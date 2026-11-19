Ljubitelje motociklizma čaka nov dirkaški spektakel! Od petka, 20. novembra, do nedelje, 22. novembra, bo v središču pozornosti portugalski Portimao, kjer se bodo najboljši motociklisti sveta pomerili na predzadnji dirki letošnje sezone. Velika nagrada Portugalske bo še posebej zanimiva tudi zaradi sprememb v ekipi Ducati Lenovo, ki bo morala nastopiti brez enega svojih največjih zvezdnikov.

Marc Marquez FOTO: VOYO

Bagnaia po hudem padcu ostaja brez nastopa v Portimau

Francesco Bagnaia, dvakratni svetovni prvak razreda MotoGP, še ni dovolj okreval po nesreči na sprinterski dirki za veliko nagrado Katarja. Ob koncu prvega kroga je vanj trčil Fermin Aldeguer, zaradi česar je Italijan grdo padel in utrpel dvojni zlom kosti v desnem stopalu. Po dodatnih zdravniških pregledih je bila potrebna operacija, po kateri se je začelo okrevanje. Čeprav je sprva obstajalo upanje, da bi se lahko vrnil že v Portimau, je Ducati potrdil, da bo moral izpustiti tudi portugalsko preizkušnjo. Bagnaia je v skupnem seštevku trenutno na devetem mestu s 173 točkami. Njegov naslednji cilj je vrnitev na zadnji dirki sezone v Valencii, ki bi bila zanj še posebej čustvena. To naj bi bil namreč njegov zadnji nastop v tovarniški ekipi Ducatija, preden se leta 2027 preseli k Aprilii.

Ducati zaupal motocikel Ikerju Lecuoni

Iker Lecuona FOTO: Profimedia

Ducatijevo prazno mesto bo v Portimau zasedel Španec Iker Lecuona, ki sicer tekmuje v svetovnem prvenstvu Superbike (WorldSBK). 26-letnik ima z letošnjimi nastopi v MotoGP že nekaj izkušenj, saj je letos kot nadomestni dirkač večkrat vskočil v ekipo Gresini. V letošnji sezoni je zbral pet nastopov, njegov najboljši rezultat pa je bilo sedmo mesto na veliki nagradi Madžarske. V Katarju je prav tako dosegel uvrstitev med najboljših deset. Portugalska bo zanj že šesti nastop v letošnjem prvenstvu, a prvič bo sedel na tovarniškem Ducatijevem motociklu in dirkal ob aktualnem svetovnem prvaku Marcu Marquezu. Lecuona za seboj sicer pušča zelo uspešno sezono v prvenstvu Superbike, ki jo je končal na drugem mestu skupnega seštevka s štirimi zmagami. Nastop v tovarniški ekipi MotoGP bo zato zanj pomembna priložnost, da se dokaže tudi v najmočnejšem motociklističnem razredu.

Jorge Martin FOTO: VOYO

V Portimau se vrača tudi Alex Marquez

Na portugalski dirki bo znova nastopil tudi Alex Marquez, ki je zaradi poškodbe in operacije izpustil zadnje preizkušnje. Njegova vrnitev pomeni, da bo imela ekipa Gresini ponovno na voljo oba svoja dirkača. Pozornost bo tako usmerjena tudi v razplet ekipnih in posameznih dvobojev v zaključku sezone. Ker je do konca prvenstva ostalo le še nekaj dirkaških koncev tedna, je vsaka osvojena točka lahko še toliko pomembnejša.

MotoGP - urnik VN Portugalske FOTO: VOYO

Portimao: zahtevno dirkališče, ki ne dopušča napak

Dirkališče Autodromo Internacional do Algarve v bližini portugalskega mesta Portimao velja za eno najbolj prepoznavnih prizorišč v koledarju MotoGP. Zaradi številnih vzponov, spustov, slepih prelomov in zahtevnih ovinkov velja za eno najzahtevnejših dirkališč. Dirkači morajo na tej stezi združiti natančnost, pogum in dober občutek za motocikel. Razgiban teren ponuja številne priložnosti za prehitevanja, obenem pa lahko že najmanjša napaka hitro pokvari dirkaški konec tedna. Velika nagrada Portugalske bo zato postregla z novimi izzivi, dodatno zanimanje pa bo prinesel tudi Lecuonov prvi nastop v tovarniški ekipi Ducatija. Kako se bo odrezal ob Marcu Marquezu in ali bo Bagnaia uspel pravočasno okrevati za zaključek sezone? Dirkaški vikend MotoGP v Portimau spremljajte na VOYO. Prenosi se začnejo v petek dopoldne, dogajanje pa se bo nadaljevalo vse do nedeljske velike nagrade Portugalske.

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