5 odličnih dram za naslednji filmski večer

Če torej iščete nekaj dobrega za nocoj, ste na pravem mestu. Na VOYO vas čaka pet zelo različnih zgodb, mi pa vam pomagamo izbrati tisto, ki najbolj ustreza vašemu večeru.

Pustite ga: za večer, ko želite družinsko dramo z napetostjo

Režiser: Thomas Bezucha | Leto: 2020 | Primerno za: ljubitelje družinskih trilerjev, počasnega stopnjevanja napetosti in Kevina Costnerja Če imate radi filme, ki se začnejo umirjeno, nato pa postopoma postajajo vse bolj napeti, je Pustite ga (Let Him Go) dobra izbira. Po nepričakovani smrti sina se upokojeni šerif George Blackledge in njegova žena Margaret znajdeta pred novo izgubo. Ko njuna nekdanja snaha z vnukom pristane pri nevarni družini Weboy, se odpravita iz Montane v Severno Dakoto, da bi dečka pripeljala domov. Toda Weboyevi imajo drugačne načrte.

Pustite ga FOTO: VOYO

Film dodatno dvigne igralska zasedba. Kevin Costner in Diane Lane sta zakonca igrala že v filmih Man of Steel in Batman vs Superman: Dawn of Justice, kjer sta bila Supermanova posvojitelja Jonathan in Martha Kent. Tokrat jima nasproti stoji za oskarja nominirana Lesley Manville kot nepopustljiva Blanche Weboy. Zanimivost za Costnerjeve oboževalce: eno njegovih prvih vprašanj režiserju je bilo, ali bo njegov lik nosil klobuk. Ustvarjalci namreč niso želeli, da bi George postal le še eden njegovih klasičnih kavbojskih junakov. Čeprav se zgodba odvija v Montani in Severni Dakoti, so film posneli v kanadski Alberti. Pustite ga je prava izbira, če želite družinsko zgodbo, vendar vam samo čustva niso dovolj. Film jih združi z občutkom nevarnosti in elementi sodobnega vesterna, zato se napetost z vsakim korakom zakoncev Blackledge samo še stopnjuje.

Nikjer posebej: za večer, ko potrebujete film, ki zadene naravnost v srce

Nikjer posebej FOTO: 24ur.com

Leto: 2020 | Primerno za: ljubitelje intimnih, ganljivih in življenjskih dram Če iščete ganljivo dramo brez pretirane sentimentalnosti, izberite Nikjer posebej (Nowhere Special). James Norton igra Johna, samohranilca, ki skrbi za svojega majhnega sina Michaela. Ko izve, da mu je zaradi bolezni ostalo le še nekaj mesecev življenja, mora sprejeti odločitev, ki je noben starš ne želi sprejeti. Za sina mora poiskati družino, ki bo zanj skrbela, ko njega ne bo več. Film režiserja Uberta Pasolinija ne potrebuje velikih preobratov. Njegova moč je v vsakdanjih trenutkih med očetom in sinom ter v vprašanju, kaj otroku pravzaprav pomeni dober dom. Norton in Daniel Lamont zgodbo odigrata z veliko mero zadržanosti, zato je Nikjer posebej eden tistih filmov, ki ne pritiskajo na čustva na silo.

Tovor: za takrat, ko želite več tempa in Daniela Radcliffa

Tovor FOTO: VOYO

Režiser: Jesper Ganslandt | Leto: 2018 | Primerno za: ljubitelje kriminalnih dram, trilerjev in zgodb, kjer se čas hitro izteka Če si želite nekaj bolj napetega, je Tovor (Beast of Burden) najbolj izrazito trilerska izbira tega seznama. Daniel Radcliffe igra Seana Haggertyja, pilota in tihotapca drog, ki ima pred seboj še zadnji polet čez ameriško-mehiško mejo. Hkrati sodeluje z ameriško agencijo DEA in skuša prelisičiti kartel, njegov načrt pa se zaplete, ko je ogrožena njegova žena. Velik del zgodbe se odvija v majhnem letalu, zato film svojo napetost gradi predvsem na Radcliffu in občutku, da njegovemu liku zmanjkuje časa. Sean ima približno uro, da dostavi nezakoniti tovor, zadovolji kartel in DEA ter reši ženo. Če želite Radcliffa videti daleč stran od sveta Harryja Potterja in imate radi filme, kjer se načrt iz minute v minuto bolj podira, je Tovor vreden izbire.

Ženske govorijo: za večer, ko želite film, ki da misliti

Ženske govorijo FOTO: VOYO

Režiserka: Sarah Polley | Leto: 2022 | Primerno za: ljubitelje igralskih dram, moralnih dilem in zahtevnejših zgodb Če imate raje filme, ki napetost ustvarjajo z dialogom in težkimi vprašanji, izberite Ženske govorijo (Women Talking). Ženske izolirane verske skupnosti se po letih spolnega nasilja znajdejo pred odločitvijo, ki bo določila njihovo prihodnost. Ostati in ne storiti ničesar, oditi ali ostati in se boriti za spremembo? Film Sarah Polley skoraj v celoti sloni na pogovorih in odlični igralski zasedbi, v kateri so Rooney Mara, Claire Foy in Jessie Buckley. Namesto preprostih odgovorov odpira vprašanja o veri, jezi, odpuščanju, svobodi in prihodnosti otrok. Film je osvojil oskarja za najboljši prirejeni scenarij, zato je dobra izbira predvsem takrat, ko želite nekaj vsebinsko zahtevnejšega od običajne drame.

Parazit: za večer, ko želite film, ki ga je skoraj nemogoče predvideti

parazit FOTO: P.Z.

IMDb ocena: 8,5/10 | Režiser: Bong Joon-ho | Leto: 2019 | Primerno za: ljubitelje nepredvidljivih zgodb, črnega humorja, trilerjev in družbene satire Če želite film, pri katerem je najbolje vnaprej vedeti čim manj, izberite Parazit (Parasite). Družina Kim živi v utesnjenem kletnem stanovanju in se preživlja s priložnostnimi deli. Ko sin dobi priložnost za delo pri premožni družini Park, se pred njimi odpre povsem drugačen svet. Eden za drugim začnejo iskati način, kako bi tudi sami postali del njihovega vsakdana. Kar se začne skoraj kot črna komedija, se postopoma spremeni v nekaj precej temačnejšega. Režiser Bong Joon-ho je s filmom leta 2020 pisal tudi zgodovino oskarjev. Film je osvojil štiri kipce, med njimi za najboljši film in režijo, ter postal prvi neangleško govoreči film z oskarjem za najboljši film. Če želite družinsko zgodbo, črno komedijo, družbeno satiro in triler v enem filmu, je odločitev precej preprosta.

Katero dramo izbrati nocoj?