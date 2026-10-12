Vrni se k meni: ugrabili so ji sina, skrivnosti počasi prihajajo na dan!

Vrni se k meni FOTO: VOYO

Ko materi izgine sin, se začne boj, v katerem ni prostora za predajo

Nuria je ženska, ki se trudi poskrbeti za svojo družino. Njeno življenje ni preprosto, a največji udarec šele prihaja. Njenega sina Andresa ugrabijo, Nuria pa se znajde v najhujši nočni mori vsakega starša. Od tistega trenutka naprej je njena edina misel, kako ga najti in pripeljati domov. Toda serija Vrni se k meni (Vuelve a mi, 2023) ni zgolj zgodba o izginulem otroku. Iskanje sina razkrije povezave med ljudmi, ki jih Nuria sprva ne pozna, ter odpre vrata skrivnostim, ki lahko za vedno spremenijo njeno življenje. Vsak odgovor prinese novo vprašanje, vsak korak naprej pa lahko pomeni tudi novo nevarnost.

Si predstavljate bolečino matere, ki se bori kot lev, da bi razrešila skrivnost izginotja svojega sina? Ko ga končno najde in stisne v svoj objem, pa jo šokira vprašanje: Kdo si? Otrok jo zavrne. Kaj bi naredila dobra mati?

William Levy in Samadhi Zendejas v zgodbi, ki združuje napetost in romantiko

Eden največjih adutov serije je glavna igralska dvojica. Kubanski igralec William Levy, znan tudi po vlogah v romantičnih televizijskih uspešnicah, upodablja Santiaga Zepedo. Ob njem nastopa Samadhi Zendejas kot Nuria, mati, ki kljub nepredstavljivi bolečini ne izgubi upanja. Njuni poti se prekrižata v okoliščinah, ki so vse prej kot običajne. Santiago postane pomemben del Nuriinega boja za sina, med njima pa se začne razvijati tudi čustvena vez. A ko so v igri skrivnosti, nezaupanje in interesi drugih ljudi, ljubezen ne pride brez zapletov. Prav ta kombinacija je razlog, da serija nagovarja ljubitelje več žanrov hkrati. V njej so čustveni družinski prizori, romantična napetost in skrivnost, ki gledalca spodbuja, da želi izvedeti, kaj se bo zgodilo v naslednji epizodi.

Vrni se k meni FOTO: VOYO

Kdo je kdo? V ozadju se skriva več kot ena družinska skrivnost

V svetu serije nihče ni zgolj to, kar se zdi na prvi pogled. Poleg Nurie in Santiaga imajo pomembno vlogo tudi drugi liki, katerih odločitve vplivajo na razvoj zgodbe. Nuria Garcia (Samadhi Zendejas) je mati, ki se ne namerava odpovedati iskanju svojega sina. Predano skrbi tudi za sestro Consuelo in ostale ljudi okoli sebe. Njena vztrajnost postane gonilo celotne zgodbe.

Santiago Zepeda (William Levy) se znajde na Nuriini poti v času, ko ta najbolj potrebuje pomoč. Tudi sam nosi močno zgodbo, spopasti se mora s krivicami, oprati svoje ime in odkriti ozadje dogajanja v svoji družini. Braulio Zepeda (Ferdinando Valencia) je Santiagov polbrat in Nuriin nekdanji fant. Ima pomembno mesto v zgodbi, v kateri lahko že ena odločitev spremeni usodo več ljudi. Prepričan je, da mu pripada vse. Amelia San Roman (Ximena Herrera) je Braulieva žena in del sveta, v katerem se osebne vezi prepletajo z družinskimi skrivnostmi. Premore veliko srčnosti in podpira ljudi, ki potrebujejo pomoč. Liana Corrales (Kimberly Dos Ramos) je eden od pomembnih likov v zapletenem razmerju med ljubeznijo, družino in interesi. Za družbeni status in potrditev je pripravljena narediti vse. Vsak od teh likov prispeva svoj del sestavljanke. Ko se razkrije nova skrivnost, se lahko spremenijo tudi gledalčevi pogledi na ljudi, ki jim je še trenutek prej zaupal.

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Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

Vrni se k meni VOYO

















Zanimivost: serijo so snemali v Miamiju, čeprav se zgodba dogaja v Mehiki

Čeprav je dogajanje v seriji Vrni se k meni postavljeno v mehiški mesti Ciudad Juarez in Ciudad de Mexico, je produkcija potekala v Miamiju v ZDA. Za serijo je poskrbel Telemundo Global Studios, ustvarila pa sta jo Sergio Mendoza in Amaris Paez. Zanimiva je tudi zgodba njenega naslova. Serijo so sprva napovedovali pod delovnim naslovom Hasta encontrarte, kar bi lahko prevedli kot dokler te ne najdem. Pozneje je dobila naslov Vuelve a mi, ki v ospredje postavi prošnjo po vrnitvi in hrepenenje po ljubljeni osebi. Serija je bila nominirana za štiri nagrade Produ Awards leta 2024, med drugim v kategorijah za najboljšo telenovelo ter glavno igralko in igralca. To je dodatno priznanje za projekt, ki združuje romantično dramo z napeto zgodbo o izginotju otroka in družinskih skrivnostih.

Vrni se k meni FOTO: VOYO

Zakaj je Vrni se k meni prava izbira za ljubitelje telenovel?

Če imate radi serije, pri katerih se čustva hitro stopnjujejo, skrivnosti pa se razkrivajo postopoma, vas serija Vrni se k meni lahko hitro zasvoji. V ospredju je univerzalna zgodba o materinski ljubezni, vendar jo dopolnjujejo romantični zapleti, družinski spori in vprašanja, na katera ni preprostih odgovorov. Serija je primerna za gledalce, ki si želijo napeto melodramo z močnimi čustvi in številnimi preobrati. Nuriin boj za sina je srce zgodbe, toda pot do resnice vodi skozi odnose, v katerih se ljubezen in zaupanje nenehno postavljata na preizkušnjo. Zgodba o materi, ki se ne želi predati, obljublja veliko čustev, romantičnih zapletov in trenutkov, ko boste želeli takoj izvedeti, kaj sledi. Vzemi si čas zase in uživaj v seriji. VOYO – zdaj si na vrsti ti.

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