FNC 34: Bojković napada naslov prvaka, Eskiev brani prestol

V športnem centru Boris Trajkovski se obeta večer napetih dvobojev, močnih udarcev in nepredvidljivih razpletov. V kletki se bodo pomerili borci iz različnih evropskih držav, med njimi tudi domači predstavniki, ki bodo pred makedonskim občinstvom iskali pomembne zmage. Program združuje izkušene borce in ambiciozne izzivalce, zato razlogov za ogled ne bo manjkalo niti pred glavnim obračunom večera.

FNC 34 v Skopju: prvi obisk Severne Makedonije

FNC je v zadnjih letih postal prepoznavno ime regionalne scene mešanih borilnih veščin (MMA), saj s svojimi dogodki povezuje borce in ljubitelje borilnih športov iz različnih držav. Po Zagrebu, Beogradu in drugih mestih se organizacija s FNC 34 prvič predstavlja tudi v Severni Makedoniji. Za domače občinstvo bo to posebna priložnost, da vrhunske borilne obračune spremlja v živo, makedonski borci pa bodo lahko svoje sposobnosti pokazali pred domačimi navijači. Skopje bo tako gostilo večer, ki združuje boj za šampionski pas, nastope uveljavljenih borcev in priložnost za dokazovanje mlajših borcev. Gledalci lahko pričakujejo raznolike borilne sloge, zanimive dvoboje in napeto dogajanje, v katerem bo vsak nastop priložnost za pomemben korak v karieri. Prav preplet izkušenj, ambicij in podpore domačega občinstva daje dogodku FNC 34 poseben značaj.

Lom-Ali Eskiev proti Marku Bojkoviću na FNC 34 FOTO: VOYO

Lom-Ali Eskiev proti Marku Bojkoviću: kdo bo prvak lahke kategorije?

Osrednji obračun večera prinaša zanimivo nasprotje med izkušnjami in mladostjo. 34-letni Lom-Ali Eskiev, ki nastopa pod nemško zastavo, ima za seboj 31 profesionalnih dvobojev, od tega 24 zmag in sedem porazov. V Skopje prihaja kot aktualni prvak in borec, ki želi dokazati, da je šampionski pas v pravih rokah. Na drugi strani bo 25-letni Marko Bojković iz Srbije, ki ima deset profesionalnih zmag in dva poraza. Mlajši izzivalec bo pred eno največjih preizkušenj dosedanje kariere, saj se bo pomeril z nasprotnikom, ki ima občutno več profesionalnih izkušenj. Pomembna je tudi telesna razlika. Bojković je s 180 centimetri deset centimetrov višji od Eskieva, po uradnih podatkih pa ima tudi pet centimetrov daljši doseg rok. To bi mu lahko pomagalo pri nadzorovanju razdalje med borbo, čeprav višina in doseg sama po sebi še ne odločata o izidu. Eskiev se bo moral spoprijeti z mlajšim in višjim izzivalcem, Bojković pa dokazati, da je pripravljen na pritisk dvoboja za naslov. Prav zato bo zanimivo spremljati, kdo bo uspešneje uveljavil svojo taktiko.

Marko Bojković FOTO: FNC

Kateri borci bodo še nastopili na FNC 34?

Šampionski dvoboj bo osrednji del večera, vendar program ponuja še nekaj zanimivih obračunov.

Alen Amedovski proti Tatu Primeri

Eden od domačih adutov bo 38-letni Alen Amedovski iz Severne Makedonije. Pomeril se bo s 34-letnim španskim borcem Tatom Primero. Amedovski ima profesionalni izkupiček osem zmag in štiri poraze, njegov nasprotnik pa 22 zmag in 16 porazov. Gre za srečanje dveh izkušenih borcev, pri katerem bo zanimivo videti, kako bo Amedovski izkoristil podporo domačega občinstva.

Khanbulat Irisbiev proti Antoniu Budimirju

V obračunu mlajših borcev se bosta srečala 21-letni Khanbulat Irisbiev, ki je v dosedanji profesionalni karieri neporažen s tremi zmagami, in 23-letni Antonio Budimir, ki ima šest zmag in dva poraza. Dvoboj bo zanimiv predvsem zaradi vprašanja, ali lahko Irisbiev ohrani svoj neporaženi niz.

Nemanja Nikolić proti Živku Stoimenovu

Na programu je tudi srbsko-bolgarski obračun med Nemanjo Nikolićem in Živkom Stoimenovom. Oba imata za seboj več profesionalnih nastopov, zato bo to priložnost za spremljanje dveh borcev z že oblikovanimi tekmovalnimi izkušnjami. Posebnost večera bo tudi obračun po pravilih Ultimate Boxinga med domačim Tošetom Cvetkovim in Miljanom Rovčaninom iz Srbije. Ta dvoboj bo poskrbel za nekoliko drugačno borilno dinamiko od klasičnih MMA obračunov.

Zakaj si je vredno ogledati FNC 34?

Če imate radi borilne športe, pri katerih ne odločajo samo močni udarci, ampak tudi taktika, potrpežljivost in pravočasne odločitve, je FNC 34 zanimiva izbira za sobotni večer. Obračuni izkušenih borcev in ambicioznih izzivalcev obetajo napete dvoboje, v katerih lahko že ena poteza povsem spremeni potek borbe. Največ pozornosti bo razumljivo namenjene šampionskemu dvoboju. Eskiev ima prednost v profesionalnih izkušnjah, Bojković pa prihaja z željo po prvem naslovu in možnostjo, da preseneti prvaka.

Razlagalnik Kdaj in kje se bo odvijal dogodek FNC 34? icon-chevron-right FNC 34 bo v soboto, 24. oktobra 2026, v športnem centru Boris Trajkovski v Skopju v Severni Makedoniji. Prenos na Voyo se bo začel ob 19. uri. Kdo se bo boril v glavnem obračunu FNC 34? icon-chevron-right V glavni borbi se bosta pomerila Lom-Ali Eskiev in Marko Bojković. Eskiev bo branil naslov prvaka FNC v lahki kategoriji, Bojković pa ga bo poskušal osvojiti. Kakšno statistiko imata Lom-Ali Eskiev in Marko Bojković? icon-chevron-right Po uradnih podatkih FNC ima Eskiev 24 profesionalnih zmag in sedem porazov, Bojković pa deset zmag in dva poraza. Eskiev ima več izkušenj, Bojković pa je deset centimetrov višji in devet let mlajši. Kje gledati FNC 34 v živo? icon-chevron-right FNC 34 bo na voljo v neposrednem prenosu na platformi VOYO v soboto, 24. oktobra 2026, od 19. ure dalje. Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.