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Resničnostni šovi in oddaje

Azija Ekspres na VOYO: nov pustolovski šov, kjer šteje iznajdljivost

B.S.
14. 09. 2026

Devet parov, tri azijske države, več kot 6000 kilometrov in samo en evro na dan. V torek, 15. septembra, na VOYO prihaja novi pustolovski resničnostni šov Azija Ekspres: Zmajeva pot, v katerem bo svoje meje preizkušal tudi Slovenec Aleksej Škarica.

Pozabite na udobne hotele, organizirane prevoze in brezskrbno raziskovanje Azije. V Aziji Ekspres: Zmajeva pot bodo morali tekmovalci iz Kambodže prek Laosa do cilja na Tajskem priti predvsem s svojo iznajdljivostjo, vzdržljivostjo in pomočjo domačinov. Na voljo bodo imeli le en evro na dan, zato bo že iskanje prevoza ali prenočišča lahko pravi izziv.

Azija Ekspres: Zmajeva pot si lahko od 15. septembra ogledate na VOYO, nove epizode pa bodo nato na voljo od petka do nedelje.

Kaj je Azija Ekspres in kako poteka šov?

Asia Express

V šovu se devet parov poda na več kot 6000 kilometrov dolgo pot skozi Kambodžo, Laos in Tajsko. Na začetku posamezne etape dobijo zemljevid z začrtano potjo in navodila, nato pa se morajo znajti sami. Poiskati morajo prevoz, prenočišče in pot do naslednje kontrolne točke, pri tem pa se zanašajo na pogajanje, komunikacijo z domačini in lastno iznajdljivost.

Na poti jih čakajo različne naloge, pri katerih bodo na preizkušnji hitrost, vzdržljivost, prilagajanje in predvsem sodelovanje. Pomembno vlogo imajo tudi amuleti in imuniteta, ki lahko paru prinesejo pomembno prednost. Ko so tekmovalci utrujeni, lačni in daleč od doma, pa se hitro pokaže, kako dobro delujejo kot ekipa.

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Devet parov, devet povsem različnih zgodb

Na Zmajevo pot se podaja 18 tekmovalcev oziroma devet parov. Med njimi so nekdanja rokometna reprezentanta Nikša Kaleb in Goran Šprem, nekdanja miss Katarina Mamić in model Luna Valas, podjetnika Niko Tokić Kartelo in Ivan Kartelo ter plesalec in vplivnež Luciano Plazibat, ki se bo na pot podal z očetom Robertom, nekdanjim pripadnikom specialnih enot in trenerjem kikboksa.

Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
FOTO: VOYO

Tekmujejo tudi vplivnež Pino Pingvino in športna nutricionistka Maja Gržinčić, podjetnica in vplivnica Ella Dvornik ter strokovnjakinja za komunikacije Ines Kordić Miotto, pevka Đana Smajo in njena mama Meri ter podjetnica in avtorica Borna Kotromanić in producentka Vesna Banović. Slovenske barve bosta zastopala Aleksej Škarica in televizijska voditeljica Anita Martinović, ki sta edini ljubezenski par v tekmovanju.

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Med tekmovalci tudi Slovenec Aleksej Škarica

Aleksej Škarica in Anita Martinović
Aleksej Škarica in Anita Martinović
FOTO: VOYO

Za slovenske gledalce bo še posebej zanimiv 38-letni Aleksej Škarica iz Murske Sobote, slovenski podjetnik, ki vodi družinsko veterinarsko dejavnost, specializirano za male živali in športne konje. Za njim je tudi sedem let profesionalne košarkarske kariere.

Na pot se odpravlja skupaj s hrvaško televizijsko voditeljico Anito Martinović, s katero sta edini ljubezenski par v tekmovanju. Anita je energična, odprta in komunikativna, Aleksej pa bolj umirjen in premišljen. Medtem ko bo on skrbel za strategijo, orientacijo in logistiko, bo Anita prevzela komunikacijo in pogajanja z ljudmi na poti.

Bo njun odnos njuna največja prednost ali bo Azija Ekspres pokazal, kako hitro lahko pritisk načne še tako usklajen par?

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6000 kilometrov poti in le en evro na dan

Pravilo, zaradi katerega postane Azija Ekspres prava pustolovščina, je neusmiljeno: vsak par ima na voljo le en evro na dan. Namesto taksija bodo morali poiskati nekoga, ki jih je pripravljen zapeljati, namesto hotela pa prenočišče, ki jim ga bo ponudil kdo od domačinov.

Jezikovne ovire, neznane ceste in drugačna kultura bodo tako enako pomemben del tekmovanja kot uradne naloge. Omejen proračun tekmovalce potisne daleč iz njihovega vsakdanjega sveta, zato se morajo zanesti predvsem na ljudi, ki jih srečajo, in drug na drugega.

Na poti do zlatega amuleta

Na koncu Zmajeve poti tekmovalce ne čakata samo ponos in dokaz, da so preživeli eno najzahtevnejših pustolovščin svojega življenja. Glavna nagrada je zlati amulet v vrednosti 30.000 evrov, vsak dodatni osvojeni amulet pa lahko končni znesek poveča še za 1000 evrov.

Amuleti zato niso le spominek s poti, ampak pomemben del strategije. Prav tako pomembna je imuniteta, ki lahko paru v ključnem trenutku zagotovi varnost in pomembno prednost pred tekmeci. Vsaka etapa tako prinaša nov cilj. Včasih bo pomembna hitrost, drugič dobra taktika, tretjič pa preprosto sposobnost, da v pravem trenutku najdeš nekoga, ki ti je pripravljen pomagati.

Antonija Blace in Ante Travizi Asia Express
Antonija Blace in Ante Travizi Asia Express
FOTO: VOYO

Kdo bo tekmovalce vodil skozi Azijo?

Skozi nepredvidljivo pot bosta tekmovalce spremljala Antonija Blaće in Ante Travizi. Antonija bo skrbela za glavni potek tekmovanja, ob njej pa bo komik Ante Travizi pustolovščini dodal svoj pogled in humor. Toda glavne zgodbe se bodo dogajale daleč od njiju – na cestah, v vaseh in mestih Kambodže, Laosa in Tajske, kjer bodo tekmovalci prepuščeni predvsem lastni iznajdljivosti. Tam ne bo scenarija, ki bi jim povedal, kako priti do naslednjega cilja.

Zakaj spremljati Azija Ekspres: Zmajeva pot?

Antonija v Aziji Asia Express
Antonija v Aziji Asia Express
FOTO: osebni arhiv

Če imate radi resničnostne šove, vendar iščete nekaj več kot življenje tekmovalcev pod eno streho, je Azija Ekspres: Zmajeva pot precej drugačna izbira. Vsaka epizoda združuje potovanje, tekmovanje, pustolovščino in odnose, zato se lahko v nekaj minutah vse spremeni.

Ob tem boste spoznavali kraje in ljudi, ki jih običajni turistični formati pogosto ne pokažejo. Tekmovalci so odvisni od pomoči domačinov, zato se njihova pot ves čas prepleta z resničnim življenjem držav, skozi katere potujejo.

Največja neznanka pa ostajajo sami pari. Fizična pripravljenost je pomembna, vendar še zdaleč ni dovolj. Uspešen bo tisti, ki se bo znal prilagoditi, ostati miren pod pritiskom in sodelovati tudi takrat, ko stvari ne gredo po načrtih.

Kdaj in kje lahko gledate Azija Ekspres?

Azija Ekspres: Zmajeva pot si lahko od 15. septembra ogledate na VOYO, nove epizode pa bodo na voljo od petka do nedelje. Pred tekmovalci je več kot 6000 kilometrov poti skozi tri države, na kateri lahko že en napačen zavoj, zamujen prevoz ali slaba odločitev povsem spremeni vrstni red.

Bi se znašli v neznani državi brez organiziranega prevoza, prenočišča in skoraj brez denarja? Bi znali prepričati popolnega neznanca, da vam pomaga do naslednjega cilja in bi po več dneh takšne poti še vedno ostali v dobrih odnosih s svojim partnerjem?

Zdaj si na vrsti ti – izberi svoj par, pripravi se na nepredvidljivo pot in preveri, kdo bo prvi premagal Zmajevo pot. Azija Ekspres: Zmajeva pot spremljajte od 15. septembra na VOYO.
Razlagalnik

Pustolovski resničnostni šov Azija Ekspres: Zmajeva pot lahko spremljate na VOYO, kjer tekmovalce čaka več kot 6000 kilometrov dolga pot skozi Azijo.

Devet parov potuje skozi Kambodžo, Laos in Tajsko, pri tem pa rešujejo različne naloge ter iščejo prevoz in prenočišče. Na poti se morajo zanesti predvsem na svojo iznajdljivost, sodelovanje in pomoč domačinov.

Tekmovalci imajo na voljo le en evro na dan, zato si morajo prevoz in prenočišče pogosto zagotoviti s pomočjo domačinov. Omejen proračun je ena ključnih preizkušenj šova.

Glavna nagrada je zlati amulet v vrednosti 30.000 evrov, tekmovalci pa lahko na poti osvajajo tudi dodatne amulete in tako povečujejo vrednost končne nagrade.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Azija Ekspres: Zmajeva pot Asia Express VOYO Antonija Blaće Ante Travizi Aleksej Škarica
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