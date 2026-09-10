Kaj gledati na VOYO? 15 kratkih slovenskih filmov za nocoj

Kaj izbrati? Predvsem je odvisno od tega, kakšna zgodba vam danes najbolj ustreza. Nekaj za smeh, napeto kriminalno zgodbo, intimno dramo ali morda pobeg v povsem drug svet? Med petnajstimi kratkimi filmi na VOYO se najde nekaj za različna razpoloženja, zato smo izbor razdelili glede na to, kaj se vam danes gleda.

Kaj gledati, ko potrebuješ nekaj črnega humorja?

Začni s kratkim filmom Srečen dan mrtvih (2025), ki na VOYO prihaja premierno. Zeko in Gogi sta kriminalca, ki se morata na 1. november znebiti trupla. Preprosta naloga se zaplete, ko se v zgodbo vpletejo še veterinar, mesar in prostitutka. Sliši se kot začetek vica in film se s tem občutkom tudi poigrava. Toda za kriminalnim zapletom in črnim humorjem se skriva precej resnejša zgodba o bolezni. Film je režiral Luka Štigl, v njem pa med drugim igrajo Tim Lončar, Filip Đurić, Uroš Potočnik, Živa Selan, Mitja Okorn in Admir Baltić.

Kečap Džezve i Mare FOTO: VOYO

Če ti en kriminalni zaplet ni dovolj, nadaljuj s filmom Kečap, džezve i mare (2025) režiserja Ažbeta Železnika. Mafijski uslužbenec Tine ima za sabo še en uspešno opravljen posel in en sam načrt za preostanek dneva: topla kopel, dobra pica in mir. Sliši se zasluženo. Težava je le, da službe očitno ne more pustiti pred vhodnimi vrati. Film, v katerem igrajo Dejan Stanković, David Meze, Luka Žerdin in Domen Lukan, je na festivalu MUVIT 2025 osvojil nagrado občinstva. POGLEJ, ČE: imaš rad črni humor, kriminalne zaplete in zgodbe, pri katerih gre lahko skoraj vse narobe.

Kaj gledati, ko te zanima, kaj se skriva za popolno podobo?

V modrino FOTO: VOYO

Morje, hrvaški otok in prijateljstvo iz otroštva. V modrino (U plavetnilo, 2017) ima na prvi pogled vse za lepo poletno zgodbo. A samo na prvi pogled. 13-letna Julija se z materjo zaradi nasilja umakne na otok, kjer je nekoč odraščala. Veseli se ponovnega druženja s prijateljico Ano, toda ta zdaj več pozornosti namenja svojemu fantu. Zavrnitev pri Juliji odpre stare rane in na površje potegne nekaj, za kar je mislila, da je pustila za seboj. Z videzom popolnega življenja se poigrava tudi Legenda o bejbi (2024). Nadja ima manekenski videz, oboževalce in premožno družino. Njeno življenje je od zunaj videti skoraj brezhibno. Za pozornostjo in lepo podobo pa se skriva precej bolj zapleten svet. Če bi raje nekaj bolj umirjenega, izberi Dromedar (2019) Janeza Lapajneta. Fant z grbo se sam odpravi na morje, kjer se sooči z bremeni svojega življenja. Film temelji na kratki zgodbi Vejkejšn Nejca Gazvode. POGLEJ, ČE: te privlačijo filmi, pri katerih mirna površina skriva precej več, kot pokaže prvi pogled.

Kaj gledati, ko si za film, ki ostane s tabo še po koncu?

Tiho FOTO: VOYO

Takrat je tu film Tiho (2017) Barbare Zemljič. Izkušena psihologinja med terapijami z mlado pacientko posluša zgodbo nekoga drugega, ob tem pa se mora znova soočiti z lastno družinsko travmo in odnosom z dementnim očetom. Dve na videz ločeni zgodbi počasi odpirata vprašanja travme, spomina in odpuščanja. Podobno težko vprašanje postavlja Niko (2017) Andreja Košaka. Nikolaj po odhodu iz popravnega zavoda pride domov, vendar hitro ugotovi, da zanj tam skoraj ni več prostora. Oče z mlado nosečo ženo gradi novo družinsko življenje, napetosti pa pripeljejo do nasilnega izbruha. Nikolaj nato pobegne nazaj v popravni dom, ker nima kam drugam. Film s tem preseže zgodbo enega mladeniča in odpre vprašanje, kaj se zgodi z mladimi prestopniki, ko se ukrep konča, njihove težave pa ne. POGLEJ, ČE: si želiš intimne zgodbe, ki se ne konča nujno takrat, ko se pojavijo zaključne špice.

Kaj gledati, ko so odnosi že sami po sebi dovolj velika drama?

Začni s kratkim filmom Všečkana (2015). Anjin intimni posnetek pristane na družbenem omrežju in ena objava sproži plaz dogodkov. Zasebnost, samopodoba, prijateljstvo, ljubezen, družina in želja po pozornosti se nenadoma znajdejo v istem vrtincu.

Če se ti zdi že ena različica dogodkov dovolj zapletena, Risk (2018) ponudi dve. Jaka in Alex se spominjata istega večera, vendar njuni različici nista povsem enaki. Vmes so ljubosumje, negotovost, jeza in strahovi. Komu verjeti? Morda obema. Morda nobenemu.

Govorilne ure FOTO: VOYO

Bolj vsakdanjo različico komunikacijskih težav prinašajo Govorilne ure (2018). Novopečeni učitelj Fran se mora prvič soočiti s starši učencev, medtem ko se doma na vse načine izogiba pogovoru s svojo dolgoletno punco. Ker je včasih očitno lažje preživeti govorilne ure kot en pogovor doma. Tu je še Po slovensko (2017) Marte Frelih, kjer za dramo ne potrebuješ intimnega posnetka ali ljubezenskega trikotnika. Dovolj sta dva soseda, ki živita drug ob drugem in se nikakor ne moreta nehati prepirati. Precej domače, skratka. POGLEJ, ČE: te najbolj zabavajo in zanimajo ljudje, njihovi odnosi ter vse, česar si ne znajo povedati naravnost.

Kaj gledati, ko hočeš nekaj povsem drugačnega?

Če bi za nekaj minut zapustil običajen svet, začni z Apoptozo (2017) Tomaža Gorkiča. Piše se leto 2074. Zemlja je onesnažena, hrane primanjkuje, vlade so propadle, nadzor pa je prevzela korporacija Bionet. Države so postale sektorji, prebivalci imajo identifikacijske čipe, nadzor pa je postal del vsakdana. Iz prihodnosti lahko skočiš naravnost v slovensko izročilo. Kresnik: Ognjeno izročilo (2013) Davida Sipoša nas odpelje na slovensko podeželje v 70. letih. Trije fantje se med počitnicami pri dedku na kresno noč odpravijo v gozd, kjer jih čakajo vile, vilinci, ogenj in slovanski bog Kresnik.

Nevidna roka Adama Smitha FOTO: VOYO

Med bolj nenavadnimi koncepti je tudi Nevidna roka Adama Smitha (2017). Grk dolguje Francozu, Francoz Slovenki, Slovenka Italijanu, Italijan Grku. Nemka bi rada samo mirno spala, Britanec pa išče izhod. Film je posnet v enem kadru, igralci govorijo vsak svoj jezik in se kljub temu vsi razumejo. Temačnejšo in precej bolj realistično smer ubere film Strah (2016). 17-letni Kristjan pod vplivom desničarske propagande in neonacistične skupine sodeluje pri nasilnem napadu, ki ima hude posledice zanj in njegovo družino. POGLEJ, ČE: nocoj nočeš še ene običajne zgodbe in te bolj vlečejo distopija, mitologija, družbeni komentar ali nenavadna filmska ideja.