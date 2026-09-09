Jackie Chan in Ful gas: akcijska legenda!
Ko akcija boli, občinstvo pa se smeji! Jackie Chan je eden tistih filmskih zvezdnikov, pri katerih gledalec nikoli ne ve, ali naj najprej zadrži dih ali se začne smejati. Njegovi filmi niso samo pretepi, pregoni in eksplozije. So natančno odmerjena mešanica borilnih veščin, komedije, akrobacij in prizorov, ob katerih se vedno znova pojavi vprašanje, kako mu je uspelo.
Prekrokana noč: 7 norih zgodb iz zakulisja, preden si ogledate trilogijo
Kaj gledati nocoj, ko si želite predvsem odklopa in komedije, pri kateri ni treba preveč razmišljati? Prekrokana noč je precej varen odgovor. Preden se udobno namestite, pa preverite sedem zgodb iz zakulisja, zaradi katerih boste trilogijo gledali nekoliko drugače.
Kaj gledati na VOYO? 15 kratkih slovenskih filmov za nocoj
Na VOYO je na voljo izbor 15 kratkih slovenskih in regionalnih filmov, ki dokazujejo, da dobra zgodba ne potrebuje vedno dveh ur. Na enem mestu se srečajo črni humor, zapleteni odnosi, družinske drame, distopična prihodnost in slovanska mitologija, manjkajo pa niti tiste zelo domače situacije, ob katerih se hitro prepoznamo.
Počitniški kino doma: najboljši animirani filmi na VOYO
Počitnice so čas za igro, raziskovanje, sladoled in nepozabne dogodivščine. A tudi najbolj aktivni dnevi se včasih umirijo – ko zunaj pripeka sonce, preseneti poletna nevihta ali pa si vsi zaželijo le malo oddiha na kavču.
Mad Max filmi: zakaj jih oboževalci gledajo znova in znova
Mad Max že več kot štiri desetletja velja za sinonim postapokaliptične akcije. Franšiza je ustvarila enega najbolj prepoznavnih filmskih junakov, navdihnila številne uspešnice in dokazala, da lahko avtomobilski pregoni postanejo prava filmska umetnost. Vsak del prinese drugačno zgodbo, a enako mero adrenalina. Vsi štirje filmi so na voljo na VOYO.
Shrek filmi: skrivnosti, ki jih večina oboževalcev ne pozna
Shrek filmi že več kot dve desetletji navdušujejo gledalce vseh generacij. Zeleni grdobec, zgovorni Osel, pogumna Fiona in nepozabni Obuti maček so postali del pop kulture, franšiza pa še danes velja za eno najuspešnejših v zgodovini animacije. Ob prihodu vseh štirih filmov na VOYO smo zbrali zanimivosti, ki razkrivajo, zakaj Shrek ostaja brezčasna klasika.
Paul Walker skozi filme Hitri in drzni: od prve dirke do slovesa
Čeprav so filmi Hitri in drzni znani po divjih pregonih, predelanih avtomobilih in akciji, ki že dolgo ne pozna več pravil fizike, je srce franšize za številne gledalce ostal Paul Walker. Kot Brian O'Conner je zgodbo začel kot policist pod krinko, končal pa kot član družine.
Filmi na VOYO, ki jih v 2026 ne smete preskočiti
Ko se znajdemo pred vprašanjem, kaj gledati, je dobra izbira zlata vredna. VOYO v letu 2026 ponuja raznolik nabor filmskih naslovov – od velikih akcijskih uspešnic in dobitnikov oskarjev do romanc, komedij, satir in dram, vse pa krasijo odlične IMDb ocene.
Hobit na VOYO kliče po filmskem maratonu. Trilogije ne boste gledali samo en večer
Nekatere filmske zgodbe niso ustvarjene za hiter ogled, ampak za pravo doživetje. Trilogija Hobit je ena izmed njih: epska pustolovščina, ki gledalca odpelje v Srednji svet, med hobite, škrate, vilince, čarovnike, orke in zmaja, ki varuje zaklad pod Samotno goro.
Škandali slavnih: 5 dokumentarcev, ki razkrivajo ozadje slave
Dokumentarci o škandalih slavnih so prava izbira, če vas zanimajo zgodbe, v katerih se za javno podobo pokažejo družinski spori, sodni procesi, medijski pritiski in vprašanje, kdo ima moč nad resnico. Na VOYO predstavljamo izbor petih dokumentarnih naslovov, ki gledalca popeljejo za naslovnice.
Vodič po resničnostnih šovih in zabavnih oddajah na VOYO
Če iščeš oddajo, ob kateri po dolgem dnevu samo padeš na kavč in uživaš, so resničnostni šovi, kvizi, talenti ter komični formati ena najboljših izbir. Na VOYO lahko izbiraš med domačimi uspešnicami, tekmovalnimi šovi, romantičnimi zapleti, kvizi znanja in oddajami, ki stavijo na smeh, presenečenja in pristne odzive.
7 balkanskih serij za ljubitelje temačnih skrivnosti in nevarnih zavezništev
Balkanske kriminalne serije imajo poseben ritem. Niso zgrajene le na preiskavah, atentatih in zasledovanjih, ampak na občutku, da se za vsakim primerom skriva nekaj več: politična zaščita, mafijski dolg, stara izdaja, družinska skrivnost ali sistem, ki resnice ne pusti na površje. Če vas pritegnejo zgodbe, kjer se pod vsakdanom skriva kriminalno podzemlje, je to izbor za naslednji maraton na VOYO.
Rocky filmi: vrstni red za ogled, ocene in kje gledati
Rocky Balboa ni bil nikoli samo boksar. Bil je človek z obrobja Philadelphie, ki je v ringu našel priložnost, glas in razlog, da se znova pobere po vsakem udarcu. Njegova zgodba se začne kot intimna športna drama o neznanem borcu, nato pa skozi šest filmov zraste v eno najbolj prepoznavnih filmskih sag o vztrajnosti, porazih in povratkih. Vseh šest klasičnih filmov je na voljo na VOYO za ogled kadarkoli in kjerkoli.