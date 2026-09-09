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Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno
Novice

Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno

Kaj se zgodi, ko ženska, ki je dvajset let živela za druge, nenadoma ugotovi, da je čas, da začne živeti zase? Turška serija Ponovni utrip prinaša ganljivo, duhovito in čustveno zgodbo o drugi priložnosti, družinskih skrivnostih in ženski, ki se po hudi preizkušnji odloči, da ne bo več stala v ozadju lastnega življenja.

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Love Island Adria prihaja na VOYO
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Love Island Adria prihaja na VOYO

Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno
Serije

Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno

MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej
Resničnostni šovi in oddaje

MasterChef Slovenija na VOYO že en dan prej

Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston
Filmi

Telesni stražar na VOYO: filmska klasika z Whitney Houston

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Serija Blanca na VOYO: Zakaj je 2. sezona še bolj napeta?
Serije

Serija Blanca na VOYO: Zakaj je 2. sezona še bolj napeta?

Če imaš rad kriminalke, pri katerih ni dovolj samo gledati, ampak moraš tudi dobro poslušati, imaš dober razlog, da za danes zaključiš z obveznostmi. Na VOYO se Blanca vrača z 2. sezono, ki prinaša nevarnejši primer, več napetosti in skrivnosti, ki tokrat segajo naravnost v njeno preteklost.

IQ 160: nova hrvaška kriminalna serija z nenavadno junakinjo
Novo na VOYO

IQ 160: nova hrvaška kriminalna serija z nenavadno junakinjo

IQ 160 je nova hrvaška kriminalna serija, ki združuje napete preiskave, humor in neobičajno glavno junakinjo. V središču zgodbe je Marina, čistilka na zagrebški policijski postaji z izjemnim IQ-jem 160, ki po naključju razreši primer, ob katerem so se izkušeni kriminalisti znašli v slepi ulici. Serija je že na voljo na VOYO.

Živalska patrulja na VOYO: štiri sezone komedije, kjer niso problem živali, ampak ljudje!
Serije

Živalska patrulja na VOYO: štiri sezone komedije, kjer niso problem živali, ampak ljudje!

Živalska patrulja na VOYO je serija, v kateri se noji obnašajo bolj razumno kot ljudje, pitoni povzročajo manj drame kot sodelavci, Joel McHale pa sarkazem uporablja skoraj kot službeno opremo. Če iščete lahkotno, zabavno in ravno prav odbito serijo za poletni ogled, ste našli svoj novi komični teritorij.

Serija NeRealno razkriva, kdo vleče niti za kamerami šova
Serije

Serija NeRealno razkriva, kdo vleče niti za kamerami šova

Ste se kdaj med gledanjem resničnostnega šova vprašali, ali je prepir res izbruhnil spontano ali ga je nekdo zelo dobro načrtoval? Ali je solzni pogovor res prišel iz srca ali je bil ujet v pravem trenutku, zmontiran na pravi način in postavljen v zgodbo, ki gledalca zadrži pred zaslonom?

Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
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Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave

Dokumentarci o škandalih slavnih so prava izbira, če vas zanimajo zgodbe, v katerih se za javno podobo pokažejo družinski spori, sodni procesi, medijski pritiski in vprašanje, kdo ima moč nad resnico. Na VOYO predstavljamo izbor petih dokumentarnih naslovov, ki gledalca popeljejo za naslovnice.

7 balkanskih serij za ljubitelje temačnih skrivnosti in nevarnih zavezništev
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7 balkanskih serij za ljubitelje temačnih skrivnosti in nevarnih zavezništev

Balkanske kriminalne serije imajo poseben ritem. Niso zgrajene le na preiskavah, atentatih in zasledovanjih, ampak na občutku, da se za vsakim primerom skriva nekaj več: politična zaščita, mafijski dolg, stara izdaja, družinska skrivnost ali sistem, ki resnice ne pusti na površje. Če vas pritegnejo zgodbe, kjer se pod vsakdanom skriva kriminalno podzemlje, je to izbor za naslednji maraton na VOYO.