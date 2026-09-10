MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
MasterChef Slovenija se vrača z 12. sezono! Na POP TV se nova sezona začenja 31. avgusta, na VOYO pa si jo boste lahko ogledali že dan prej. Spet bo vroče okoli štedilnikov, še bolj pa takrat, ko bo treba krožnik postaviti pred sodnike. Letos se MasterChef vrača k dobremu, zahtevnemu in včasih povsem nepredvidljivemu kuhanju, zaradi katerega ga imamo najraje.
Nazaj h kulinariki
Nova sezona kuharskega šova se na POP TV začne 31. avgusta, gledalci pa bodo na VOYO lahko dogajanje v MasterChef kuhinji spremljali že dan prej, od 30. avgusta, z 1-dnevnim predogledom. Tudi letos bodo v ospredju zahtevni in raznoliki kulinarični izzivi, v katerih bodo tekmovalci pokazali svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin, jedi in kulinarične tradicije. Na poti jih bodo čakale naloge, ki bodo preizkušale njihovo iznajdljivost, natančnost in sposobnost ustvarjanja pod pritiskom.
Ker bo MasterChef Slovenija gledalce spremljal skozi jesen, bo svoj prostor v kuhinji dobila tudi jesenska kulinarika z značilnimi sestavinami, okusi in jedmi tega dela leta. Tradicionalne jedi se bodo prepletale s sodobnimi pristopi, novimi trendi in kuharskimi tehnikami, tekmovalci pa bodo morali znane okuse predstaviti tudi na svoj način. Ob njihovih kreacijah in nasvetih sodnikov bomo morda kakšno idejo dobili tudi za domačo kuhinjo.
Svoje kuharsko znanje bo letos pokazalo 16 novih tekmovalcev
Za sodniško mizo bodo tudi letos Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar. Uigrani trio bo od tekmovalcev pričakoval znanje, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost prilagajanja. Na koncu poti pa enega čakata naziv MasterChef Slovenija, pokal in 50.000 evrov.
Pred njimi bo stalo 16 ljubiteljskih kuharjev z zelo različnimi zgodbami in kuharskimi aduti.
V MasterChef kuhinjo prihajajo arhitektka Ajda Osta, ki stavi na natančnost, peko in kreativne kombinacije okusov, mlada ljubiteljica sladic Anna Masieievska ter Dominik Gajšek, ki še posebej uživa v pripravi mesa in omak. Gregor Spudič kuhanje dojema kot umetnost in povezovanje tradicije s sodobnostjo, medtem ko Gulnaz Uliabaeva najraje eksperimentira in kuha po občutku.
Tu so še spletni ustvarjalec Ian Polak Rožac, športnik in popotnik Jure Brumen, kineziologinja in ljubiteljica sladic Karin Podboršek, glasbenik Klemen Rutar, gurman in mojster velikih paelj Miha Blatnik ter vizualni umetnik Tadej Oblak, ki veliko pozornosti namenja tudi videzu krožnika.
Sladki del ekipe med drugim zastopajo Tanja Rajar, ki se ne ustraši niti petnadstropne poročne torte, Tjaša Kušter, katere velika strast je peka, in najmlajša tekmovalka, slaščičarka Valentina Pukšič. Šestnajsterico dopolnjujeta pravnik in ljubitelj kulinarike Tilen Zonta ter odločna mama dveh otrok in vodja prodaje Daniela Perdih, ki ji kuhanje predstavlja tudi odklop od vsakodnevnega stresa.
Raznoliki značaji, kuharske izkušnje in pristopi obetajo sezono, v kateri bo imel vsak gledalec priložnost najti svojega favorita.
MasterChef na VOYO v 1-dnevnem predogledu
Nova sezona MasterChef Slovenija prinaša nove tekmovalce, zahtevne kulinarične izzive in številne trenutke, ki bodo znova poskrbeli za napeto dogajanje v MasterChef kuhinji. Šestnajst ljubiteljskih kuharjev bo pred sodniki pokazalo svoje znanje, kreativnost in kuharsko iznajdljivost ter se spopadlo z nalogami, ki bodo od njih zahtevale natančnost, zbranost in dobre odločitve tudi pod pritiskom. Vsak bo v kuhinjo prinesel svoj pristop, izkušnje in značaj, skozi sezono pa bomo spremljali njihov napredek ter boj za laskavi naziv MasterChef Slovenija.
Nove epizode MasterChef Slovenija bodo na VOYO na voljo z 1-dnevnim predogledom, en dan pred predvajanjem na POP TV. Prvo epizodo nove sezone si tako lahko na VOYO ogledate že 30. avgusta, televizijska premiera pa sledi 31. avgusta ob 20. uri na POP TV.