16. sezona MasterChef Avstralija prinaša zanimive tekmovalce, prenovljeno sodniško zasedbo, svetovno znane kuharske mojstre in raznolike okuse z vseh koncev sveta. Če rad spremljaš kuharska tekmovanja, navijaš za svoje favorite in ob zanimivih krožnikih iščeš navdih za domačo kuhinjo, te čaka nova kulinarična dogodivščina.

MasterChef Avstralija: 22 tekmovalcev, ena velika priložnost

V 16. sezoni se za naziv najboljšega ljubiteljskega kuharja poteguje 22 tekmovalcev. Na kocki ni le prestižni naslov MasterChef Avstralija, temveč tudi bogata denarna nagrada in posebna kulinarična priložnost, ki je ni mogoče kupiti z denarjem.

Masterchef Avstralija FOTO: VOYO

Tekmovalce čakajo preizkušnje ustvarjalnosti, kuharske tehnike, poznavanja sestavin in iznajdljivosti pod časovnim pritiskom. Od priprave zahtevnih jedi do izzivov, pri katerih lahko ena sama sestavina spremeni celoten načrt. Kot pri slovenskem MasterChefu tudi tukaj hitro postane jasno, da dober recept še ne zagotavlja dobrega krožnika. Poseben čar avstralske različice je poudarek na učenju in osebnem napredku. Sodniki ne iščejo samo napak, temveč tekmovalcem pomagajo razvijati njihov kuharski slog. Zato je zanimivo spremljati tudi tiste, ki na začetku še niso povsem prepričani vase.

Spoznaj tekmovalce: od mesarja do učiteljice in baristke

V 16. sezoni šova MasterChef Avstralija se za prestižni naslov poteguje 22 ljubiteljskih kuharjev različnih starosti, poklicev in kulturnih ozadij. Med njimi so učitelji, mesar, baristka, mizar, umetnica, nekdanja medicinska sestra in celo oblikovalec družabnih iger. Nekateri prisegajo na tradicionalne družinske recepte, drugi radi eksperimentirajo s sodobnimi tehnikami in nepričakovanimi kombinacijami okusov. Skupna jim je ljubezen do kuhanja in želja, da bi svojo strast razvili v nekaj več.

Masterchef Avstralija FOTO: VOYO

Josh Perry, 43-letni mesar s Tasmanije, prisega na kakovostno meso in lokalne sestavine, medtem ko Mimi Wong, 25-letna srednješolska učiteljica, v svoje jedi vnaša kantonske okuse in spomine na otroštvo v Hongkongu. Nat Thaipun, 28-letna baristka tajskih korenin, združuje tradicionalno tajsko kulinariko s sodobnimi pristopi, Savindri Perera, 30-letna bančna svetovalka, pa navdih črpa iz bogate šrilanške kuhinje svoje pokojne mame. Povsem drugačne okuse prinaša Snezana Calic, 40-letna bančna uslužbenka, ki je odraščala ob srbski in sredozemski kulinariki ter najraje pripravlja pristne domače jedi. Darrsh Clarke, 31-letni poslovni svetovalec s šrilanškimi koreninami, pa se najbolje znajde pri pripravi tehnično zahtevnih sladic. Posebno zgodbo ima Stephen Dennis, 62-letni turistični vodnik in najstarejši tekmovalec sezone, ki je o sodelovanju v šovu sanjal kar 16 let. Že v prvi sezoni je dobil priložnost za nastop, a mu je načrte prekrižal ciklon. Zdaj je končno prišel do svojega predpasnika. Kdo bo najbolj presenetil sodnike in kdo bo pod pritiskom najbolje izkoristil svoje prednosti?

Nova žirija, v kateri ne manjka znanih obrazov

Masterchef Avstralija FOTO: VOYO

Šestnajsta sezona prinaša pomembno spremembo za sodniško mizo. Andyju Allenu, zmagovalcu četrte sezone MasterChef Avstralija iz leta 2012, se pridružijo trije novi sodniki. Med njimi je Poh Ling Yeow, finalistka prve sezone iz leta 2009, ki dobro ve, kakšen občutek je stati na drugi strani ocenjevalne mize. Žirijo dopolnjujeta Jean-Christophe Novelli, priznani francoski chef z bogatimi izkušnjami v restavracijah, nagrajenih z Michelinovimi zvezdicami, in Sofia Levin, avstralska kulinarična novinarka ter kritičarka, znana po raziskovanju manj poznanih svetovnih kuhinj. Vsak od štirih sodnikov prinaša drugačen pogled na hrano. Andy razume tekmovalni pritisk iz prve roke, Poh spodbuja ustvarjalnost, Novelli poudarja kuharsko znanje, Sofia pa radovednost in raziskovanje okusov. Tako bodo tekmovalci dobili precej več kot le oceno svojih krožnikov.

Jamie Oliver in drugi slavni chefi v kuhinji MasterChef

Ena največjih zanimivosti nove sezone je prihod Jamieja Oliverja, ki se tekmovalcem pridruži že na začetku in z njimi preživi kar dva tedna. Priljubljeni britanski chef, znan po dostopnem pristopu h kuhanju, jim bo pomagal razvijati spretnosti, delil izkušnje in jih spodbujal k bolj samozavestnemu ustvarjanju. In Jamie še zdaleč ni edino veliko ime. V šovu bodo gostovali tudi Curtis Stone, priznani avstralski chef, Rick Stein, britanski mojster morskih jedi, ter slaščičarska zvezdnika Adriano Zumbo in Anna Polyviou. Med gosti bo tudi Vicky Cheng, priznani hongkonški chef z Michelinovo zvezdico, ki bo tekmovalce postavil pred poseben kuharski izziv. Vsak od njih bo v kuhinjo prinesel svoje znanje, specialitete in kakšno posebej zahtevno nalogo. Sodobno plat kulinarike bosta predstavila tudi ustvarjalca, znana z družbenih omrežij, Vincent Yeow Lim, ki ga mnogi poznajo pod imenom DimSimLim, in Mikiko Terasaki. Za tekmovalce so takšna srečanja redka priložnost za učenje, za gledalce pa zanimiv vpogled v tehnike in kuharske trike vrhunskih mojstrov.

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Rick Stein VOYO

Curtis Stone VOYO

Hugh Allen VOYO

Vicky Cheng VOYO









Od avstralskih okusov do živahnih ulic Hongkonga

MasterChef Avstralija ne ostaja ves čas v studiu. V 16. sezoni se kulinarično tekmovanje odpravi tudi na teren, med drugim v Hongkong, eno najbolj zanimivih azijskih kulinaričnih središč, ter v avstralski mesti Bendigo in Ballarat. Avstralska kulinarika je zanimiva prav zaradi prepletanja številnih kulturnih vplivov. Azijske začimbe, evropske kuharske tehnike, sveža morska hrana in lokalne avstralske sestavine ustvarjajo veliko prostora za eksperimentiranje. Tekmovalci tako ne predstavljajo le svojih kuharskih spretnosti, temveč tudi okuse, ob katerih so odraščali. Prav to je ena od razlik, ki jih bodo opazili ljubitelji MasterChef Slovenija. Osnovni format ostaja domač, a širina kuhinj, gostujočih chefov in lokacij prinaša drugačne ideje ter nove načine razmišljanja o hrani. In včasih je dovolj že en zanimiv krožnik, da se tudi doma lotimo česa, česar še nikoli nismo kuhali.

Čas je za novo kulinarično dogodivščino! Tokrat lahko brez skrbi prepustiš kuhanje drugim, sam pa uživaš v njihovih idejah, uspehih in spodrsljajih. Nadaljuj kuharski maraton z MasterChef Avstralija na VOYO!

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