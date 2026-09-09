Ponovni utrip: serija, ki dokazuje, da nikoli ni prepozno

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Serija NeRealno razkriva, kdo vleče niti za kamerami šova

Ste se kdaj med gledanjem resničnostnega šova vprašali, ali je prepir res izbruhnil spontano ali ga je nekdo zelo dobro načrtoval? Ali je solzni pogovor res prišel iz srca ali je bil ujet v pravem trenutku, zmontiran na pravi način in postavljen v zgodbo, ki gledalca zadrži pred zaslonom?