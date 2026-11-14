Brat: Dokumentarec o Dejanu Milojeviću, košarkarski legendi
Nekateri pustijo sled na igrišču. Drugi za vedno spremenijo igro. Dejan Milojević je storil oboje. Legendarni srbski košarkar in trener je pomagal oblikovati kariero Nikole Jokića ter z ekipo Golden State Warriors osvojil naslov prvaka lige NBA. Njegovo izjemno življenjsko zgodbo skozi spomine največjih košarkarskih zvezdnikov razkriva dokumentarec Brat (Brate), ki si ga lahko že ogledate na VOYO.
Toda za velikimi športnimi uspehi se skriva še bolj osebna zgodba. Zgodba o prijateljstvu, družini in trenerju, ki je v svojih igralcih videl veliko več kot le košarkarski talent. Zakaj so ga spoštovali tako na Balkanu kot v ligi NBA in kako močan pečat je pustil v življenjih drugih? Skozi ganljiva pričevanja, arhivske posnetke in zgodbe iz zakulisja spoznajte človeka, ki ga košarkarski svet še danes kliče preprosto – ''brate''.
Od srbske košarkarske legende do naslova prvaka lige NBA
Dejan Milojević je v svoji igralski in trenerski karieri pustil izjemen pečat v evropski in svetovni košarki. Kot igralec je trikrat zapored osvojil naziv najkoristnejšega igralca lige ABA, pozneje pa svojo strast do košarke prenesel na trenersko klop. V srbskem klubu Mega je delal z mladimi talenti, med katerimi je bil tudi Nikola Jokić, danes eden največjih zvezdnikov lige NBA.
Leta 2021 se je Milojević pridružil trenerskemu štabu Golden State Warriors, kjer je sodeloval s Stevom Kerrom in Stephenom Curryjem. Že leto pozneje je z ekipo osvojil naslov prvaka lige NBA. Njegova pot od regionalnih košarkarskih igrišč do vrha svetovne košarke je bila izjemna, a dokumentarna serija Brat pokaže, da njegovi največji dosežki niso bili le osvojeni pokali.
Kako se ga spominjajo Nikola Jokić, Stephen Curry in Steve Kerr?
Kakšen mora biti trener, da si pridobi spoštovanje tako mladih talentov kot največjih zvezdnikov svetovne košarke? Odgovor ponujajo ljudje, ki so Dejana Milojevića najbolje poznali. V dokumentarcu o njegovih uspehih, značaju in vplivu na druge spregovorijo Nikola Jokić, Stephen Curry, Steve Kerr, Duško Vujošević, Svetislav Pešić in številni drugi košarkarski velikani.
Njihova pričevanja razkrivajo trenerja, ki je znal v igralcih prepoznati potencial, jih spodbujati in z njimi graditi pristne odnose. Milojević je bil znan po svoji pozitivni energiji, neposrednosti in predanosti ljudem, s katerimi je delal. Tudi v zvezdniškem okolju lige NBA je ostal preprosto Deki – človek, ki je znal povezovati ljudi in v slačilnico prinesti nasmeh.
Brat: zgodba o prijateljstvu, družini in človeku za uspehi
Naslov dokumentarca Brat ni naključen. Beseda, s katero je Milojević pogosto nagovarjal ljudi okoli sebe, je postala simbol bližine, prijateljstva in spoštovanja. Prav ti odnosi so v središču dokumentarnega filma režiserja Deana Radovanovića, ki poleg njegove športne poti razkriva tudi osebno plat priljubljenega trenerja.
Skozi arhivske posnetke tekem, pristne trenutke iz slačilnic in ganljive spomine bližnjih se pred gledalci izriše portret človeka, ki je znal povezovati ljudi različnih generacij in okolij. Dokumentarec zato ni le zgodba o košarkarskih zmagah, temveč tudi o družini, prijateljstvu, predanosti in vrednotah, ki ostanejo pomembne še dolgo po koncu športne kariere.
Njegova zapuščina živi naprej
Dejan Milojević je januarja 2024 nepričakovano umrl v 47. letu življenja. Njegova smrt je pretresla košarkarski svet, od Beograda do San Francisca. A za seboj je pustil veliko več kot športne dosežke. Njegov vpliv še danes živi skozi igralce, ki jih je treniral, sodelavce, s katerimi je delil svoje znanje, in prijatelje, ki se ga spominjajo z izjemno toplino.
Dokumentarec Brat je zato tudi poklon človeku, ki je s svojo energijo, predanostjo in odnosom do drugih zaznamoval generacije. Zgodba, ki jo bodo z zanimanjem spremljali ljubitelji košarke, a bo nagovorila tudi vse, ki cenijo pristne življenjske zgodbe.
Nekateri pustijo sled na košarkarskem igrišču. Drugi za vedno spremenijo igro. Dejan Milojević je storil oboje.
Brat je športna dokumentarna serija o življenju, karieri in zapuščini srbskega košarkarja in trenerja Dejana Milojevića. Skozi arhivske posnetke, zakulisne zgodbe in pričevanja znanih košarkarjev razkriva njegov vpliv na svet košarke in ljudi, s katerimi je sodeloval.
Dejan Milojević (1977–2024) je bil legendarni srbski košarkar in trener, trikratni MVP lige ABA, evropski prvak iz leta 2001 ter pomočnik trenerja Golden State Warriors, s katerimi je leta 2022 osvojil naslov prvaka lige NBA.
V dokumentarni seriji o Dejanu Milojeviću sodelujejo Nikola Jokić, Stephen Curry, Steve Kerr, Duško Vujošević, Svetislav Pešić in številni drugi igralci, trenerji ter ljudje, ki so ga poznali.
Milojević je pustil pečat kot uspešen igralec in trener. Razvijal je mlade košarkarske talente, med njimi Nikolo Jokića, in kot član strokovnega štaba Golden State Warriors osvojil naslov prvaka lige NBA. Znan je bil po strokovnem znanju, predanosti igralcem in pristnem odnosu do ljudi.
Dokumentarna serija Brat je že na voljo na VOYO.
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