MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.
Love Island Adria prihaja na VOYO
Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam! Love Island Adria prinaša vroče romance, nove simpatije, ljubosumje in nepričakovane preobrate. Svetovni televizijski fenomen bo 13. septembra zaživel na VOYO, v ikonični vili pa bomo tokrat spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije.
Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?
Love Island že več kot desetletje velja za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu. Nova sezona prinaša sveže tekmovalce, romantične zaplete, nepričakovane preobrate in veliko drame, vse skupaj pa znova vodi priljubljena Maya Jama. Najnovejša sezona je na voljo na VOYO.
Survivor: Hrvaška 2026 – tekmovalci, ekipe in razlog, zakaj boš hitro izbral svoje pleme
Survivor: Hrvaška 2026 prinaša 5. sezono napete resničnostne igre, v kateri se zelena in rumena ekipa borita za obstanek, prednost in zaupanje. Sezona je posneta v Dominikanski republiki, vodi jo Vlado Boban, ogled pa je v Sloveniji na voljo na VOYO.
Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
Dokumentarci o škandalih slavnih so prava izbira, če vas zanimajo zgodbe, v katerih se za javno podobo pokažejo družinski spori, sodni procesi, medijski pritiski in vprašanje, kdo ima moč nad resnico. Na VOYO predstavljamo izbor petih dokumentarnih naslovov, ki gledalca popeljejo za naslovnice.
Vodič po resničnostnih šovih in zabavnih oddajah na VOYO
Če iščeš oddajo, ob kateri po dolgem dnevu samo padeš na kavč in uživaš, so resničnostni šovi, kvizi, talenti ter komični formati ena najboljših izbir. Na VOYO lahko izbiraš med domačimi uspešnicami, tekmovalnimi šovi, romantičnimi zapleti, kvizi znanja in oddajami, ki stavijo na smeh, presenečenja in pristne odzive.