Serija Totalna štala: ko policisti prestopijo na drugo stran zakona
Kaj se zgodi, ko policisti, ki bi morali loviti preprodajalce drog, tudi sami prestopijo na napačno stran zakona? Prav to razkriva belgijska kriminalna serija Totalna štala (The Big Fuck Up), ki nas popelje v osemdeseta leta in svet policijskih škandalov, navdihnjenih z resničnimi dogodki. Prva sezona prinaša polno kriminalnih zapletov, črnega humorja in slabih odločitev, ki hitro uidejo izpod nadzora. Serijo si lahko že ogledate na VOYO.
Če imate radi kriminalne serije, v katerih ni povsem jasno, kdo je dober in kdo slab, je Totalna štala (The Big Fuck Up) zanimiva izbira za naslednji ogled. Tu policijska značka še zdaleč ni zagotovilo, da se bo njen lastnik držal zakona. Prav nasprotno. In ko se enkrat začnejo vrstiti napačne odločitve, poti nazaj skoraj ni več.
Totalna štala: ko lov na kriminalce uide izpod nadzora
V središču zgodbe je mladi Jan Laureys, ki ima za svojo prihodnost precej drugačne načrte, kot jih ima njegov oče. Jan bi rad predvsem užival življenje, spoznaval dekleta in se izognil nepotrebnim obveznostim. Toda oče vztraja, da mora postati policist. Tako se Jan znajde v belgijski žandariji, čeprav ga policijsko delo niti približno ne zanima.
Kmalu se pridruži posebni ekipi, ki naj bi se z novimi ameriškimi metodami lotila preprodajalcev mamil. Pri delu jim pomaga celo ameriški agent, toda meja med lovom na kriminalce in sodelovanjem z njimi začne hitro izginjati. Namesto da bi preprodajalce spravili za zapahe, se policisti sami zapletejo v posle, ki bi jih morali preiskovati. Janu je novo življenje sprva pisano na kožo. Denar, nevarnost in občutek, da zanj pravila ne veljajo, so precej bolj razburljivi od običajne policijske službe. A zabava ne traja večno.
Kriminalna serija po resničnih dogodkih, ki so pretresli Belgijo
Najbolj presenetljivo pri seriji Totalna štala (The Big Fuck Up) je, da njeno izhodišče ni zgolj plod scenaristične domišljije. Serija navdih črpa iz resničnih škandalov belgijske žandarije v osemdesetih letih, ko so se nekateri pripadniki organov pregona zapletli prav v kriminalne dejavnosti, proti katerim bi se morali boriti.
Režiser Wim Geudens je pojasnil, da so žandarijo v tistem času zaznamovali škandali, nepotizem in prikrivanje napak. Scenarist in soustvarjalec Philippe De Schepper je dodal, da so policisti dejansko začeli prodajati droge, pri njihovem usposabljanju pa je sodeloval ameriški agent. Dogajanje je pripeljalo tudi do sodnega postopka, vendar po njegovih besedah niso zbrali ustreznih dokazov.
Ustvarjalci zato niso želeli posneti dokumentarne rekonstrukcije dogodkov. Ker številne podrobnosti ostajajo nejasne, so si pri pripovedovanju dovolili več ustvarjalne svobode in predvsem precej črnega humorja. Rezultat je kriminalna zgodba, ki resnična izhodišča prepleta z izmišljenimi liki in zapleti.
Jan Laureys: policist, ki mu je bolj kot zakon všeč zabava
Eden glavnih razlogov za ogled je Jan, ki ga igra Willem De Schryver. Njegov junak ni tipični televizijski policist, ki bi ga vodila pravičnost. Je samozavesten, očarljiv, precej samovšečen in predvsem prepričan, da se mu ne more zgoditi nič slabega. Ko odkrije, koliko priložnosti ponuja življenje na robu zakona, se vanj poda brez pretiranega razmišljanja.
Režiser Geudens je lik primerjal z junakom filma Ujemi me, če me moreš (Catch Me If You Can), v katerem Leonardo DiCaprio igra karizmatičnega prevaranta. Tudi Jan zna lagati, očarati ljudi in se izvleči iz neprijetnih položajev. Razlika je v tem, da se njegova igra postopoma spremeni v nekaj veliko nevarnejšega.
Zanimivo je, da se je moral tudi De Schryver na takšno vlogo nekoliko privaditi. Ob začetku snemanja je bil star komaj 22 let in sprva mu ni bilo preprosto igrati človeka s tako velikim egom. Pozneje je priznal, da mu je prav Janova samozavest pomagala, da je postal bolj samozavesten tudi sam.
Zakaj je Totalna štala drugačna od običajnih kriminalnih serij?
Pri večini kriminalnih serij spremljamo policiste, ki poskušajo razrešiti primer in ujeti storilce. V Totalni štali pa so prav ljudje, ki bi morali vzdrževati red, pogosto največji vir težav. Njihove odločitve so vprašljive, načrti se zapletajo, posledice pa postajajo vse resnejše.
Posebnost serije je tudi njen ton. Čeprav govori o korupciji, drogah in zlorabi moči, ne ostaja ves čas temačna. Ustvarjalci so želeli prikazati tudi absurdnost položajev, v katere se zapletajo glavni junaki. Humor ne izniči resnosti njihovih dejanj, temveč pogosto še bolj poudari, kako daleč so pripravljeni iti.
K temu pripomore tudi vzdušje osemdesetih let. Obdobje, v katerem ni bilo mobilnih telefonov in sodobnih načinov nadzora, ponuja drugačno dinamiko policijskega dela in kriminalnih poslov. Totalna štala tako ni samo zgodba o pokvarjenih policistih, ampak tudi o času, ko so se lahko nevarne igre precej dolgo odvijale za zaprtimi vrati.
Igralska zasedba, ki zgodbi doda značaj
Poleg Willema De Schryverja v seriji nastopajo Tibo Vandenborre, Tom Vermeir, Koen De Bouw in Lien Joosten. Prav raznoliki liki so pomemben del zgodbe, saj serija ne temelji samo na enem pokvarjenem policistu. Spremljamo okolje, v katerem se osebni interesi, lojalnost sodelavcem in želja po hitrem zaslužku nevarno prepletajo. Jan se v takšnem svetu sprva počuti kot riba v vodi, toda ko začnejo njegove odločitve vplivati tudi na druge, postane vse težje ohranjati videz, da ima položaj pod nadzorom.
Komu priporočamo ogled serije Totalna štala?
Če so vam všeč kriminalne zgodbe z nepopolnimi junaki, nepričakovanimi zapleti in kančkom črnega humorja, je Totalna štala (The Big Fuck Up) vredna pozornosti. Še posebej bo zanimiva gledalcem, ki imajo radi serije o policijski korupciji, resničnih škandalih in ljudeh, ki se zapletejo v lastne laži.
Serija ponuja dovolj prostora, da spoznamo Jana in njegove sodelavce ter spremljamo, kako se sprva na videz nedolžne odločitve spreminjajo v resne težave. In čeprav boste ob njihovih potezah večkrat pomislili, da slabše skoraj ne more biti, vas utegnejo hitro prepričati o nasprotnem.
Totalna štala (The Big Fuck Up) je belgijska kriminalna serija o mladem Janu Laureysu, ki v osemdesetih letih postane žandar. Ko se pridruži ekipi za boj proti preprodajalcem drog, se tudi sam zaplete v nezakonite posle. Zgodba združuje kriminal, korupcijo, črni humor in nevarne odločitve.
Serija črpa navdih iz resničnih škandalov belgijske žandarije v osemdesetih letih. Ustvarjalci so pojasnili, da so se nekateri policisti dejansko zapletli v preprodajo drog, vendar serija ni dokumentarna rekonstrukcija vseh dogodkov.
Prva sezona serije Totalna štala ima osem epizod.
Totalna štala je kriminalna drama z elementi črne komedije. Primerna je predvsem za odrasle gledalce, ki imajo radi zgodbe o policijski korupciji, moralno vprašljivih junakih in kriminalnih zapletih, navdihnjenih z resničnimi dogodki.
Belgijska kriminalna serija Totalna štala (Big Fuck Up) je na voljo na VOYO, kjer si lahko ogledate njeno prvo sezono z osmimi epizodami.
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