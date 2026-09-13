Love Island Adria: vse, kar morate vedeti

Deset samskih, sanjska vila na Tenerifih, nove simpatije in 50.000 evrov nagrade. Love Island Adria oziroma Otok ljubezni Adria prinaša vse sestavine za vročo ljubezensko dogodivščino, v kateri se lahko že en pogled spremeni v novo romanco. Toda na Otoku ljubezni nič ni dokončno, saj se prve simpatije lahko hitro ohladijo, novi tekmovalci premešajo karte, nepričakovani zmenki pa zanetijo povsem nove iskrice.

Kdaj se začne Love Island Adria in kje ga lahko gledate?

Prva sezona Love Island Adria se začne v nedeljo, 13. septembra 2026, ob 20. uri na VOYO. Nove epizode pa bodo na voljo od nedelje do petka ob 20. uri. Regionalna različica priljubljenega svetovnega formata bo tako skoraj vsak večer spremljala gledalce skozi nova povezovanja, zmenke, prihode novih otočanov in izločitve. Če želite biti med prvimi, ki bodo izvedeli, kdo je komu padel v oči in kateri par je že pred prvo resnejšo preizkušnjo, si termin obvezno označite na svojem koledarju.

Kaj je Love Island Adria in kako poteka šov?

Love Island Adria je ljubezenski resničnostni šov, v katerem se skupina samskih preseli v razkošno vilo na sončnih Tenerifih. Daleč od vsakdanjih obveznosti imajo eno glavno nalogo – spoznavati drug drugega, se povezovati v pare in ugotoviti, ali lahko začetna privlačnost preraste v nekaj več. Toda življenje na Otoku ljubezni še zdaleč ni samo brezskrben dopust ob bazenu. Prve simpatije se lahko hitro spremenijo, saj tekmovalci skozi oddajo ponovno izbirajo partnerje, v vilo pa vstopajo novi samski, ki lahko dodobra premešajo obstoječe pare. Nova simpatija, nepričakovan zmenek ali ena sama odločitev lahko čez noč spremeni odnose. Kdor ostane brez para, se lahko znajde v nevarnosti za izločitev.

Kdo so prvi tekmovalci Love Island Adria?

Otok ljubezni Adria FOTO: VOYO

V vilo na Tenerifih bo najprej vstopilo deset samskih – pet deklet in pet fantov iz različnih koncev regije in sveta. Vsak ima svojo predstavo o ljubezni in idealnem partnerju, zato bo zanimivo videti, med kom bodo preskočile prve iskrice. Med dekleti je Mili (26), vztrajna ljubiteljica fitnesa, plesa in zdravega načina življenja, ter umetniška Drina (22), bodoča kostumografinja, ki prisega na intuicijo in hitro začuti energijo ljudi. Lara (19) je športna pustolovka, ki se novih izzivov ne boji, Loren (28) iz Sydneyja pa ambiciozna lastnica kreativne agencije, vajena življenja med Avstralijo in Evropo. Peterico zaključuje spontana in duhovita Tara (23) iz Kanade, ki ima korenine v Bosni in Hercegovini. Med fanti bomo še posebej pozorno spremljali Gašperja (28) iz Ljubljane, nekdanjega profesionalnega košarkarja in osebnega trenerja. Tu je še 203 centimetre visoki nekdanji košarkar Anthony (22) iz Londona, medtem ko Robi (26) iz Zaprešića prisega na dobre pogovore in romantiko brez pretiravanja. Model Valentin (24) išče iskreno čustveno povezanost, samozavestni vplivnež in podjetnik Vukašin (24) pa za svojo mačo podobo skriva tudi nežnejšo plat. Deset različnih značajev in ena vila, kjer se lahko vse spremeni že z enim pogledom. Kdo bo komu najprej padel v oči in kateri začetni pari bodo zdržali prve preizkušnje?

Love Island Adria: za koga bomo navijali?

Gašper FOTO: VOYO

Slovenske barve bo med prvimi otočani zastopal 28-letni Gašper iz Ljubljane, ki dela kot višji vodja trgovine in osebni trener. Šport ima v njegovem življenju pomembno vlogo, saj ima za seboj tudi sedem let profesionalne košarkarske kariere. Opisuje se kot samozavesten, družaben in odprt, ženske pa ga po njegovih besedah pogosto vidijo kot gentlemana. V odnosih stavi na iskrenost in dobro energijo, v vilo pa vstopa pripravljen na nova poznanstva in ljubezensko izkušnjo. Vajen je tekmovalnosti, a bo na Otoku ljubezni hitro ugotovil, da pri čustvih veljajo nekoliko drugačna pravila. Poleg naklonjenosti deklet bo moral računati tudi na konkurenco drugih fantov in nove otočane, ki bodo med sezono vstopali v vilo. Bo Gašper hitro našel dekle, s katerim bo začutil pravo kemijo, ali mu bo načrte prekrižala nova simpatija? Njegovo ljubezensko pot bomo na VOYO lahko spremljali od prvega dne.

Kako potekajo izločanja?

Bistvo Otoka ljubezni so povezovanja v pare. Otočani izbirajo osebo, s katero želijo nadaljevati svojo pot, toda pari se lahko skozi sezono spreminjajo. V vilo prihajajo novi samski, ki lahko izberejo tudi nekoga, ki je že v paru. Tekmovalci morajo zato vedno znova razmišljati, ali želijo ostati z obstoječim partnerjem ali dati priložnost novi simpatiji. Kdor po ponovnem povezovanju ostane sam, se lahko znajde v nevarnosti za izločitev. Prav zato se lahko razmerja, ki so danes videti trdna, že jutri povsem spremenijo.

Kako lahko gledalci glasujejo v Love Island Adria?

Love Island Adria ima še eno pomembno posebnost – aplikacijo, prek katere lahko gledalci neposredno vplivajo na dogajanje. Z glasovanjem lahko pomagajo odločati, kdo ostane v vili, kdo jo mora zapustiti in v določenih trenutkih celo, kateri pari se bodo oblikovali. Aplikacijo Otok ljubezni Adria (Love Island Adria) si lahko prenesete TUKAJ za uporabnike iOS in TUKAJ za uporabnike Androidov. V aplikaciji bodo uporabniki izvedeli vse o šovu in novostih iz vile, poleg tega pa bodo na voljo ekskluzivne vsebine, obvestila o pomembnih dogodkih, igre in kvizi. Vsak uporabnik aplikacije bo lahko z enim glasom brezplačno glasoval za svoje favorite in odločal o njihovi usodi. Torej previdno pri izbiri favorita, saj bo morda prav tvoj glas odločilen.

Kdo bo vodil Love Island Adria?

Dragana Mićalović FOTO: POP TV

Love Island Adria bo vodila srbska igralka Dragana Mićalović, ki želi biti tekmovalcem predvsem oseba, na katero se lahko obrnejo, ko postane življenje v izolaciji čustveno zahtevno. Sama svojo vlogo vidi kot nekakšno varno točko za otočane. Ob njej bodo lahko tekmovalci našli podporo tudi v trenutkih dvomov, negotovosti in čustvenih preizkušenj. Njena naloga bo zato precej več kot le vodenje oddaje – spremljala bo njihove zgodbe in pomembne trenutke v vili. Za precej drugačen ton bo skrbel Saša Lozar. Glasbenik in radijski voditelj bo glas oziroma komentator Love Islanda Adria, zato bodo njegovi komentarji spremljali romance, nerodne trenutke in poteze otočanov. Skupaj bosta dogajanje v vili povezovala z gledalci, ki bodo prek aplikacije prav tako postali pomemben del Love Island Adria.

Zakaj spremljati Love Island Adria?

Če imate radi resničnostne šove, pri katerih že po prvi epizodi izberete svoje favorite in z zanimanjem spremljate vsako njihovo odločitev, bo Love Island Adria hitro našel mesto v vašem večernem urniku. Prve simpatije, nova poznanstva, nepričakovani prihodi in odnosi, ki se lahko spremenijo čez noč, bodo poskrbeli, da bo v vili ves čas živahno. Regionalna različica priljubljenemu formatu dodaja še nekaj novega – tekmovalce iz različnih okolij, ki so nam s svojim jezikom, značajem in načinom flirtanja precej bližje. Prav njihove razlike lahko hitro zanetijo prve iskrice, pa tudi nesporazume, ljubosumje in presenetljive preobrate. Pri vsem tem pa gledalci ne boste le opazovalci. Prek aplikacije Love Island Adria boste lahko sodelovali pri glasovanjih, podprli svoje favorite in vplivali na dogajanje v vili. Tako boste ljubezenske zgodbe ne le spremljali, ampak pri njihovem razvoju tudi aktivno sodelovali.

Zdaj si na vrsti ti!

Kdo ti bo padel v oči že ob prvem vstopu v vilo? Bo Slovenec Gašper našel pravo simpatijo? Kateri par bo poskrbel za prve iskrice in kdo bo že po nekaj dneh ugotovil, da je izbral napačno osebo?