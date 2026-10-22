Zaton vitezov: Za oklepi se skrivajo izdaje, ljubezen in skrivnosti

Če imate radi zgodovinske drame, v katerih se za oklepi in meči skrivajo osebne zamere, prepovedana ljubezen in boj za oblast, je to zgodba, ki ji velja nameniti večer.

O čem govori zgodovinska serija Zaton vitezov?

Serija Zaton vitezov spremlja zadnja burna leta templjarskega reda, ene najvplivnejših vojaških in verskih organizacij srednjega veka. Zgodba se odvija na začetku 14. stoletja, ko se nekdaj mogočni vitezi znajdejo med političnimi interesi francoskega kralja, zahtevami Cerkve in lastnimi notranjimi razprtijami. V središču dogajanja je Landry du Lauzon, ki ga igra Tom Cullen, pogumen, a nemiren templjarski vitez, ki ga žene iskanje svetega grala. Legendarna relikvija naj bi imela izjemno versko moč, njeno iskanje pa Landryja pripelje do odločitev, ki lahko ogrozijo njega in celoten red. Toda iskanje grala je le del zgodbe. Na francoskem dvoru se medtem spletajo nevarna zavezništva, kralj Filip IV. pa vse bolj odločno posega v moč templjarjev. Serija prepleta zgodovinske dogodke s fikcijo ter odpira vprašanja o veri, časti, izdaji in ceni zvestobe. Pri tem ne skopari z napetimi spopadi, vendar so pogosto prav pogovori za zaprtimi vrati tisti, ki odločajo o življenju in smrti.

Kdo so glavni liki serije Zaton vitezov?

V središču zgodbe je Landry du Lauzon (Tom Cullen), pogumen templjarski vitez, ki se med iskanjem svetega grala znajde razpet med dolžnostjo, vero in prepovedano ljubeznijo. Njegovo življenje se nevarno preplete z usodo francoskega dvora, kjer vlada kralj Filip IV. (Ed Stoppard), ambiciozen in nezaupljiv vladar, ki želi utrditi svojo moč in omejiti vpliv templjarjev. Ob njem stoji kraljica Ivana (Olivia Ross), ki jo z Landryjem povezuje skrivno ljubezensko razmerje. Prav ta prepovedana bližina postane ena najnevarnejših skrivnosti v zgodbi, saj se osebna čustva vse bolj zapletajo v politične spletke. Tudi znotraj templjarskega reda odnosi niso nič manj zapleteni. Landryjev nekdanji soborec Gawain (Pádraic Delaney) je izkušen vitez, ki ga zaznamujejo bojne poškodbe, razočaranja in občutek, da mu je bila odvzeta prihodnost, za katero se je boril. Njegov odnos z Landryjem zato niha med nekdanjim prijateljstvom in vse večjim nezaupanjem. Drugačno oporo Landryju predstavlja Tancrede (Simon Merrells), zvest in načelen templjar, ki skuša tudi v najtežjih trenutkih ostati predan bratstvu. Medtem ko se na dvoru bije boj za oblast, se med vitezi odpira vprašanje, komu lahko zares zaupajo. In prav ti odnosi, polni skrivnosti, zamer in razpetosti med častjo ter osebnimi željami, dajejo prvi sezoni serije Zaton vitezov posebno dramatično težo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Zaton vitezov VOYO

Zaton vitezov VOYO

Zaton vitezov VOYO

Zaton vitezov VOYO

Zaton vitezov VOYO









Prva sezona: sveti gral, prepovedana ljubezen in nevarne spletke

Prva sezona serije gledalca popelje v čas, ko se templjarji po izgubi Svete dežele spopadajo z negotovo prihodnostjo. Njihov vpliv v Evropi ostaja velik, toda stari ideali se vse težje ujemajo z novimi političnimi razmerami. Ko se pojavi sled za izgubljenim svetim gralom, Landry dobi novo upanje, da bi viteškemu redu povrnil nekdanji pomen. Toda iskanje legendarne relikvije se hitro preplete z osebnimi skrivnostmi in nevarnimi odločitvami. Medtem na francoskem dvoru rastejo napetosti. Kraljeve ambicije, prepovedani odnosi in politična zavezništva ustvarjajo razmere, v katerih lahko že ena napačna beseda pomeni izgubo položaja, svobode ali življenja. Prav preplet osebne in politične drame je ena zanimivejših plati prve sezone. Landry se ne spopada samo s sovražniki svojega reda, temveč tudi z lastno vestjo. Njegove odločitve pogosto postavljajo pod vprašaj ideale, ki naj bi jih kot templjar zagovarjal. Zgodba se razvija skozi vojaške spopade, skrivna srečanja in dvorske spletke, pri čemer gledalca ves čas spremlja vprašanje: komu je v svetu, kjer ima vsak svoje interese, sploh mogoče zaupati?

Resnica ali legenda? Kaj se je s templjarji zares zgodilo?

Zaton vitezov FOTO: VOYO

Ena največjih zanimivosti serije Zaton vitezov je, da se njeno zgodovinsko ozadje opira na resnične dogodke. Templjarji so bili katoliški vojaški red, ustanovljen v 12. stoletju, sprva za zaščito krščanskih romarjev v Sveti deželi. Sčasoma so pridobili obsežno premoženje, politični vpliv in pomembno vlogo pri finančnih poslih evropskih vladarjev. Njihova moč je postala tudi njihova šibkost. 13. oktobra 1307, na petek, je francoski kralj Filip IV. ukazal množično aretacijo templjarjev. Obtožili so jih krivoverstva in drugih hudih prestopkov. Številna priznanja so bila pridobljena z mučenjem, zato zgodovinarji upravičeno dvomijo o njihovi verodostojnosti. Leta 1312 je papež Klemen V. templjarski red uradno razpustil. Tako se je končala zgodovina ene najbolj znanih viteških organizacij srednjega veka. Serija te dogodke uporablja kot zgodovinski okvir, vendar si pri osebnih odnosih, časovnem poteku in posameznih likih privošči precej ustvarjalne svobode. Zaton vitezov je zato najbolje gledati kot zgodovinsko fikcijo, ki spodbudi radovednost o resnični preteklosti.

Pet zanimivosti o seriji Zaton vitezov, ki jih morda še ne poznate

Jim Carter v seriji Zaton vitezov FOTO: VOYO

1. V seriji nastopa znani obraz iz Downton Abbey. Jim Carter, ki je v priljubljeni britanski seriji igral butlerja Carsona, v Zatonu vitezov upodobi papeža Bonifacija VIII. Namesto skrbi za red v aristokratski hiši se tokrat ukvarja z oblastjo v srednjeveški Evropi. 2. Pri nastanku je sodeloval Jeremy Renner. Igralec, znan tudi po vlogi Hawkeya v Marvelovih filmih, je bil eden izvršnih producentov serije, ki sta jo ustvarila Don Handfield in Richard Rayner. 3. Usodni petek, 13., je resničen zgodovinski datum. Množične aretacije templjarjev v Franciji so se začele v petek, 13. oktobra 1307. Povezava tega dogodka z izvorom vraževerja o nesrečnem petku trinajstega pa ni zgodovinsko zanesljivo dokazana. 4. Sveti gral je ena največjih skrivnosti evropskih legend. Po nekaterih krščanskih izročilih naj bi šlo za kelih, ki ga je Jezus uporabil pri zadnji večerji. Njegova povezava s templjarji je predvsem del poznejših legend in umetniških pripovedi, ne pa potrjeno zgodovinsko dejstvo. 5. Templjarji niso bili samo vojaki. Poleg vojaškega delovanja so upravljali obsežna posestva ter razvili pomembno mrežo finančnih in gospodarskih dejavnosti. Njihovo bogastvo in mednarodni vpliv sta prispevala k politični napetosti, ki je zaznamovala zadnja desetletja obstoja reda.

Je Zaton vitezov serija za vas?

Zaton vitezov je dobra izbira za gledalce, ki imajo radi zgodovino, vendar od serije pričakujejo več kot zgolj prikaz znanih dogodkov. Na svoj račun boste prišli predvsem, če vas pritegnejo dvorske spletke, spopadi za oblast, kompleksni odnosi med liki in moralne dileme. Serija je lahko zanimiva tudi za ljubitelje zgodb o srednjeveški Evropi, križarskih vojnah in skrivnostih viteških redov. Pred ogledom pa velja vedeti, da gre za precej surovo zgodovinsko dramo. Prisotni so nasilni boji, kri, mučenje, intimni odnosi in težke osebne odločitve. Prav tako ne pričakujte zgodovinskega dokumentarca. Serija daje prednost dramatičnosti in napetosti, zato je pri ločevanju dejstev od fikcije potrebna določena mera previdnosti.

Vse se začne na VOYO! Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na VOYO e-novice in bodi prvi obveščen o novih filmih, serijah, oddajah, risankah in športu. Tvoja najljubša vsebina te že čaka. Strinjam se s splošnimi pogoji in politiko zasebnosti. Prijavi se Prišlo je do napake. Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novice.