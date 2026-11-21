Formula 1 pod lučmi Las Vegasa, potrjena še Katar in Abu Dabi
Mladi italijanski zvezdnik Kimi Antonelli je že osvojil naslov svetovnega prvaka, a sezona Formule 1 še zdaleč ni končana. Pred dirkači je eden najbolj pričakovanih dirkaških vikendov leta, bleščeča Velika nagrada Las Vegasa, kjer bodo oči navijačev uprte v novega kralja formule 1, njegove tekmece in zadnje velike zgodbe letošnje sezone.
Las Vegas pripravljen na največji šov konca sezone
Preden se prvenstvo preseli na Bližnji vzhod, karavano čaka spektakel pod neonskimi lučmi Las Vegasa. Dirka po znamenitem Stripu je postala eden najbolj prepoznavnih dogodkov v koledarju Formule 1, letos pa prihaja v trenutku, ko je boj za oba naslova že odločen.
To pomeni, da bodo lahko navijači še bolj pozorno spremljali individualne dvoboje, boj za mesta v skupnem seštevku in nastope voznikov, ki želijo sezono zaključiti z odmevnim rezultatom. Med glavnimi temami vikenda bo seveda tudi Kimi Antonelli, ki bo prvič nastopil v vlogi aktualnega svetovnega prvaka.
Antonelli že osvojil naslov, motivacije pa ne manjka
Čeprav je prvenstvo med vozniki že odločeno, mladi Italijan nima razloga za popuščanje. Kimi Antonelli je v letošnji sezoni navdušil s kombinacijo hitrosti, zrelosti in konstantnosti ter si zagotovil naslov svetovnega prvaka. Njegov uspeh je dopolnila tudi ekipa Mercedes, ki je osvojila konstruktorsko lovoriko.
V Las Vegasu bo Antonelli lovil novo odmevno predstavo, konkurenca pa bo skušala dokazati, da ostaja nevarna tudi po razpletu boja za naslov. Prav zato je pričakovati sproščeno, a še vedno izjemno napeto dirkanje.
Formula 1 ostaja na začrtani poti
V zadnjih mesecih je bilo veliko vprašanj, ali bodo varnostne razmere na Bližnjem vzhodu vplivale na zaključek prvenstva. Zaradi zaostrenih razmer v regiji so bili organizatorji in ekipe pozorno spremljali razvoj dogodkov, pojavile pa so se tudi ugibanja o morebitnih spremembah koledarja.
Zdaj je dokončno jasno: sezona bo izpeljana po prvotnem načrtu. Predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem je potrdil, da bosta zadnji dve postaji prvenstva ostali v Katarju in Abu Dabiju.
Po Las Vegasu še Katar in Abu Dabi
Po ameriškem spektaklu bo prvenstvo nadaljevalo pot v Lusail, kjer bo dirka konec novembra, veliki finale sezone pa bo tradicionalno gostil Abu Dabi v začetku decembra.
Čeprav sta oba naslova že razdeljena, bo zaključek prvenstva ponudil še veliko odprtih vprašanj. Ekipe in dirkači bodo lovili čim boljša mesta v razvrstitvah, navijači pa bodo spremljali, ali lahko novi prvak Kimi Antonelli sezono krona še z nekaj vrhunskimi predstavami. Las Vegas bo tako uvod v zadnje in zelo zanimivo poglavje letošnje sezone Formule 1.
Dirkaški vikend Formule 1 v Las Vegasu spremljaj na VOYO. Prenosi se začnejo v petek, dogajanje pa se bo nadaljevalo vse do nedeljske velike nagrade Las Vegasa.
VOYO – zdaj si na vrsti ti.V Las Vegasu je ena najhitrejših uličnih stez na koledarju, na kateri je lani slavil Max Verstappen, Kimi Antonelli pa se je povzpel na tretjo stopničko zmagovalnega odra. Pod neonskimi lučmi slovitega Stripa dirkače znova čakajo visoke hitrosti, dolge ravnine in nepredvidljiv razplet. Kdo bo najhitrejši v mestu, ki nikoli ne spi?
Velika nagrada Las Vegasa poteka kot ulična dirka, kar dirkačem in gledalcem ponuja edinstveno izkušnjo vožnje mimo svetovno znanih igralnic in svetlobnih panojev. Ker poteka ponoči pod umetno osvetlitvijo, zahteva od moštev posebno prilagajanje nastavitvam dirkalnikov zaradi specifičnih temperaturnih pogojev hladne puščavske noči. Predstavlja enega največjih spektaklov zabavne industrije in športa, združenih na enem mestu.
Prenosi treningov, kvalifikacij in dirk Formule 1 so na voljo na VOYO, kjer so na ogled tudi za nazaj. Določene TV-vsebine si lahko prenesete na svojo mobilno napravo znotraj VOYO aplikacije in jih pogledate brez internetne povezave.
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