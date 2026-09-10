Love Island Adria prihaja na VOYO

Če obožuješ resničnostne šove, v katerih se simpatije hitro spreminjajo, nova poznanstva zanetijo ljubosumje, nepričakovani prihodi pa lahko premešajo še tako trdne pare, se pripravi. Love Island Adria oziroma Otok ljubezni Adria prinaša ljubezensko dogodivščino, v kateri bodo samski iskali partnerja pod budnim očesom kamer. Vse se bo odvijalo na sončnih Tenerifih, kjer bodo tekmovalci za nekaj časa pozabili na vsakdanje življenje in se prepustili povsem drugačnemu ritmu. Toda sanjska vila še ne pomeni sanjskega dopusta. Kdo se bo zaljubil, kdo bo igral taktično in kdo vilo zapustil sam?

Svetovni fenomen Love Island prvič prihaja tudi k nam

Love Island je veliko več kot običajen šov za zmenke. Format je po britanski premieri leta 2015 postal eden najbolj prepoznavnih in komentiranih resničnostnih šovov na svetu. Zdaj dobiva še regionalno različico. Otok ljubezni Adria bo prvič združil samske tekmovalce iz naše regije, med njimi tudi Slovence, ki bodo pred kamerami iskali simpatijo, gradili odnose in poskušali ugotoviti, ali se lahko začetna privlačnost razvije v nekaj resničnega. Toda pot do ljubezni ne bo preprosta. V vili jih čakajo nova poznanstva, nepričakovani preobrati, ponovna povezovanja parov in izločitve. Če želi tekmovalec ostati v šovu, mora ostati tudi v paru. Kar pomeni samo eno: na Otoku ljubezni biti samski ni ravno najboljša strategija.

Tenerife, sanjska vila in samski, pripravljeni na ljubezen

Prizorišče prvega Otoka ljubezni Adria bodo eksotični Tenerife. Sonce, bazen in luksuzna vila ustvarjajo popolno kuliso za poletno romanco, a tekmovalce čaka veliko več kot sproščanje ob vodi. Skupno življenje pomeni, da pred kamerami skoraj nič ne ostane skrito. Prve simpatije, nerodni pogovori, ljubosumje, dvomi in trenutki, ko začetna privlačnost preraste v nekaj resnejšega, se bodo odvijali pred očmi gledalcev. Kdo bo začutil pravo kemijo? Kdo bo začel dvomiti o svojem paru? Kdo bo pripravljen tvegati zaradi nove simpatije? In kdo bo ugotovil, da oseba, ki jo je izbral na začetku, vendarle ni prava? Poleg možnosti, da najdejo ljubezen, tekmovalce čaka še en mamljiv cilj – glavna nagrada v višini 50.000 evrov. Do nje pa bodo morali preživeti vse, kar jim bo Otok ljubezni postavil na pot.

Razkrivamo: Love Island Adria bo vodila Dragana Mićalović

Ob tekmovalcih bo pomemben obraz novega šova tudi njegova voditeljica. To vlogo prevzema Dragana Mićalović, priljubljena srbska igralka, za katero bo Love Island Adria prvi veliki voditeljski projekt. Dragana je znana predvsem po igralskem delu, zato zanjo prihod na Otok ljubezni pomeni povsem nov izziv. Kot je razkrila ob napovedi projekta, jo je pritegnilo prav dejstvo, da je vodenje tako velikega resničnostnega formata nekaj drugačnega od vsega, kar je počela doslej. V šov želi vnesti spontanost in regionalni značaj, tekmovalcem pa pred začetkom ljubezenske pustolovščine polaga na srce predvsem iskrenost – do drugih in do samih sebe. Toda kako preprosto bo ostati iskren, ko se bodo v vili začele oblikovati prve simpatije in bodo na vrata potrkali novi tekmovalci?

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Dragana Mićalović. VOYO

Priljubljena srbska igralka Dragana Mićalović bo vodila Otok ljubezni Adria! VOYO

Dragana Mičalović POP TV

Dragana Mičalović POP TV







Misliš, da boš samo gledal? Tudi ti boš del igre

Posebnost Otoka ljubezni je tudi aktivna vloga občinstva. Gledalci niso le opazovalci dogajanja, temveč lahko njihove odločitve vplivajo na razvoj šova. To pomeni, da se bodo debate o tem, kdo sodi skupaj, kdo igra igro in komu lahko zares verjamemo, iz vile hitro preselile med gledalce. Bo tvoj favorit našel ljubezen? Bo najbolj priljubljen par zdržal pritisk novih prihodov? In kaj se bo zgodilo, ko bodo morali tekmovalci izbirati med varnostjo obstoječega odnosa in novo simpatijo? Na Otoku ljubezni lahko ena odločitev spremeni vse. To je eden od razlogov, zaradi katerih je Love Island postal globalni fenomen. Gledalci ne spremljajo zgolj ljubezenskih zgodb, ampak izbirajo favorite, presojajo nove pare in razpravljajo o tem, kdo je iskren in kdo morda igra nekoliko bolj premišljeno igro. Tokrat bo pri vsem tem sodelovala tudi Slovenija.

Zakaj je Love Island osvojil svet?

Pravila so na prvi pogled preprosta: samski vstopijo v vilo, se povežejo v pare in poskušajo ostati skupaj. Toda nato se začnejo preobrati. V vilo prihajajo novi tekmovalci. Stare simpatije se znajdejo na preizkušnji. Nekdo izbere osebo, ki je bila do takrat v drugem paru. Nekdo ostane sam in tvega izločitev. Prav ta nepredvidljivost je postala zaščitni znak Love Islanda. Nekateri pari razpadejo skoraj tako hitro, kot nastanejo, drugi pa zvezo nadaljujejo tudi po koncu šova. Love Island Adria bo zdaj isto vprašanje postavil tekmovalcem iz naše regije: se lahko iz resničnostnega šova razvije resnična ljubezen?

Je Love Island Adria pravi šov zate?

Če obožuješ resničnostne šove, zmenkarske oddaje, ljubezenske zaplete, nepričakovane preobrate in tekmovalce, o katerih imaš že po prvi epizodi svoje mnenje, je Love Island Adria zate. Še posebej zanimiv bo za gledalce, ki že poznajo britanski ali ameriški Love Island. Tokrat bodo znana pravila dobila regionalni značaj, v vili pa bomo lahko spremljali tudi slovenske obraze. Če Love Islanda še nisi gledal, pa je prva sezona Love Island Adria odlična priložnost, da odkriješ, zakaj je format osvojil gledalce po vsem svetu.

Kaj moraš vedeti pred začetkom?

Love Island Adria je prva regionalna sezona svetovno znanega ljubezenskega resničnostnega šova. Samski tekmovalci bodo v luksuzni vili iskali ljubezen, sklepali pare in se soočali z novimi prihodi, preobrati ter izločitvami. V šovu bomo spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije, gledalci pa bodo s svojimi glasovi lahko vplivali na dogajanje. Na koncu tekmovalce čaka tudi glavna nagrada v višini 50.000 evrov. Najpomembnejši podatek pa si zapomni že zdaj: Love Island Adria prihaja 13. septembra 2026 na VOYO.