Z voditeljem Nikolo Grgićem se nekdanji otočani vračajo k najbolj odmevnim trenutkom iz vile, odkrito govorijo o ljubezenskih zapletih, prijateljstvih in nesoglasjih ter razkrivajo podrobnosti, ki jih gledalci doslej še niso slišali. Kako so se njihovi odnosi spremenili po šovu in kaj si danes mislijo drug o drugem? Če vas še vedno zanima, kaj se dogaja z vašimi najljubšimi otočani, je Bombaškoljka pravi naslov za potešitev radovednosti.

Loren in Roberto: Kako je videti njuna ljubezen brez kamer?

Bombaškoljka: Loren in Roberto FOTO: VOYO

Po tednih sonca, romantike in življenja pred kamerami sta se Loren in Roberto s Tenerifa vrnila v precej bolj deževen Zagreb. Prehod v vsakdan ni bil povsem brez izzivov, saj je Loren hitro ugotovila, da so vsa njena toplejša oblačila ostala v Avstraliji. Kljub vremenu pa jima življenje zunaj vile očitno ustreza. Namesto kamer, nočnega hrupa in nenehnega dogajanja lahko zdaj uživata v nekoliko več zasebnosti. V Bombaškoljki z voditeljem Nikolo spregovorita tudi o tem, zakaj sta se že na začetku šova osredotočila drug na drugega, čeprav so jima nekateri otočani očitali, da s tem ustvarjata premalo drame. Razkrijeta, kako so njuno ljubezen sprejeli domači, kako se znajdeta brez kamer in zakaj jima je življenje v vili prineslo tudi nepričakovan digitalni odklop. Sta v šovu res našla ljubezen, ki bo prestala preizkus vsakdanjega življenja?

Tara in Vukašin: Kdo je bil v vili najbolj iskren?

Tara in Vukašin FOTO: VOYO

Tara in Vukašin sta v Bombaškoljki dokazala, da jima tudi po odhodu iz vile ne manjka zanimivih opažanj o drugih otočanih. Razgovorila sta se o odnosih, ki so zaznamovali Otok ljubezni Adria, pri tem pa nista varčevala s komentarji. Vukašin je bil še posebej kritičen do Gašperja, ki je po njegovem mnenju preveč užival v pozornosti treh deklet. Tudi Tara je imela nekaj pomislekov glede njegovega odnosa z Mili. A nista bila kritična do vseh. Tara je pohvalila Larino iskrenost in zrelost, Vukašin pa je razkril, za kateri par je tako močno navijal, da je bil pripravljen celo nehati gledati šov, če se njegova napoved ne bi uresničila. Kdo ju je najbolj presenetil in kako danes gledata na svojo izkušnjo v vili?

Lara: Brez ovinkarjenja o Anthonyju, Toniju in prijateljstvih

Če je kdo pripravljen povedati svoje mnenje naravnost, je to Lara. V oddaji Bombaškoljka brez dlake na jeziku spregovori o odnosih med otočani, še posebej pa preseneti z razkritjem, kdo je od najslabšega prvega vtisa napredoval do enega njenih najljubših ljudi. Z voditeljem se dotakne tudi razmerja med Mili in Luko, ki je med gledalci vzbudilo kar nekaj dvomov. Lara ima o njuni iskrenosti jasno mnenje, saj je bila v vili priča trenutkom, ki jih kamere niso vedno ujele. Spregovori še o svojih odnosih z Anthonyjem in Tonijem, nesoglasjih z Loren ter prijateljstvu z Drino. Kdo jo je najbolj presenetil in zaradi koga je povsem spremenila svoje mnenje?

Bombaškoljka - Lara FOTO: VOYO

Anamarija in Nikola: O Alji in Gašperju brez dlake na jeziku

Anamarija in Nikola sta na Otoku ljubezni Adria hitro ugotovila, da med njima preskakujejo iskrice. Dovolj sta bila že prvi pogled in pogovor. Anamarijo je pri Nikoli najbolj pritegnila njegova zrelost, kar je bilo po vseh ljubezenskih zapletih v vili očitno dobrodošla sprememba. A čeprav sta se hitro našla, se dramam drugih otočanov nista mogla povsem izogniti. V Bombaškoljki Nikola brez olepševanja spregovori o nesoglasjih z Aljo in Aliso ter zapletu z Gašperjem. Tudi Anamarija ne ostane tiho, ko pogovor nanese na Gašperja, s katerim ima skupno preteklost, in njegov odnos z Mili. Ob vseh spominih na dogajanje v vili pa razkrijeta tudi, kako se njuna romanca razvija zunaj šova. Je začetna privlačnost dovolj tudi za odnos v resničnem svetu?

Drina in Valentin: Njuni načrti po zmagi so vse prej kot običajni

Drina in Valentin FOTO: VOYO

Drina in Valentin sta iz Otoka ljubezni Adria odšla kot zmagovalca, v pogovorni oddaji pa razkrivata, kako nameravata zapraviti osvojeno denarno nagrado. In medtem ko eden razmišlja precej praktično, ima drugi v mislih skupne dogodivščine. Kam ju bo odpeljalo prvo skupno potovanje in zakaj se je na seznamu želja znašel tudi gospodinjski aparat? Da znata uživati tudi v majhnih stvareh, sta dokazala že po odhodu iz vile, ko sta si končno privoščila nekaj, o čemer sta sanjarila ves čas šova – burrito! A v Bombaškoljki pogovor ni tekel zgolj o hrani, denarju in potovanjih. Z voditeljem sta se dotaknila tudi kritik, da je njun odnos bolj prijateljski kot ljubezenski, spregovorila o drugih otočanih ter razkrila, kako sta doživela zmago in sprejem na zagrebškem letališču. Je njuna ljubezen zunaj vile še močnejša?

Anja in Gašper: Posebno presenečenje v oddaji Bombaškoljka

Anja in Gašper FOTO: VOYO

Anji in Gašperju se je na Otoku ljubezni Adria za las izmuznila zmaga, a kot kaže, sta iz vile odnesla nekaj še boljšega – drug drugega. Po vrnitvi s sončnega Tenerifa v Slovenijo jima ljubezen očitno še vedno cveti. Sodeč po njunih objavah na družbenih omrežjih vsak prosti trenutek izkoristita za skupno druženje, nič pa ne kaže, da bi se iskrice ohladile skupaj s temperaturami. A pot do njune romance ni bila ravno posuta z rožicami. V pogovoru se spomnita najtežjega obdobja v vili, ko so se po Gašperjevem razhodu z Mili drugi otočani obrnili proti njima. V oddaji Bombaškoljka pa ju je pričakalo tudi posebno presenečenje, za katero je poskrbel voditelj Nikola. Kaj jima je pripravil in kako sta se odzvala?

Mili in Luka: Je selitev pod isto streho že na obzorju?

Mili in Luka sta v šovu dokazala, da lahko tudi med vsemi ljubezenskimi zapleti preskoči prava iskrica. Po vrnitvi s Tenerifa sta še vedno zaljubljena, njuni načrti pa postajajo vse bolj resni. Medtem ko ona po šovu komaj čaka dolge pogovore z družino in prijatelji, se Luka veseli predvsem vrnitve v vsakdanjo rutino. A njuna pot do finala ni bila brez zapletov. Luka je priznal, da je bil razhod z Lidijo eden njegovih najtežjih trenutkov v vili. V pogovorni oddaji Bombaškoljka, ki si jo boste lahko ogledali 19. novembra, bosta dobila priložnost, da se skupaj ozreta na svojo izkušnjo. Kako danes gledata na odnose z drugimi otočani? So prijateljstva iz vile prestala preizkus resničnega življenja? In ali ju kmalu čaka selitev pod isto streho?

Bombaškoljka FOTO: VOYO

Alja in Anthony: Od ljubezenskega trikotnika do nepričakovane romance

Alja je na Otok ljubezni Adria vstopila kot prva ''bombaškoljka'' in hitro poskrbela, da v vili ni bilo dolgčas. Že od začetka je imela oči na Anthonyju, a pot do njegovega srca ni bila ravno preprosta. Vmes so se zvrstili drugi fantje, ljubezenski trikotniki in kar nekaj vročih trenutkov, med katerimi je nastradala celo postelja. Po odhodu iz vile je priznala, da jo je izkušnja presenetila bolj, kot si je predstavljala, in ji poleg ljubezni prinesla tudi dragocena prijateljstva ter nova spoznanja o sebi. Z Anthonyjem bosta 21. novembra gostovala v Bombaškoljki, kjer bosta lahko svojo zgodbo predstavila še z druge plati. Kako danes gledata na ljubezenske zaplete z drugimi otočani? Sta po vseh dramah končno našla svoj mir? In kako se njuna romanca obnese, ko ni kamer?

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