MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej

Nazaj h kulinariki

Masterchef Slovenija FOTO: VOYO

Nova sezona kuharskega šova se na POP TV začne 31. avgusta, gledalci pa bodo na VOYO lahko dogajanje v MasterChef kuhinji spremljali že dan prej, od 30. avgusta, z 1-dnevnim predogledom. Tudi letos bodo v ospredju zahtevni in raznoliki kulinarični izzivi, v katerih bodo tekmovalci pokazali svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin, jedi in kulinarične tradicije. Na poti jih bodo čakale naloge, ki bodo preizkušale njihovo iznajdljivost, natančnost in sposobnost ustvarjanja pod pritiskom. Ker bo MasterChef Slovenija gledalce spremljal skozi jesen, bo svoj prostor v kuhinji dobila tudi jesenska kulinarika z značilnimi sestavinami, okusi in jedmi tega dela leta. Tradicionalne jedi se bodo prepletale s sodobnimi pristopi, novimi trendi in kuharskimi tehnikami, tekmovalci pa bodo morali znane okuse predstaviti tudi na svoj način. Ob njihovih kreacijah in nasvetih sodnikov bomo morda kakšno idejo dobili tudi za domačo kuhinjo.

Svoje kuharsko znanje bo letos pokazalo 16 novih tekmovalcev

Za sodniško mizo bodo tudi letos Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar. Uigrani trio bo od tekmovalcev pričakoval znanje, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost prilagajanja. Na koncu poti pa enega čakata naziv MasterChef Slovenija, pokal in 50.000 evrov. Pred njimi bo stalo 16 ljubiteljskih kuharjev z zelo različnimi zgodbami in kuharskimi aduti. V MasterChef kuhinjo prihajajo arhitektka Ajda Osta, ki stavi na natančnost, peko in kreativne kombinacije okusov, mlada ljubiteljica sladic Anna Masieievska ter Dominik Gajšek, ki še posebej uživa v pripravi mesa in omak. Gregor Spudič kuhanje dojema kot umetnost in povezovanje tradicije s sodobnostjo, medtem ko Gulnaz Uliabaeva najraje eksperimentira in kuha po občutku.

Masterchef tekmovalci FOTO: 24ur.com

Tu so še spletni ustvarjalec Ian Polak Rožac, športnik in popotnik Jure Brumen, kineziologinja in ljubiteljica sladic Karin Podboršek, glasbenik Klemen Rutar, gurman in mojster velikih paelj Miha Blatnik ter vizualni umetnik Tadej Oblak, ki veliko pozornosti namenja tudi videzu krožnika. Sladki del ekipe med drugim zastopajo Tanja Rajar, ki se ne ustraši niti petnadstropne poročne torte, Tjaša Kušter, katere velika strast je peka, in najmlajša tekmovalka, slaščičarka Valentina Pukšič. Šestnajsterico dopolnjujeta pravnik in ljubitelj kulinarike Tilen Zonta ter odločna mama dveh otrok in vodja prodaje Daniela Perdih, ki ji kuhanje predstavlja tudi odklop od vsakodnevnega stresa. Raznoliki značaji, kuharske izkušnje in pristopi obetajo sezono, v kateri bo imel vsak gledalec priložnost najti svojega favorita.

MasterChef na VOYO v 1-dnevnem predogledu