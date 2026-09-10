MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej

MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.

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