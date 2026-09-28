5 odličnih dram za naslednji filmski večer
Včasih zvečer ne potrebujete še pol ure brskanja, ampak samo en res dober film. Tak, ki vas hitro potegne v zgodbo in zaradi katerega telefon vsaj za nekaj časa ostane pri miru. Izbrali smo pet dram za različna razpoloženja, od družinskih zgodb in težkih odločitev do napetih trilerjev in nepričakovanih preobratov.
Če torej iščete nekaj dobrega za nocoj, ste na pravem mestu. Na VOYO vas čaka pet zelo različnih zgodb, mi pa vam pomagamo izbrati tisto, ki najbolj ustreza vašemu večeru.
Pustite ga: za večer, ko želite družinsko dramo z napetostjo
Režiser: Thomas Bezucha | Leto: 2020 | Primerno za: ljubitelje družinskih trilerjev, počasnega stopnjevanja napetosti in Kevina Costnerja
Če imate radi filme, ki se začnejo umirjeno, nato pa postopoma postajajo vse bolj napeti, je Pustite ga (Let Him Go) dobra izbira. Po nepričakovani smrti sina se upokojeni šerif George Blackledge in njegova žena Margaret znajdeta pred novo izgubo. Ko njuna nekdanja snaha z vnukom pristane pri nevarni družini Weboy, se odpravita iz Montane v Severno Dakoto, da bi dečka pripeljala domov. Toda Weboyevi imajo drugačne načrte.
Film dodatno dvigne igralska zasedba. Kevin Costner in Diane Lane sta zakonca igrala že v filmih Man of Steel in Batman vs Superman: Dawn of Justice, kjer sta bila Supermanova posvojitelja Jonathan in Martha Kent. Tokrat jima nasproti stoji za oskarja nominirana Lesley Manville kot nepopustljiva Blanche Weboy. Zanimivost za Costnerjeve oboževalce: eno njegovih prvih vprašanj režiserju je bilo, ali bo njegov lik nosil klobuk. Ustvarjalci namreč niso želeli, da bi George postal le še eden njegovih klasičnih kavbojskih junakov. Čeprav se zgodba odvija v Montani in Severni Dakoti, so film posneli v kanadski Alberti.
Pustite ga je prava izbira, če želite družinsko zgodbo, vendar vam samo čustva niso dovolj. Film jih združi z občutkom nevarnosti in elementi sodobnega vesterna, zato se napetost z vsakim korakom zakoncev Blackledge samo še stopnjuje.
Nikjer posebej: za večer, ko potrebujete film, ki zadene naravnost v srce
Leto: 2020 | Primerno za: ljubitelje intimnih, ganljivih in življenjskih dram
Če iščete ganljivo dramo brez pretirane sentimentalnosti, izberite Nikjer posebej (Nowhere Special). James Norton igra Johna, samohranilca, ki skrbi za svojega majhnega sina Michaela. Ko izve, da mu je zaradi bolezni ostalo le še nekaj mesecev življenja, mora sprejeti odločitev, ki je noben starš ne želi sprejeti. Za sina mora poiskati družino, ki bo zanj skrbela, ko njega ne bo več.
Film režiserja Uberta Pasolinija ne potrebuje velikih preobratov. Njegova moč je v vsakdanjih trenutkih med očetom in sinom ter v vprašanju, kaj otroku pravzaprav pomeni dober dom. Norton in Daniel Lamont zgodbo odigrata z veliko mero zadržanosti, zato je Nikjer posebej eden tistih filmov, ki ne pritiskajo na čustva na silo.
Tovor: za takrat, ko želite več tempa in Daniela Radcliffa
Režiser: Jesper Ganslandt | Leto: 2018 | Primerno za: ljubitelje kriminalnih dram, trilerjev in zgodb, kjer se čas hitro izteka
Če si želite nekaj bolj napetega, je Tovor (Beast of Burden) najbolj izrazito trilerska izbira tega seznama. Daniel Radcliffe igra Seana Haggertyja, pilota in tihotapca drog, ki ima pred seboj še zadnji polet čez ameriško-mehiško mejo. Hkrati sodeluje z ameriško agencijo DEA in skuša prelisičiti kartel, njegov načrt pa se zaplete, ko je ogrožena njegova žena.
Velik del zgodbe se odvija v majhnem letalu, zato film svojo napetost gradi predvsem na Radcliffu in občutku, da njegovemu liku zmanjkuje časa. Sean ima približno uro, da dostavi nezakoniti tovor, zadovolji kartel in DEA ter reši ženo. Če želite Radcliffa videti daleč stran od sveta Harryja Potterja in imate radi filme, kjer se načrt iz minute v minuto bolj podira, je Tovor vreden izbire.
Ženske govorijo: za večer, ko želite film, ki da misliti
Režiserka: Sarah Polley | Leto: 2022 | Primerno za: ljubitelje igralskih dram, moralnih dilem in zahtevnejših zgodb
Če imate raje filme, ki napetost ustvarjajo z dialogom in težkimi vprašanji, izberite Ženske govorijo (Women Talking). Ženske izolirane verske skupnosti se po letih spolnega nasilja znajdejo pred odločitvijo, ki bo določila njihovo prihodnost. Ostati in ne storiti ničesar, oditi ali ostati in se boriti za spremembo?
Film Sarah Polley skoraj v celoti sloni na pogovorih in odlični igralski zasedbi, v kateri so Rooney Mara, Claire Foy in Jessie Buckley. Namesto preprostih odgovorov odpira vprašanja o veri, jezi, odpuščanju, svobodi in prihodnosti otrok. Film je osvojil oskarja za najboljši prirejeni scenarij, zato je dobra izbira predvsem takrat, ko želite nekaj vsebinsko zahtevnejšega od običajne drame.
Parazit: za večer, ko želite film, ki ga je skoraj nemogoče predvideti
IMDb ocena: 8,5/10 | Režiser: Bong Joon-ho | Leto: 2019 | Primerno za: ljubitelje nepredvidljivih zgodb, črnega humorja, trilerjev in družbene satire
Če želite film, pri katerem je najbolje vnaprej vedeti čim manj, izberite Parazit (Parasite). Družina Kim živi v utesnjenem kletnem stanovanju in se preživlja s priložnostnimi deli. Ko sin dobi priložnost za delo pri premožni družini Park, se pred njimi odpre povsem drugačen svet. Eden za drugim začnejo iskati način, kako bi tudi sami postali del njihovega vsakdana. Kar se začne skoraj kot črna komedija, se postopoma spremeni v nekaj precej temačnejšega.
Režiser Bong Joon-ho je s filmom leta 2020 pisal tudi zgodovino oskarjev. Film je osvojil štiri kipce, med njimi za najboljši film in režijo, ter postal prvi neangleško govoreči film z oskarjem za najboljši film. Če želite družinsko zgodbo, črno komedijo, družbeno satiro in triler v enem filmu, je odločitev precej preprosta.
Katero dramo izbrati nocoj?
Če želite napeto družinsko zgodbo in Kevina Costnerja, začnite s filmom Pustite ga (Let Him Go). Če ste razpoloženi za nekaj bolj intimnega in čustvenega, izberite Nikjer posebej (Nowhere Special). Za več tempa in Daniela Radcliffa v drugačni vlogi je tu Tovor (Beast of Burden), za večer z velikimi moralnimi vprašanji Ženske govorijo (Women Talking), za najbolj nepredvidljivo zgodbo pa Parazit (Parasite).
Če želite napet film, izberite Pustite ga ali Tovor. Za bolj čustveno zgodbo je dobra izbira Nikjer posebej, za zahtevnejšo dramo Ženske govorijo, za kombinacijo družinske zgodbe, satire in trilerja pa Parazit. Vseh pet naslovov je del tega izbora na VOYO.
Na VOYO lahko izbirate med različnimi vrstami dram, od intimnih družinskih zgodb do kriminalnih trilerjev in nagrajenih filmov.
Za več napetosti sta dobri izbiri Pustite ga in Tovor. Pustite ga družinsko zgodbo poveže z elementi trilerja in sodobnega vesterna, medtem ko Tovor Daniela Radcliffa postavi v tekmo s časom med kartelom in DEA.
Nikjer posebej je najbolj čustvena izbira peterice. Film spremlja očeta, ki mora zaradi neozdravljive bolezni poiskati novo družino za svojega majhnega sina.
Parazit je odlična izbira, če iščete večkrat nagrajen film. Ima IMDb oceno 8,5/10 in je osvojil štiri oskarje, vključno z oskarjem za najboljši film.
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