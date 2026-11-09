Pogrešate Otok ljubezni Adria? V vili na Majorki je že vroče ...

Priznajmo si, včasih je prav zabavno spremljati ljubezenske zaplete drugih. Še posebej, kadar se odvijajo v razkošni vili ob bazenu, daleč stran od vsakodnevnih obveznosti. Tam, kjer je največja skrb, komu nameniti naslednji poljub in kako izbrancu povedati, da ti je pravzaprav všeč nekdo drug. Prav takšni trenutki so razlog, da se vedno znova vračamo k Otoku ljubezni. Po zaključku Otoka ljubezni Adria se ljubezenske zgodbe nadaljujejo v šesti sezoni Otoka ljubezni Avstralija, kjer bo nova skupina samskih iskala pravo ljubezen ali vsaj nepozabno poletno romanco. Čakajo jih prvi poljubi, nepričakovane simpatije in preizkušnje, ob katerih bo hitro jasno, da življenje v vili še zdaleč ni tako brezskrbno, kot je videti na prvi pogled.

Otok ljubezni Avstralija FOTO: VOYO

Ko prvi poljub pove več kot tisoč besed

Ste že kdaj po prvem zmenku natančno vedeli, da je nekdo pravi za vas, potem pa ugotovili, da prvi vtis ni bil najbolj zanesljiv? Prav s takšnimi presenečenji se bodo srečevali tudi tekmovalci Otoka ljubezni Avstralija. Le da bodo morali svoje odločitve sprejemati pred kamerami in ob ljudeh, ki jih poznajo komaj nekaj ur. V šesti sezoni se začetno spoznavanje hitro spremeni v precej neposredno preizkušnjo privlačnosti. Dekleta bodo namreč fante spoznavala tudi s poljubi, še preden se oblikujejo prvi pari. Nekaterim bo kemija očitna že na začetku, pri drugih pa bo potrebnega nekoliko več prepričevanja. Toda izbira partnerja je šele prvi korak. Ko se začnejo oblikovati simpatije, se v vilo naselijo tudi dvomi. Je nasmeh pomenil kaj več? In ali je mogoče nekomu zaupati, ko se poznata šele nekaj dni? Prav te drobne, vsem znane ljubezenske dileme poskrbijo za trenutke, ob katerih boste verjetno tudi sami imeli kakšen nasvet za tekmovalce.

Spoznajte otočane, ki bodo poskrbeli za nove ljubezenske zgodbe

Začetno deseterico sestavlja pet deklet in pet fantov z različnimi značaji, poklici in pričakovanji. Med dekleti bomo spoznali samozavestno Em, manekenko in ustvarjalko spletnih vsebin, nekdanjo profesionalno plesalko Mimi ter študentko zdravstvene nege Hannah. Pridružili se jim bosta še Xanthe, ki se ukvarja z opremljanjem nepremičnin, in Eilisha, ki dela na področju podpore ljudem.

Otok ljubezni Avstralija FOTO: VOYO

Tudi fantovska zasedba je precej pestra. Niko je gradbinec z grškimi koreninami, Dylan se je iz Irske preselil v Avstralijo, Zane prav tako prihaja iz gradbeništva, Kane je mizar, deseterico pa dopolnjuje Indigo. Nekateri so prepričani, da vedo, kakšno partnerico iščejo, drugi so bolj odprti za presenečenja. A v Otoku ljubezni še tako natančen seznam lastnosti idealnega partnerja ne zagotavlja uspeha. Včasih preskoči iskrica med dvema, ki si na papirju sploh nista podobna. Spet drugič se izkaže, da prijetna začetna simpatija ni dovolj za resnejšo zvezo.

Avstralski otočani na Majorki: pred ljubezenskimi dramami ni pobega

Vila na Majorki FOTO: VOYO

Čeprav gre za avstralsko različico priljubljenega šova, se dogajanje odvija na španski Majorki. Sončni dnevi, bazen, udobni kotički za druženje in večeri pod zvezdami ustvarjajo popolno kuliso za zaljubljanje. Toda za otočane ima ta sanjski oddih tudi precej zanimivo posebnost, saj se pred drugimi skorajda nimajo kam umakniti. Ko si z nekom ves dan v istem prostoru, hitro opaziš njegove navade, razpoloženje in odnos do drugih. To pomeni, da lahko že povsem nedolžen pogovor ob bazenu sproži vprašanja, ki jih bo treba razčistiti pozneje. Vila je prav zato veliko več kot le lepa kulisa. Je prostor, kjer se prijateljstva sklepajo skoraj tako hitro kot ljubezenske zveze, skrivnosti pa običajno ne ostanejo dolgo skrite. In če bi se radi izognili neprijetnemu srečanju z nekdanjo simpatijo, je to v skupni vili skoraj nemogoča naloga.

Od skrivnostnega hotela do posebnih gostov, ki bodo premešali pare

Resničnostni šov Otok ljubezni Avstralija bo tudi v šesti sezoni vodila priljubljena avstralska voditeljica Sophie Monk, ki s svojim humorjem in neposrednostjo zna poskrbeti tako za sproščeno vzdušje kot za napete trenutke. Da dogajanje ne bo postalo preveč predvidljivo, bodo poskrbeli tudi številni izzivi. Eden bolj zabavnih bo fante postavil v vlogo zapeljivih gasilcev, ki bodo morali pokazati svoje plesne spretnosti in iz namišljenega požara reševati mucke. Pri tem bodo seveda poskušali narediti čim boljši vtis na dekleta. Tekmovalce čakajo še igre, v katerih bodo razkrivali pikantne skrivnosti, preverjali, kako dobro poznajo svoje izbrance, in ugotavljali, ob kom jim srce najhitreje bije. Nekateri izzivi bodo poskrbeli za smeh, drugi pa utegnejo odpreti tudi kakšno manj prijetno vprašanje. Šesta sezona prinaša še dve zanimivi novosti. V vilo bosta vstopila posebna gosta iz drugih mednarodnih različic Otoka ljubezni, znana kot Love Island Gods. Ker že poznata pravila igre, bosta lahko nekoliko drugače pristopila k osvajanju in izbiranju partnerjev. Za dodatno preizkušnjo odnosov bo poskrbel tudi skrivnostni Hotel Amor. Kaj se skriva za njegovimi vrati, naj za zdaj ostane presenečenje. Lahko pa pričakujemo, da bodo morali otočani znova razmisliti, koliko zaupajo svojim partnerjem in kako trdne so njihove zveze.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Otok ljubezni Avstralija VOYO

Otok ljubezni Avstralija VOYO

Otok ljubezni Avstralija VOYO

Otok ljubezni Avstralija VOYO

Otok ljubezni Avstralija VOYO

Otok ljubezni Avstralija VOYO











Najboljši del? Ko s kavča že veš, kdo bi moral biti s kom

Če ste kdaj spremljali resničnostni šov in se zalotili, da na glas komentirate odločitve tekmovalcev, veste, kako hitro vas lahko takšno dogajanje potegne vase. Sprva si samo ogledate, kdo je prišel v vilo, čez nekaj epizod pa že navijate za svoj najljubši par in se sprašujete, zakaj nekdo še vedno ne opazi povsem očitnih opozorilnih znakov. Otok ljubezni Avstralija je zabaven prav zato, ker se v številnih situacijah skrivajo odnosi, ki jih poznamo tudi sami. Začetna zaljubljenost, pričakovanja, ljubosumje, nesporazumi in vprašanje, ali je nekdo res pripravljen na zvezo. Ob vsem tem pa še veliko humorja, prijateljskih nasvetov in trenutkov, ko se stvari razpletejo povsem drugače, kot smo pričakovali. In kar je najbolje, tokrat vam ni treba razmišljati, kaj bi na njihovem mestu naredili vi. Lahko se udobno namestite na kavč, izberete svoje favorite in prepustite ljubezenske zaplete tistim, ki so se prostovoljno prijavili v vilo. Privoščite si malo časa zase in preverite, komu bo na Majorki uspelo najti ljubezen, kdo bo zamenjal simpatijo in kateri par vas bo najbolj presenetil. Navsezadnje imate svojih obveznosti za danes verjetno že dovolj. Srčne dileme pa lahko tokrat mirno prepustite drugim.