovano, utrujeno metropolo, ki bi lahko obstajala skoraj kjerkoli. Produkcijska ekipa je lokacije namenoma starala in obrabljala, naprave za ustvarjanje dežja pa selila s prizorišča na prizorišče. Rezultat je svet, v katerem je ves čas nekoliko pretemno, premokro in pretesno. Fincher je film opisal kot zgodbo o popolni izgubi nadzora. Prav atmosfera je eden od razlogov, da se Sedem tudi danes ne zdi zastarel. Film ne temelji na posebnih učinkih ali spektaklu, temveč na občutku nelagodja, dobri zgodbi in likih, ki vas počasi vodijo vedno globlje v primer.

Film z IMDB oceno 8,6, ki je prestal preizkus časa

Sedem FOTO: VOYO

Ko je Sedem leta 1995 prišel v kina, je imel vse sestavine za močno kriminalko, a verjetno nihče ni mogel vedeti, kako dobro se bo film postaral. Danes ima na IMDb oceno 8,6 od 10 in se uvršča med najbolje ocenjene filme na platformi, kar je lep pokazatelj, da ga nove generacije gledalcev še vedno odkrivajo. Tudi njegov nastanek ima zanimivo zgodbo. Scenarist Andrew Kevin Walker je zgodbo pisal med življenjem v New Yorku, kjer je delal v trgovini s ploščami. Temačnejši obraz mesta – podzemna železnica, umazanija, nasilje in občutek nelagodja – je pozneje postal del vzdušja filma. Posebej veliko razprav je sprožil zaključek, pri katerem je Brad Pitt vztrajal, da ostane zvest izvirnemu scenariju. Če Sedem gledate prvič, je zato najbolje, da o zadnjih minutah filma ne veste ničesar. Sedem je odlična izbira za večer, ko si želite kriminalke, ki vas ne podcenjuje in vam ne razkrije vsega takoj. Če imate radi psihološke trilerje, močne igralske nastope in zgodbe, ki ostanejo z vami še po zaključni špici, ga obvezno dodajte na seznam.