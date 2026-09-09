Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno
Kaj se zgodi, ko ženska, ki je dvajset let živela za druge, nenadoma ugotovi, da je čas, da začne živeti zase? Turška serija Ponovni utrip prinaša ganljivo, duhovito in čustveno zgodbo o drugi priložnosti, družinskih skrivnostih in ženski, ki se po hudi preizkušnji odloči, da ne bo več stala v ozadju lastnega življenja.
Serija Blanca na VOYO: Zakaj je 2. sezona še bolj napeta?
Če imaš rad kriminalke, pri katerih ni dovolj samo gledati, ampak moraš tudi dobro poslušati, imaš dober razlog, da za danes zaključiš z obveznostmi. Na VOYO se Blanca vrača z 2. sezono, ki prinaša nevarnejši primer, več napetosti in skrivnosti, ki tokrat segajo naravnost v njeno preteklost.
IQ 160: nova hrvaška kriminalna serija z nenavadno junakinjo
IQ 160 je nova hrvaška kriminalna serija, ki združuje napete preiskave, humor in neobičajno glavno junakinjo. V središču zgodbe je Marina, čistilka na zagrebški policijski postaji z izjemnim IQ-jem 160, ki po naključju razreši primer, ob katerem so se izkušeni kriminalisti znašli v slepi ulici. Serija je že na voljo na VOYO.
Živalska patrulja na VOYO: štiri sezone komedije, kjer niso problem živali, ampak ljudje!
Živalska patrulja na VOYO je serija, v kateri se noji obnašajo bolj razumno kot ljudje, pitoni povzročajo manj drame kot sodelavci, Joel McHale pa sarkazem uporablja skoraj kot službeno opremo. Če iščete lahkotno, zabavno in ravno prav odbito serijo za poletni ogled, ste našli svoj novi komični teritorij.
Serija NeRealno razkriva, kdo vleče niti za kamerami šova
Ste se kdaj med gledanjem resničnostnega šova vprašali, ali je prepir res izbruhnil spontano ali ga je nekdo zelo dobro načrtoval? Ali je solzni pogovor res prišel iz srca ali je bil ujet v pravem trenutku, zmontiran na pravi način in postavljen v zgodbo, ki gledalca zadrži pred zaslonom?
Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
Dokumentarci o škandalih slavnih so prava izbira, če vas zanimajo zgodbe, v katerih se za javno podobo pokažejo družinski spori, sodni procesi, medijski pritiski in vprašanje, kdo ima moč nad resnico. Na VOYO predstavljamo izbor petih dokumentarnih naslovov, ki gledalca popeljejo za naslovnice.
7 balkanskih serij za ljubitelje temačnih skrivnosti in nevarnih zavezništev
Balkanske kriminalne serije imajo poseben ritem. Niso zgrajene le na preiskavah, atentatih in zasledovanjih, ampak na občutku, da se za vsakim primerom skriva nekaj več: politična zaščita, mafijski dolg, stara izdaja, družinska skrivnost ali sistem, ki resnice ne pusti na površje. Če vas pritegnejo zgodbe, kjer se pod vsakdanom skriva kriminalno podzemlje, je to izbor za naslednji maraton na VOYO.