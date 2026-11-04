Zemljo krast: film meseca na VOYO o otroški igri, ki sproži vojno

Poznate tiste pogovore, ki se začnejo povsem nedolžno, potem pa nenadoma vsi govorijo drug čez drugega? Prav takšno situacijo na filmsko platno prenese režiser Žiga Virc. Njegov film Zemljo krast se začne z otroško igro, konča pa z vojno odraslih. In hitro postane jasno, da največji otroci v tej zgodbi niso nujno tisti na igrišču.

Kako se nedolžna otroška igra spremeni v vojno odraslih?

Zemljo krast FOTO: VOYO

Vse se začne na šolskem igrišču, kjer otroška igra zemljo krast sproži nepričakovan spor. Kar bi lahko ostalo običajno otroško nesoglasje, se preseli med odrasle. Starši, ki naj bi pomagali rešiti situacijo, se zapletejo v razprave, ki hitro presežejo prvotni dogodek. V ospredje stopijo različni pogledi na vzgojo, politiko, odgovornost in pravičnost. Pogovor postaja vse bolj napet, osebne zamere pa dobivajo vedno več prostora. Vsak želi zaščititi svojega otroka, a tudi dokazati, da ima prav. Film tako razkrije, kako hitro se lahko skrb za otroke spremeni v boj za lasten ego. Najbolj zabavno in hkrati neprijetno je, da so situacije presenetljivo domače. Kdo še ni doživel družinskega kosila, roditeljskega sestanka ali sosedskega pogovora, pri katerem je povsem nedolžna pripomba sprožila pravo razpravo? Zemljo krast prav iz takšnih trenutkov ustvari zgodbo, ki je bližje resničnemu življenju, kot bi si morda želeli priznati.

Kdo igra v filmu Zemljo krast?

Suzana Krevh upodobi Nado, Lara Maria Vouk Ireno, Andraž Jug pa Gregorja. Tines Špik nastopa v vlogi Zala, igralsko zasedbo pa dopolnjuje Florjan Strehar. Igralska dinamika temelji predvsem na pogovorih in stopnjevanju napetosti. Film ne potrebuje velikih akcijskih prizorov, saj se največ dogaja med ljudmi, ki drug drugega poslušajo vse manj, govorijo pa vedno glasneje. Njegov humor pa se skriva v pogledih, odzivih in nerodnih trenutkih, ko bi bilo morda pametneje preprosto utihniti. Za režijo je poskrbel Žiga Virc, ki ga poznamo po filmu Houston, imamo problem!, scenarij pa je napisala Iza Strehar, scenaristka filma Prasica, slabšalni izraz za žensko. Ustvarjalca tudi tokrat posežeta po družbeno občutljivih vprašanjih, vendar jih predstavita skozi situacije, v katerih se resnost in absurd nenehno prepletata.

Komedija, ob kateri smeh hitro postane nekoliko grenak

Zemljo krast ni klasična lahkotna komedija, v kateri se vsi nesporazumi preprosto razrešijo. Gre za družbeno satiro z elementi drame, ki se brez zadržkov loti političnih prepričanj, sodobne vzgoje in naše potrebe po tem, da imamo zadnjo besedo. Film odpira tudi vprašanje, kako se odrasli odzivamo na konflikte. Otroke učimo strpnosti, sodelovanja in spoštovanja, hkrati pa se sami pogosto težko sprijaznimo z drugačnim mnenjem. Prav to protislovje je eden osrednjih virov humorja. Gledalec lahko v posameznih likih prepozna znance, sosede, sorodnike ali celo del sebe. Zato je Zemljo krast tudi film, o katerem se boste še dolgo prepirali. Ne zato, ker bi ponujal preproste odgovore, ampak ker odpira vprašanja, pri katerih ima skoraj vsak svoje mnenje. Kje se konča zaščita otroka in začne pretiravanje? Ali se sploh še znamo pogovarjati, ne da bi moral nekdo zmagati?

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zemljo krast VOYO

Zemljo krast VOYO

Zemljo krast VOYO

Zemljo krast VOYO

Zemljo krast VOYO









Zanimivosti: film, ki je nastal v samo dveh snemalnih dneh

Ena najbolj presenetljivih zanimivosti je način nastanka filma. Zemljo krast so ustvarjalci posneli v samo dveh snemalnih dneh. Režiser Žiga Virc je pojasnil, da je projekt nastal tudi kot odziv na dolgotrajne postopke, ki pogosto spremljajo filmsko produkcijo. Namesto večletnega načrtovanja so se ustvarjalci odločili za hiter in neposreden pristop. Zanimiva je tudi simbolika naslova. Zemljo krast je otroška igra osvajanja ozemlja, v filmu pa postane izhodišče za precej širši razmislek o mejah, lastništvu, moči in odnosih. Kar se na igrišču zdi nedolžno, v svetu odraslih dobi povsem drugačen pomen.

Film, ki nasmeji, zbode in da misliti

Če imate radi slovenske filme z ostrim humorjem in zgodbami, ki dajo misliti, je Zemljo krast prava izbira. Družinska nesoglasja, različni pogledi na vzgojo in družbene razprtije ustvarijo duhovito, a tudi nekoliko neprijetno ogledalo našega vsakdana. Včasih je dovolj ena otroška igra, da odrasli pokažejo svoj pravi obraz. Zemljo krast je duhovit in nekoliko provokativen slovenski film, ki vas bo nasmejal, presenetil in spodbudil k razmisleku. Morda pa bo zanetil tudi kakšno razpravo doma.

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