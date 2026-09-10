Brave 108: kdo se bo boril v puljski Areni?
Brave 108 bo v kultni puljski Areni prvi dogodek organizacije Brave na Hrvaškem. V glavni borbi večera se bosta pomerila Hrvat Andri Vrtačić in Francoz Sofiane Bouafia, slovenske barve pa bodo zastopali kar trije borci. Prenos spektakla bo od 19.30 v živo na VOYO.
Zuffa Boxing 10: dva neporažena v ring, le eden bo ostal na vrhu
Zuffa Boxing 10 bo v soboto, 8. avgusta, v Dublin pripeljal obračun dveh neporaženih boksarjev. Aaron McKenna in Etinosa Oliha se bosta pomerila za naslov svetovnega prvaka IBF v srednji kategoriji. Prenos borilnega večera se začne ob 20.00, v živo pa ga lahko spremljate na VOYO.
Formula 1 in MotoGP 2026: kdo vodi, top dogodki in kaj nas še čaka?
Dirkaška sezona je trenutno na poletnem premoru, a boj za naslova svetovnega prvaka v Formuli 1 in MotoGP ostaja povsem odprt. Formula 1 se po premoru nadaljuje z VN Nizozemske v Zandvoortu, MotoGP pa po 9. avgustu z VN Aragonije na dirkališču MotorLand Aragón. Pred odločilnim delom sezone je pravi čas za pregled največjih zgodb, vodilnih dirkačev in največjih presenečenj letošnjega prvenstva.
MotoGP avgust na VOYO: boj za vrh postaja neusmiljen
Po vročem začetku sezone, drami v Brnu in novi predstavi Marca Marqueza na Sachsenringu se motociklistična karavana odpravlja na zaslužen poletni premor. A mir ne bo trajal dolgo. Avgust prinaša dva dirkaška vrhunca, ki lahko močno premešata razmerja v boju za naslov: 9. avgusta VN Velike Britanije v Silverstonu in 30. avgusta VN Aragonije na MotorLandu.
Superbike na VOYO: Bulega ruši vse pred sabo – sezona, ki je ne smeš zamuditi!
Sezona razreda Superbike je že v polnem zamahu, ljubitelji motošporta pa imajo letos več kot dovolj razlogov, da dogajanje spremljajo od prvega do zadnjega ovinka. Tehnološko izpiljeni motocikli, dirkači z izkušnjami iz najvišjih razredov, močna tovarniška moštva in neverjetna prevlada Nicola Bulege ustvarjajo sezono, ki diši po spektaklu. In najboljše? Vse ključne trenutke lahko spremljaš na VOYO.
Formula 1 prihaja v Evropo
Formula 1 se po uvodnih postankih sezone vrača bližje evropskim navijačem. Evropski del koledarja 2026 se začne z dirkaškim koncem tedna v Monaku med 5. in 7. junijem, teden pozneje sledi Katalonija, nato pa še Avstrija, Silverstone, Spa, Madžarska, Zandvoort, Monza in Madrid. Dirke, kvalifikacije in oglede za nazaj lahko spremljate na VOYO.