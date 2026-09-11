FNC 33: večer velikih obračunov in slovenski adut

Regionalna MMA scena se vrača na enega svojih največjih odrov. Arena Zagreb bo gostila FNC 33, na katerem se bodo prepletli boj za šampionski pas, povratki, neporaženi borci in regionalna rivalstva. Za slovenske gledalce bo v ospredju predvsem eno ime. Miran Fabjan bo edini slovenski borec večera, pred njim pa je dvoboj, ki lahko pomembno usmeri nadaljevanje njegove kariere.

FNC 33 FOTO: VOYO

Katere borbe na FNC 33 velja spremljati?

FNC 33 bo ponudil 11 obračunov, med katerimi izstopata dva dvoboja na vrhu večera. V glavni borbi se bosta za naslov prvaka težke kategorije pomerila Hatef Moeil in Darko Stošić. Moeil bo branil šampionski pas, Stošić pa bo še drugič poskušal osvojiti naslov FNC. Za 33-letnega Srba bo to nova priložnost, da po prejšnjem neuspešnem naskoku na pas Areno Zagreb vendarle zapusti kot prvak. Tik pred njima bo na vrsti dvoboj, ki bo za slovenske gledalce v središču pozornosti. Miran Fabjan se bo pomeril z Ivanom Erslanom, 34-letnim Hrvatom, ki ima za seboj štiri nastope v UFC. Erslan ima profesionalno statistiko 15 zmag in šest porazov, kar deset dvobojev pa je končal z nokavtom. Slo Rocky na drugi strani v Zagreb prihaja po dveh zaporednih porazih in odkrito priznava, da je zmaga zanj izjemno pomembna. Šampionski pas bo v igri še v srednji kategoriji, kjer se bosta pomerila Đani Barbir in Piotr Strus. Barbir bo imel v Areni podporo domačega občinstva, toda nasproti mu bo stal izkušeni Poljak, zato bo to še drugi dvoboj večera z naslovom prvaka na kocki. Zagrebško občinstvo bo imelo razlog za glasno podporo tudi ob nastopu Francisca Albana Barria, enega bolj priljubljenih obrazov regionalne MMA scene. Čaka ga brazilski borec Fabiano Silva. Zanimiva zgodba se skriva še v težkokategornem obračunu Martina Baturja in Michala Andryszaka. Borca se že poznata, saj se je njun prvi dvoboj lani v Zadru zaradi Baturjeve poškodbe končal z zmago Poljaka. Zagreb bo tako ponudil priložnost za revanšo in odgovor na vprašanje, ali lahko Batur tokrat zgodbo obrne v svojo korist.

Miran Fabjan proti Ivanu Erslanu: Slo Rocky pred enim ključnih dvobojev kariere

Za slovenske gledalce bo to osrednja borba FNC 33. Miran Fabjan se bo pomeril z Ivanom Erslanom, 34-letnim Hrvatom, ki ima za seboj štiri nastope v UFC. Na eni strani bo 41-letni Slo Rocky, eden najbolj prepoznavnih slovenskih borcev na regionalni MMA sceni, na drugi nekdanji UFC-jevec z izkušnjami velikih mednarodnih dogodkov. Fabjan v Zagreb prihaja v pomembnem trenutku kariere. Za seboj ima dva zaporedna poraza. Najprej ga je v Beogradu premagal aktualni prvak težke kategorije Hatef Moeil, februarja letos pa je v Münchnu doživel še posebej boleč poraz, ko ga je Aleksandar Ilić nokavtiral po samo 24 sekundah.

Miran Fabjan FOTO: FNC

Pred tem je Fabjan nanizal zmage proti Iliću, Yorganu De Castru in Michaelu Kiti. Prav prva borba z Ilićem ima pred vrnitvijo v Zagreb poseben pomen. Fabjan ga je novembra 2024 premagal pred zagrebškim občinstvom in dokazal, da lahko tudi slovenski borec v polni Areni pridobi naklonjenost domačih navijačev. Tokrat ne skriva, kako pomembna je zmaga. Erslana spoštuje, a meni, da ga mora premagati, če želi potrditi svoje mesto med najboljšimi borci v regiji. Kljub zadnjima porazoma je samozavesten in zase ocenjuje, da v obračun vstopa kot favorit. Na Erslana se je pripravljal tudi z enim najboljših slovenskih MMA borcev Jakobom Nedohom, prvakom FNC v poltežki kategoriji. Nedoh, ki je šampionski pas osvojil aprila na FNC 29 v Stožicah, je s Fabjanom opravil tri intenzivne runde sparinga. Slo Rocky je najtežji del priprav že zaključil, pred borbo pa ga čakajo predvsem regeneracija, uravnavanje telesne teže in zadnje taktične priprave. Nasproti mu bo stal borec z zelo konkretnimi številkami. Erslan ima profesionalno statistiko 15 zmag in šest porazov, kar deset od 15 zmag pa je dosegel z nokavtom. Za seboj ima tudi štiri nastope v UFC. Po treh zaporednih porazih je maja letos vendarle prišel do prve zmage v največji svetovni MMA organizaciji, ko je po soglasni sodniški odločitvi premagal Georgea Tokkosa. Erslan prinaša izkušnje iz UFC in dokazano moč udarcev, Fabjan pa agresiven slog, samozavest ter izkušnje velikih regionalnih obračunov. Oba sta prepričana, da vesta, kako se bo borba končala. Erslan želi pred domačimi navijači hitro zmago, Fabjan pa po dveh porazih potrebuje rezultat, s katerim bi znova obrnil svojo zgodbo. Zato njun dvoboj ni samo ogrevanje za glavno borbo večera – za Slo Rockyja je lahko eden najpomembnejših nastopov zadnjih let. Prav zato je njun dvoboj več kot ogrevanje za glavno borbo večera.

Hatef Moeil proti Darku Stošiću: kdo bo prvak težke kategorije?

Hatef Moeil FOTO: FNC

Po obračunu Fabjana in Erslana bo čas za vrhunec večera. Hatef Moeil bo naslov prvaka težke kategorije branil proti Darku Stošiću, ki bo še drugič poskušal osvojiti šampionski pas FNC. Za 33-letnega Srba bo vrnitev v Areno Zagreb tudi priložnost za popravni izpit. Pred manj kot letom dni je prav tam izgubil svojo prvo borbo za naslov prvaka FNC, a je prepričan, da bo tokrat zgodba drugačna. Izkušenj z velikimi borbami mu ne manjka – dvakrat se je za šampionski pas boril že v organizaciji KSW, zdaj pa ga bo drugič napadel še v FNC. Stošić pravi, da je s pripravami zadovoljen in da v Zagreb prihaja z jasnim ciljem, saj želi Areno zapustiti kot novi prvak težke kategorije. Toda na drugi strani ga čaka Hatef Moeil, aktualni prvak, ki ga dobro poznajo tudi slovenski ljubitelji MMA. Prav Moeil je namreč Miranu Fabjanu zadal prvega od njegovih dveh zadnjih porazov. Glavna borba večera bo tako soočenje prvaka, ki želi potrditi svoj položaj na vrhu težke kategorije, in izkušenega izzivalca, ki je šampionski pas napadal že večkrat. Za Stošića je to nova priložnost, za Moeila pa obramba prestola.

Barbir za pas, Barrio pred domačimi navijači

Francisco Barrio FOTO: Damjan Žibert

Čeprav bosta največ pozornosti dobila zadnja obračuna večera, FNC 33 še zdaleč ne bo samo zgodba Fabjana, Erslana, Moeila in Stošića. V igri bo še en šampionski pas, saj se bosta za naslov prvaka srednje kategorije pomerila Đani Barbir in izkušeni Poljak Piotr Strus. Zagreb bo tako v enem večeru gostil kar dva obračuna za naslov prvaka. Domače občinstvo bo imelo še nekaj razlogov za glasno podporo. V kletko se vrača Francisco Albano Barrio, eden ljubljencev zagrebških tribun, ki ga čaka obračun z Brazilcem Fabianom Silvo. Svoj niz neporaženosti bo želel nadaljevati tudi domači up Luka Abramović. V profesionalni karieri je dobil vse štiri dosedanje borbe, peto zmago pa bo lovil proti Valeriju Atanasovu. Posebno zgodbo prinaša tudi težkokategornI obračun Martina Baturja in Michala Andryszaka, saj se borca ne bosta srečala prvič. Lani sta si nasproti stala v Zadru, kjer se je njun dvoboj zaradi Baturjeve poškodbe končal z zmago Poljaka. FNC 33 bo tako Baturju ponudil priložnost za revanšo, Andryszaku pa možnost, da še drugič potrdi zmago nad hrvaškim težkokategornikom.

Enajst borb, dva naslova prvaka in Slo Rocky v središču pozornosti

FNC 33 bo v Areni Zagreb združil 11 obračunov in dva dvoboja za naslov prvaka, slovenske oči pa bodo uprte predvsem v Mirana Fabjana. Slo Rocky bo kot edini slovenski predstavnik večera proti Ivanu Erslanu iskal vrnitev na zmagovalna pota. Pred njim bo zahtevna naloga. Fabjan v Zagreb prihaja po dveh zaporednih porazih, Erslan pa bo želel pred domačim občinstvom potrditi izkušnje, ki jih je nabiral tudi v UFC. Oba pred dvobojem samozavestno napovedujeta svoj razplet, zato bo njuno soočenje eden najbolj pričakovanih trenutkov večera. Po slovensko-hrvaškem obračunu bo sledil še vrhunec FNC 33. Hatef Moeil bo proti Darku Stošiću branil naslov prvaka težke kategorije, Stošić pa bo dobil novo priložnost, da se povzpne na vrh organizacije.

Enajst borb, dva šampionska pasova in Slo Rocky v enem ključnih obračunov kariere. Borilni spektakel obeta večer, v katerem bo napeto vse do zadnjega udarca. Borilni spektakel obeta večer, v katerem bo napeto vse do zadnjega udarca. FNC 33 spremljajte v živo na VOYO v soboto, 12. septembra, od 19.00.