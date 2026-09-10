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MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
Novice

MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej

MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.

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Love Island Adria prihaja na VOYO
Novo na VOYO

Love Island Adria prihaja na VOYO

Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno
Serije

Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno

MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
Resničnostni šovi in oddaje

MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej

Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston
Filmi

Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston

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Love Island Adria prihaja na VOYO
Novo na VOYO

Love Island Adria prihaja na VOYO

Največji ljubezenski šov na svetu prvič prihaja tudi k nam! Love Island Adria prinaša vroče romance, nove simpatije, ljubosumje in nepričakovane preobrate. Svetovni televizijski fenomen bo 13. septembra zaživel na VOYO, v ikonični vili pa bomo tokrat spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije.

Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?
Resničnostni šovi in oddaje

Love Island: zakaj je ta resničnostni šov postal svetovni fenomen?

Love Island že več kot desetletje velja za enega najbolj priljubljenih resničnostnih šovov na svetu. Nova sezona prinaša sveže tekmovalce, romantične zaplete, nepričakovane preobrate in veliko drame, vse skupaj pa znova vodi priljubljena Maya Jama. Najnovejša sezona je na voljo na VOYO.

Survivor: Hrvaška 2026 – tekmovalci, ekipe in razlog, zakaj boš hitro izbral svoje pleme
Novo na VOYO

Survivor: Hrvaška 2026 – tekmovalci, ekipe in razlog, zakaj boš hitro izbral svoje pleme

Survivor: Hrvaška 2026 prinaša 5. sezono napete resničnostne igre, v kateri se zelena in rumena ekipa borita za obstanek, prednost in zaupanje. Sezona je posneta v Dominikanski republiki, vodi jo Vlado Boban, ogled pa je v Sloveniji na voljo na VOYO.

Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
Top lestvice

Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave

Dokumentarci o škandalih slavnih so prava izbira, če vas zanimajo zgodbe, v katerih se za javno podobo pokažejo družinski spori, sodni procesi, medijski pritiski in vprašanje, kdo ima moč nad resnico. Na VOYO predstavljamo izbor petih dokumentarnih naslovov, ki gledalca popeljejo za naslovnice.

Vodič po resničnostnih šovih in zabavnih oddajah na VOYO
Resničnostni šovi in oddaje

Vodič po resničnostnih šovih in zabavnih oddajah na VOYO

Če iščeš oddajo, ob kateri po dolgem dnevu samo padeš na kavč in uživaš, so resničnostni šovi, kvizi, talenti ter komični formati ena najboljših izbir. Na VOYO lahko izbiraš med domačimi uspešnicami, tekmovalnimi šovi, romantičnimi zapleti, kvizi znanja in oddajami, ki stavijo na smeh, presenečenja in pristne odzive.