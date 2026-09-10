Brave 108: kdo se bo boril v puljski Areni?

Brave 108 prvič prihaja na Hrvaško

Že prizorišče bo poskrbelo za posebno kuliso. BRAVE Combat Federation bo s svojim 108. dogodkom prvič gostoval na Hrvaškem, za premiero pa je izbral puljsko Areno, enega najbolj prepoznavnih antičnih amfiteatrov v Evropi. Prizorišče, ki ga povezujemo z gladiatorskimi obračuni in velikimi spektakli, bo 5. septembra dobilo sodobno različico borilnega večera. Namesto gladiatorjev bodo v kletko stopili profesionalni MMA borci. Predsednik organizacije BRAVE Mohammed Shahid je prihod v puljsko Areno označil za izjemno čast. Prav kombinacija zgodovinskega prizorišča in sodobnega MMA bo ena od posebnosti dogodka, na katerem je napovedanih deset borb.

Brave 108 FOTO: VOYO

Kdo vse se bo boril na Brave 108?

Na programu Brave 108 je deset napovedanih obračunov. V glavni borbi srednje kategorije se bosta pomerila Andi Vrtačić in Sofiane Bouafia, nekdanji prvak Stephen Loman se bo v bantamski kategoriji srečal z Lasho Abramishvilijem, v peresnolahki kategoriji pa se bosta pomerila Mathias Prehofer in Walter Cogliandro. Slovenec Domen Drnovšek se bo v lahki kategoriji pomeril z Erikom Pletikosom, sledil bo supervelterski obračun Amila Tutića in Ivana Kiša. Maja Drnovšek Povšnar bo v mušji kategoriji nasproti stala Aleksandri Sokolowski. V srednji kategoriji bo na sporedu še dvoboj Luke Vrtačića in Alija Hodeiba, v slamnati kategoriji se bosta pomerili Miriam Wamsley in Kinga Jendrasik, v lahki Patrick Pereša in Filip Vidak, program pa dopolnjuje obračun Ronija Pavlovića in Nejca Ruprehta.

Katere borbe na Brave 108 velja spremljati?

Domači adut v glavni borbi večera: Andi Vrtačić proti Sofianu Bouafii

Andi Vrtačić FOTO: Profimedia

Osrednji obračun Brave 108 bo pripadel domačinu Andiju Vrtačiću in Francozu Sofianu Bouafii. Statistika kaže na izkušen dvoboj: Hrvat ima profesionalno razmerje 9–3, Francoz pa 8–4. Vrtačić dobro ve, kako je stopiti pred občinstvo v puljski Areni. Tam se je že boril za naslov organizacije FNC, vendar ga je premagal Đani Barbir. Tokrat se želi domov vrniti z drugačnim spominom. Naloga ne bo preprosta. Bouafia bo precej višji od Vrtačića, Hrvat pa je izpostavil predvsem njegov boks in konstanten pritisk. To bo prvič v njegovi karieri, da se bo pomeril z občutno višjim tekmecem. Vrtačić kljub temu pričakuje atraktiven obračun. Dodatno motivacijo mu daje dejstvo, da se bo boril pred domačimi tribunami, predvsem pa, kot poudarja sam, v dvoboj vstopa lačen zmage.

Domen Drnovšek proti Eriku Pletikosu

Slovenski del večera bo med drugim zaznamoval Domen Drnovšek, ki ga čaka obračun z domačinom Erikom Pletikosom. Za 36-letnega Slovenca bo nastop nekaj posebnega tudi zato, ker bo na istem dogodku znova tekmovala njegova žena Maja. Zakonca sta že na WFC 30 v ljubljanskem Tivoliju dosegla nekaj posebnega: oba sta na istem borilnem večeru zmagala in postala prvi zakonski par, ki mu je to uspelo. V Puli želita zgodbo ponoviti. Domen je pred dogodkom samozavesten. Pravi, da sta oba odlično pripravljena in da sta se za nastop marsičemu odrekla. Ob tem je v svojem slogu dodal, da je Maja trenutno "v svoji ligi", zato se bo moral za dvojni slovenski uspeh bolj izkazati predvsem sam.

Maja Drnovšek Povšnar in Domen Drnovšek FOTO: 24ur.com

Maja Drnovšek Povšnar proti Aleksandri Sokolowski

Majo Drnovšek Povšnar čaka Poljakinja Aleksandra Sokolowska, pri njunem obračunu pa je zanimiva predvsem podobnost borilnih ozadij. Obe sta na začetku MMA kariere in obe izhajata iz juda. Maja svojo nasprotnico opisuje kot fizično izredno močno, zanimivo pa je, da tudi sama v tem vidi podobnost med njima. Ocenjuje, da sta si precej podobni tudi v borbi na nogah. Za Majo ima nastop še simbolno težo. Pred začetkom kariere si, kot pravi, ni predstavljala, da bo nekoč tekmovala prav v Areni, kjer so se nekoč borili gladiatorji.

Slovenec proti neporaženemu domačinu: Nejc Rupreht proti Roniju Pavloviću

Tretjega slovenskega predstavnika Nejca Ruprehta čaka eden zanimivejših regionalnih obračunov večera. Nasproti mu bo stal komaj 18-letni Roni Pavlović, ki prihaja prav iz Pulja. Mladi Hrvat je doslej zbral štiri zmage brez poraza, medtem ko ima Rupreht zmago in poraz. Pavlović bo imel poleg tega za seboj domače občinstvo, zato v dvoboj vstopa kot favorit. Za Ruprehta bo zato puljski obračun priložnost, da neporaženemu domačemu upu pred njegovimi navijači pokvari popolno statistiko.

Amil Tutić napoveduje nokavt, nato želi še Jana Berusa

Amil Tutić FOTO: Damjan Žibert

Dodaten regionalni naboj bo imel supervelterski obračun Amila Tutića in Ivana Kiša. Mladi bosanski borec je profesionalno kariero začel novembra 2025 v Ljubljani s porazom proti Davidu Forsterju po sodniški odločitvi. Nato je marca v dobrih dveh minutah premagal Đorđeja Ivičića, junija pa se je Forsterju oddolžil za poraz in dobil njun povratni obračun. Tutić pred nastopom v Puli ne skriva samozavesti. Proti Kišu napoveduje nokavt že v prvi rundi, ob tem pa gleda še korak naprej. Če bo v soboto uspešen, želi naslednji obračun proti Slovencu Janu Berusu.

Zakaj bo Brave 108 poseben dogodek?

Brave 108 združuje premierni prihod organizacije BRAVE CF na Hrvaško, deset napovedanih obračunov in prizorišče, ki ga pri borilnem športu težko spregledamo. Andi Vrtačić bo skušal popraviti spomin na prejšnji poraz v Areni, njegov mlajši brat Luka želi po 46-sekundnem profesionalnem debiju ostati neporažen, Roni Pavlović bo pred domačimi gledalci branil svojo statistiko 4–0, Amil Tutić pa že pred borbo s Kišem napoveduje naslednji obračun. Za slovenske ljubitelje MMA pa bodo v ospredju predvsem Domen Drnovšek, Maja Drnovšek Povšnar in Nejc Rupreht. Zakonca Drnovšek bosta skušala ponoviti dvojno zmago iz Tivolija, Rupreht pa bo poskušal utišati domače tribune in Roniju Pavloviću zadati prvi poraz.