MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.
Brata Menendez: popolna družina, krvava skrivnost in šokanten umor
Dva sinova, dva mrtva starša in vprašanje, ki še danes deli javnost. Lyle in Erik Menendez sta v družinski vili na Beverly Hillsu ubila svoja starša, Joseja in Kitty Menendez. Primer je najprej deloval kot zgodba o privilegiranih bratih, razkošnem življenju in hladnokrvnem zločinu, nato pa se je v sodni dvorani spremenil v eno najbolj kontroverznih ameriških kriminalnih zgodb po resničnem dogodku.
Serija Blanca na VOYO: Zakaj je 2. sezona še bolj napeta?
Če imaš rad kriminalke, pri katerih ni dovolj samo gledati, ampak moraš tudi dobro poslušati, imaš dober razlog, da za danes zaključiš z obveznostmi. Na VOYO se Blanca vrača z 2. sezono, ki prinaša nevarnejši primer, več napetosti in skrivnosti, ki tokrat segajo naravnost v njeno preteklost.
Love Island Adria prihaja na VOYO
Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam! Love Island Adria prinaša vroče romance, nove simpatije, ljubosumje in nepričakovane preobrate. Svetovni televizijski fenomen bo 13. septembra zaživel na VOYO, v ikonični vili pa bomo tokrat spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije.
Morilka z OnlyFansa: kaj se je v resnici zgodilo usodne noči?
Popolno življenje na družbenih omrežjih, burno razmerje in noč, ki se je končala s smrtjo. Courtney Clenney je z nožem smrtno ranila svojega partnerja Christiana Obumselija in trdila, da je šlo za samoobrambo. Dokumentarec Morilka z OnlyFansa, ki si ga lahko ogledaš na VOYO, razkriva, kaj se je v resnici dogajalo za zaprtimi vrati.
Svingerski safari: divja komedija, ki vas bo presenetila
200-tonski kit na plaži, prve ljubezni, starši brez zavor in Kylie Minogue sredi norih sedemdesetih. Svingerski safari je komedija, v kateri gre skoraj vse narobe – in prav zato je tako zabavna. Film si lahko ogledate na VOYO.
Andrew Tate in seks posnetki slavnih: kaj se skriva za škandali?
Manipulacija, zasebni posnetki, milijoni sledilcev in zgodbe, ki so obkrožile svet. Na VOYO te čakata dokumentarca, ki pogledata za naslovnice dveh povsem različnih, a presenetljivo povezanih fenomenov.
Moj prijatelj pingvin: film meseca, ki temelji na neverjetni resnični zgodbi
Moj prijatelj pingvin (My Penguin Friend) je družinski film, posnet po resnični zgodbi, ki je pred leti obkrožila svet. Pripoveduje o nepričakovanem prijateljstvu med brazilskim ribičem in pingvinom, ki ga reši iz naftnega madeža. Film meseca na VOYO prinaša ganljivo zgodbo, ki dokazuje, da lahko eno dobro dejanje spremeni vse.
IQ 160: nova hrvaška kriminalna serija z nenavadno junakinjo
IQ 160 je nova hrvaška kriminalna serija, ki združuje napete preiskave, humor in neobičajno glavno junakinjo. V središču zgodbe je Marina, čistilka na zagrebški policijski postaji z izjemnim IQ-jem 160, ki po naključju razreši primer, ob katerem so se izkušeni kriminalisti znašli v slepi ulici. Serija je že na voljo na VOYO.
Zafari: risanka, ob kateri otroci cenijo drugačne od sebe
Dobrodošli v svetu, kjer so črte, pike in perje nekaj čudovitega. Kaj se zgodi, če se slonček rodi z zebrinimi črtami? Če ima žirafa pavja peresa? Če je lev rožnat kot flamingo? V risani seriji Zafari je odgovor preprost: začne se čudovita, pisana in srčna pustolovščina.
Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?
Love Island že več kot desetletje velja za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu. Nova sezona prinaša sveže tekmovalce, romantične zaplete, nepričakovane preobrate in veliko drame, vse skupaj pa znova vodi priljubljena Maya Jama. Najnovejša sezona je na voljo na VOYO.
Survivor: Hrvaška 2026 – tekmovalci, ekipe in razlog, zakaj boš hitro izbral svoje pleme
Survivor: Hrvaška 2026 prinaša 5. sezono napete resničnostne igre, v kateri se zelena in rumena ekipa borita za obstanek, prednost in zaupanje. Sezona je posneta v Dominikanski republiki, vodi jo Vlado Boban, ogled pa je v Sloveniji na voljo na VOYO.
Živalska patrulja na VOYO: štiri sezone komedije, kjer niso problem živali, ampak ljudje!
Živalska patrulja na VOYO je serija, v kateri se noji obnašajo bolj razumno kot ljudje, pitoni povzročajo manj drame kot sodelavci, Joel McHale pa sarkazem uporablja skoraj kot službeno opremo. Če iščete lahkotno, zabavno in ravno prav odbito serijo za poletni ogled, ste našli svoj novi komični teritorij.
Ušli so serijskim morilcem: dokumentarec na VOYO, ki pokaže, kako ena odločitev lahko pomeni življenje ali smrt
Kaj bi naredili, če bi se v nekaj sekundah znašli iz oči v oči z najhujšo možno grožnjo? Bi zmrznili? Pobegnili? Se borili? Poslušali intuicijo? Dokumentarni film Zlo med nami: Zgodbe preživelih (Evil Among Us: Surviving a Serial Killer, 2025), ki je na voljo na VOYO, gledalca postavi v srhljiv prostor med strahom, instinktom in neverjetno voljo do preživetja.
Vojna za OnlyFans: slava, denar in pasti platforme, o kateri vsi govorijo
OnlyFans je ena najbolj kontroverznih platform zadnjih let: za nekatere pomeni finančno svobodo, za druge izgubo zasebnosti, pritisk in posledice, ki ostanejo tudi po tem, ko se kamera ugasne. Dokumentarni film Vojna za OnlyFans (War Over OnlyFans), ki si ga lahko ogledate na VOYO, razkriva obe plati platforme, ki je iz spletne niše prerasla v globalni popkulturni fenomen.
Serija NeRealno razkriva, kdo vleče niti za kamerami šova
Ste se kdaj med gledanjem resničnostnega šova vprašali, ali je prepir res izbruhnil spontano ali ga je nekdo zelo dobro načrtoval? Ali je solzni pogovor res prišel iz srca ali je bil ujet v pravem trenutku, zmontiran na pravi način in postavljen v zgodbo, ki gledalca zadrži pred zaslonom?
Belo se pere na devetdeset: zakaj si ogledati slovenski filmski hit?
Belo se pere na devetdeset je ena največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let. Film, posnet po istoimenskem romanu Bronje Žakelj, je po velikem uspehu v kinih zdaj na voljo na VOYO, kjer si lahko gledalci zgodbo o odraščanju, izgubi, bolezni, družini in upanju ogledajo kadarkoli in kjerkoli.