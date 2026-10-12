Bombaškoljka: Nova oddaja na VOYO razkriva, kaj se dogaja za vrati vile

Ko se vrata vile zaprejo, zgodbe še ni konec

Na otoku se lahko vse spremeni v enem samem dnevu. Danes sta dva nerazdružljiva, jutri se že spogledujeta z drugimi. En pogovor lahko spremeni odnos, en pogled sproži ljubosumje, prihod novega otočana pa popolnoma premeša karte. A čeprav gledalci spremljamo ljubezenske zgodbe, prijateljstva, nesporazume in nepričakovane preobrate, marsikatero vprašanje ostane brez odgovora. Kaj si otočani v resnici mislijo drug o drugem? So bila čustva iskrena? Kdo je koga presenetil, kdo razočaral in kaj bi danes naredili drugače? Predvsem pa – kaj se zgodi z ljubeznijo, ko se vrata vile dokončno zaprejo in se življenje vrne v ustaljene tirnice? Prav tem vprašanjem je namenjena Bombaškoljka, nova pogovorna oddaja na VOYO, v kateri nekdanji otočani razkrivajo svojo plat dogajanja v vili na Tenerifih. V njej dobijo besedo tisti, ki so življenje na otoku že pustili za seboj. Brez vsakodnevnih izzivov, brez pritiskov skupnega bivanja in z nekaj distance lahko zdaj spregovorijo o tem, kako so v resnici doživljali svojo otoško izkušnjo. Zagotovo se nekatere najbolj zanimive zgodbe začnejo šele takrat, ko se kamere ugasnejo ...

Bombaškoljka FOTO: VOYO

Bombaškoljka: Še ena plat dogajanja na otoku

Bombaškoljka ni zgolj obujanje spominov na dogajanje v vili. Je priložnost, da otočane spoznamo še z druge strani in izvemo več o odnosih, ki so se spletli pod tenerifskim soncem. Oddajo vodi Nikola Grgić, urednik platforme VOYO, ki v pogovorih z nekdanjimi prebivalci vile odpira teme, ki najbolj zanimajo gledalce. V ospredju so ljubezen, prijateljstva, ljubosumje, nepričakovani trenutki in vprašanja, ki so po odhodu posameznih otočanov ostala odprta. Gostje se ozrejo na svoje odločitve, spregovorijo o odnosih z drugimi otočani in razkrijejo podrobnosti, ki jih gledalci doslej še niso imeli priložnosti slišati. Kaj se je zares dogajalo med pari? Kateri odnosi so bili pristni? In kako danes gledajo na ljudi, s katerimi so si delili vilo?

Prva na vročem stolu: Roberto in Loren

Prvo epizodo oddaje Bombaškoljka odpirata Roberto in Loren, par, ki je svojo ljubezensko zgodbo začel pred kamerami in jo nadaljeval tudi po odhodu z otoka. Njuna zgodba se z izstopom iz vile ni končala. Ravno nasprotno, zunaj otoka se je zanju začelo novo poglavje, v katerem ni več skupnih izzivov, drugih otočanov in življenja pod isto streho.

Bombaškoljka: Loren in Roberto FOTO: VOYO

V pogovoru z Nikolo Grgićem se Roberto in Loren spominjata trenutkov, ki so zaznamovali njuno bivanje na Tenerifih, in razkrivata, kako danes gledata na svojo izkušnjo. Spregovorita o svojem odnosu, načrtih za prihodnost in življenju po vrnitvi domov. Ob tem pa ne ostaneta le pri svoji ljubezenski zgodbi, saj brez zadržkov povesta tudi, kaj si mislita o drugih otočanih. Prva epizoda prinaša iskren pogovor, zanimiva razkritja in drugačen pogled na dogajanje, ki je zaznamovalo njuno otoško izkušnjo.

Ker vsi vemo, da se največ izve po koncu

Poznaš tisti trenutek, ko se po kakšnem druženju šele na poti domov začne zares zanimiv pogovor? Ko nekdo končno pove, kaj si je ves čas mislil. Ko izveš, kdo je komu kaj zameril, kaj se je dogajalo v ozadju in zakaj se nekdo ni odzval tako, kot si pričakoval. No, oddaja Bombaškoljka je nekaj podobnega. Samo da tokrat spregovorijo otočani, katerih ljubezenske zgodbe, zaplete in odločitve že ves čas spremljaš. Na otoku gledamo, kako se pari spoznavajo, zaljubljajo, prepirajo in sprejemajo odločitve. V Bombaškoljki pa izvemo, kako so te trenutke doživeli sami. In včasih je prav ta druga plat zgodbe še bolj zanimiva. Zato je Bombaškoljka kot nalašč za vse, ki jim dogajanja v vili nikoli ni dovolj. Za tiste, ki imajo svoj najljubši par, ki radi ugibajo, kdo je iskren in kdo igra igro, ter za vse, ki naslednji dan ob kavi začnejo pogovor z: A si videl, kaj se je včeraj zgodilo? Zdaj bo za takšne pogovore še več materiala.

Tvoj naslednji odmerek otoških razkritij te že čaka na VOYO! Čaka te pogovor o ljubezni, življenju po odhodu iz vile in odnosih, ki so na otoku dvigovali največ prahu. Prva epizoda oddaje Bombaškoljka z Robertom in Loren je na voljo ekskluzivno na VOYO. Čaka te pogovor o ljubezni, življenju po odhodu iz vile in odnosih, ki so na otoku dvigovali največ prahu.

Razlagalnik Kaj je Bombaškoljka? icon-chevron-right Bombaškoljka je nova pogovorna oddaja na VOYO, v kateri nekdanji otočani razkrivajo podrobnosti o dogajanju v vili na Tenerifih. Kaj lahko gledalci izvedo v oddaji Bombaškoljka? icon-chevron-right V oddaji Bombaškoljka gledalci spoznajo drugo plat otoških zgodb. Izvedo, kako so otočani v resnici doživljali odnose v vili, kaj si mislijo o drugih tekmovalcih in kako se njihovo življenje nadaljuje po odhodu z otoka. Ne manjka niti zanimivih razkritij in odgovorov na vprašanja, ki so med gledalci sprožila največ radovednosti. Kdo vodi oddajo Bombaškoljka? icon-chevron-right Oddajo Bombaškoljka vodi Nikola Grgić, urednik platforme VOYO. Kdo sta prva gosta oddaje Bombaškoljka? icon-chevron-right V prvi epizodi gostujeta Roberto in Loren, ki sta svojo ljubezensko zgodbo začela v vili na Tenerifih in jo nadaljevala tudi po odhodu z otoka. Kje si lahko ogledam oddajo Bombaškoljka? icon-chevron-right Bombaškoljka je na voljo ekskluzivno na VOYO. Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.