Brave 108: kdo se bo boril v puljski Areni?

Šport

Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?

Dirkaška sezona je trenutno na poletnem premoru, a boj za naslova svetovnega prvaka v Formuli 1 in MotoGP ostaja povsem odprt. Formula 1 se po premoru nadaljuje z VN Nizozemske v Zandvoortu, MotoGP pa po 9. avgustu z VN Aragonije na dirkališču MotorLand Aragón. Pred odločilnim delom sezone je pravi čas za pregled največjih zgodb, vodilnih dirkačev in največjih presenečenj letošnjega prvenstva.