Formula 1 FOTO: VOYO

Las Vegas pripravljen na največji šov konca sezone

Preden se prvenstvo preseli na Bližnji vzhod, karavano čaka spektakel pod neonskimi lučmi Las Vegasa. Dirka po znamenitem Stripu je postala eden najbolj prepoznavnih dogodkov v koledarju Formule 1, letos pa prihaja v trenutku, ko je boj za oba naslova že odločen. To pomeni, da bodo lahko navijači še bolj pozorno spremljali individualne dvoboje, boj za mesta v skupnem seštevku in nastope voznikov, ki želijo sezono zaključiti z odmevnim rezultatom. Med glavnimi temami vikenda bo seveda tudi Kimi Antonelli, ki bo prvič nastopil v vlogi aktualnega svetovnega prvaka.

Antonelli že osvojil naslov, motivacije pa ne manjka

Čeprav je prvenstvo med vozniki že odločeno, mladi Italijan nima razloga za popuščanje. Kimi Antonelli je v letošnji sezoni navdušil s kombinacijo hitrosti, zrelosti in konstantnosti ter si zagotovil naslov svetovnega prvaka. Njegov uspeh je dopolnila tudi ekipa Mercedes, ki je osvojila konstruktorsko lovoriko. V Las Vegasu bo Antonelli lovil novo odmevno predstavo, konkurenca pa bo skušala dokazati, da ostaja nevarna tudi po razpletu boja za naslov. Prav zato je pričakovati sproščeno, a še vedno izjemno napeto dirkanje.

Formula 1 ostaja na začrtani poti

Formula 1 FOTO: AP

V zadnjih mesecih je bilo veliko vprašanj, ali bodo varnostne razmere na Bližnjem vzhodu vplivale na zaključek prvenstva. Zaradi zaostrenih razmer v regiji so bili organizatorji in ekipe pozorno spremljali razvoj dogodkov, pojavile pa so se tudi ugibanja o morebitnih spremembah koledarja. Zdaj je dokončno jasno: sezona bo izpeljana po prvotnem načrtu. Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem je potrdil, da bosta zadnji dve postaji prvenstva ostali v Katarju in Abu Dabiju.

Po Las Vegasu še Katar in Abu Dabi

Formula 1 FOTO: VOYO

Po ameriškem spektaklu bo prvenstvo nadaljevalo pot v Lusail, kjer bo dirka konec novembra, veliki finale sezone pa bo tradicionalno gostil Abu Dabi v začetku decembra. Čeprav sta oba naslova že razdeljena, bo zaključek prvenstva ponudil še veliko odprtih vprašanj. Ekipe in dirkači bodo lovili čim boljša mesta v razvrstitvah, navijači pa bodo spremljali, ali lahko novi prvak Kimi Antonelli sezono krona še z nekaj vrhunskimi predstavami. Las Vegas bo tako uvod v zadnje in zelo zanimivo poglavje letošnje sezone Formule 1. Dirkaški vikend Formule 1 v Las Vegasu spremljaj na VOYO. Prenosi se začnejo v petek, dogajanje pa se bo nadaljevalo vse do nedeljske velike nagrade Las Vegasa.

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