Zelena milja s Tomom Hanksom – ali je smrtna kazen upravičena?
Kaj se zgodi, ko paznik v zaporu za obsojence na smrt spozna človeka, ki bi lahko spremenil vse? Zelena milja je ena tistih filmskih zgodb, ki se človeka dotaknejo globlje, kot pričakuje. Tom Hanks blesti v vlogi zaporniškega paznika, Michael Clarke Duncan pa ustvari nepozabnega Johna Coffeyja – skrivnostnega zapornika z nenavadnim darom. Film več kot četrt stoletja po nastanku še vedno odpira vprašanja o sočutju, krivici in človečnosti.
Tom Hanks v vlogi, ki ga postavi pred najtežjo odločitev
Dogajanje v filmu Zelena milja (The Green Mile, 1999) je postavljeno v ameriško Louisiano v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Paul Edgecomb, ki ga igra Tom Hanks, dela kot paznik na oddelku za obsojence na smrt. Hodnik, ki vodi do električnega stola, zaradi zelenih tal imenujejo zelena milja. Za zapornike je to zadnja pot, za paznike pa delo, pri katerem se morajo vsak dan soočati z življenjem, s smrtjo in težkimi odločitvami.
Njihov ustaljeni svet se zamaje, ko pripeljejo ogromnega Johna Coffeyja. Ta je obsojen za grozljiv zločin, vendar njegova nežnost in mirnost ne ustrezata podobi, ki si jo ljudje ustvarijo o njem. Poleg tega ima skrivnostno sposobnost, ki je ni mogoče pojasniti z običajno logiko.
Paul začne dvomiti o tem, kar je do tedaj imel za samoumevno. Kaj če je resnica drugačna od sodbe? In kaj lahko stori človek, ko ugotovi, da se je zgodila strašna krivica?
Michael Clarke Duncan: velikan z nežno dušo
Tom Hanks je osrednji obraz filma, toda Michael Clarke Duncan v vlogi Johna Coffeyja je eden od razlogov, da zgodba ostane tako globoko v spominu. Njegov lik je fizično mogočen, a v sebi skriva izjemno nežnost in ranljivost. Prav nasprotje med videzom in značajem naredi Coffeyja tako posebnega.
Duncan je za vlogo prejel nominacijo za oskarja za najboljšega stranskega igralca. Ob njem nastopa močna igralska zasedba: David Morse kot paznik Brutus Howell, Bonnie Hunt kot Paulova žena Jan, James Cromwell kot upravnik Hal Moores, Sam Rockwell kot zapornik William Wild Bill Wharton in Doug Hutchison kot kruti paznik Percy Wetmore.
Vsak od likov prispeva k napetosti in moralnim dilemam, zaradi katerih film Zelena milja ni zgolj zaporniška drama, temveč tudi zgodba o tem, kako različno ljudje razumejo pravičnost.
Miš, ki je na snemanju ukradla del pozornosti
Sredi temačnega zaporniškega okolja posebno mesto zavzame miš gospod Jingles. Drobni živalski junak prinese v zgodbo nekaj topline in nepričakovane nežnosti, ob tem pa je bilo njegovo sodelovanje pri snemanju precej zahtevnejše, kot bi si morda mislili.
Za prizore z gospodom Jinglesom so uporabili kar 15 miši, ki so jih več mesecev urili za trike. Ena od miši v prizoru s Tomom Hanksom ni zgolj sledila scenariju – igralec naj bi se moral odzvati na njeno povsem resnično vedenje, ko je dobil njen 'podpis'. Tudi takšni drobni trenutki so del ozadja filma, ki združuje težko tematiko in presenetljivo človeške podrobnosti.
Stephen King in režiser, ki je posnel še Kaznilnico odrešitve
Film je režiral Frank Darabont, ki je pred tem posnel tudi Kaznilnico odrešitve (The Shawshank Redemption, 1994). Obe zgodbi temeljita na delih Stephena Kinga, vendar Zelena milja zaporniško dramo preplete še z nadnaravnimi elementi.
Kingova predloga je filmu dala skrivnostno izhodišče, Darabontova priredba pa se osredotoči na odnose med zaporniki in pazniki ter na vprašanje, kaj se zgodi, ko pravila in občutek za pravičnost niso več v sozvočju. King je film označil za najbolj zvesto priredbo svojega dela.
Štiri nominacije za oskarja in IMDb ocena 8,6/10
Priljubljenost filma ni ostala omejena le na občinstvo. Na podelitvi oskarjev leta 2000 je prejel štiri nominacije: za najboljši film, najboljšega stranskega igralca za Michaela Clarkeja Duncana, prirejeni scenarij in zvok.
Na IMDb ima oceno 8,6/10, kar ga uvršča med zelo cenjene filme na platformi. Njegova moč ni samo v skrivnostnem zapletu, temveč v vprašanjih, ki jih pušča gledalcu. Ali lahko človeka resnično presojamo samo po obtožbah? Kako prepoznamo nedolžnost? Kako ostati sočuten, ko smo priča trpljenju?
Film, na katerega ne pozabite
Zelena milja traja približno tri ure in deset minut, a gledalčevo pozornost drži do konca. Film si vzame čas za razvoj likov in odnosov, zato gledalca postopoma vplete v življenje zaporniškega oddelka in usode ljudi, ki se znajdejo v njem. To ni le zgodba o smrtni kazni, ampak tudi o upanju, sočutju in čudežih, ki se lahko pojavijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo.
Če filma še niste videli, vas čaka ena najbolj prepoznavnih vlog Toma Hanksa in zgodba, ki presega običajno zaporniško dramo. Če ste ga že gledali, pa je ponovni ogled priložnost, da znova odkrijete drobne trenutke, ki dajo zgodbi njeno čustveno moč.
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Film spremlja zaporniškega paznika Paula Edgecomba, ki spozna Johna Coffeyja, obsojenca na smrt z nenavadnim darom. Njuno srečanje ga prisili, da začne dvomiti o pravičnosti sodbe in o tem, kar je verjel do tedaj.
Film temelji na istoimenskem delu ameriškega pisatelja Stephena Kinga. Režiral ga je Frank Darabont, ki je posnel tudi film Kaznilnica odrešitve.
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