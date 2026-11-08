LIFFE filmi na VOYO: 11 nagrajenih zgodb, ki premikajo meje

Med njimi so prejemniki zlate palme v Cannesu, zlatega leva v Benetkah, evropskih filmskih nagrad in francoskih cezarjev, pa tudi slovenski in regionalni filmi, ki so navdušili festivalsko občinstvo. Od napetih kriminalk in zgodovinskih dram do nenavadnih ljubezenskih zgodb – poglejmo, kateri si zasluži vaš naslednji filmski večer.

Zemljo krast FOTO: VOYO

Zemljo krast (2025): Ko otroška igra sproži odraslo vojno

Kaj se zgodi, ko nedolžna igra na šolskem igrišču preraste v politični prepir med starši? V slovenski satiri Zemljo krast režiserja Žige Virca se družinska kuhinja spremeni v prizorišče besednih obračunov, kjer vsak brani svoje vrednote, še bolj pa svoj ego. V filmu nastopajo Suzana Krevh, Tines Špik, Lara Maria Vouk, Andraž Jug in Florjan Strehar. Film se je predstavil na Festivalu slovenskega filma ter festivalih v Cottbusu, Trstu in na Liffu. Če imate radi slovenski humor, ki brez olepševanja nastavi ogledalo našemu vsakdanu, je Zemljo krast prava izbira. Film z duhovitimi dialogi in prepoznavnimi družinskimi zapleti poskrbi za smeh, ob katerem se boste morda spomnili tudi kakšne razprave za domačo mizo.

Prehodi (2023): Ljubezenski trikotnik brez preprostih odgovorov

V drami Prehodi (Passages) režiser Tomas živi v Parizu z dolgoletnim partnerjem Martinom, dokler mu srečanje z mlado učiteljico Agathe ne obrne življenja na glavo. Ko se tudi Martin zaplete v novo razmerje, postane jasno, da Tomas veliko lažje zahteva svobodo, kot jo dopušča drugim. V čustveno neposredni drami Ire Sachsa blestijo Franz Rogowski, Ben Whishaw in Adèle Exarchopoulos. Razlog za ogled je predvsem izjemna igralska zasedba, ki prepričljivo oživi zapletena ljubezenska razmerja in človeške slabosti. Prehodi bodo navdušili vse, ki cenijo iskrene, čustveno intenzivne partnerske drame in zgodbe, ki ponujajo več vprašanj kot preprostih odgovorov.

Pankrt (2023): Mads Mikkelsen v boju z naravo in človeško krutostjo

Pankrt FOTO: VOYO

Film Pankrt (Bastarden) je postavljen na Dansko, leta 1755. Obubožani stotnik Ludvig Kahlen želi nerodovitno jutlandsko resavo spremeniti v rodovitno kolonijo in si tako prislužiti plemiški naziv. Toda na poti mu ne stoji le neizprosna narava, temveč tudi vplivni posestnik. Zgodovinsko dramo Nikolaja Arcela nosi Mads Mikkelsen, ob njem pa igrata Amanda Collin in Simon Bennebjerg. Film je leta 2023 osvojil tri evropske filmske nagrade: Mikkelsen za najboljšega igralca, film pa še za fotografijo in kostumografijo. Ljubitelji velikih zgodovinskih dram boste prišli na svoj račun ob osupljivih pokrajinah, razkošni kostumografiji in izjemni igri Madsa Mikkelsena. Pankrt je mogočna pripoved o vztrajnosti, ambicijah in pogumu, ki s svojo vizualno podobo in napetim dogajanjem pritegne od začetka do konca.

Dogodek (2021): Film, ki je osvojil zlatega leva

Dogodek FOTO: VOYO

Francija, 1963. V filmu Dogodek (L'evenement) nadarjena študentka Anne, ki jo igra Anamaria Vartolomei, izve, da je noseča. Ker je splav prepovedan, se znajde pred odločitvijo, ki lahko za vedno spremeni njeno prihodnost. Režiserka Audrey Diwan zgodbo pripoveduje z neposrednostjo, ob kateri gledalec skoraj fizično občuti stisko glavne junakinje. Film temelji na avtobiografskem delu francoske pisateljice in Nobelove nagrajenke Annie Ernaux ter je leta 2021 osvojil zlatega leva za najboljši film v Benetkah. Posebno doživetje čaka gledalce, ki cenijo družbeno angažirane zgodbe in močne ženske like. Dogodek z izjemno igro Anamarie Vartolomei ter neposredno režijo odpira pomembna vprašanja o osebni svobodi in pravici do odločanja o lastnem življenju.

Benedetta (2021): Prepovedana strast za samostanskimi zidovi

Benedetta FOTO: VOYO

V zgodovinski drami Benedetta (Benedetta) se preselimo v Toskano 17. stoletja, kjer redovnica Benedetta doživlja skrivnostna verska videnja, prihod mlade Bartolomee pa prebudi tudi prepovedano poželenje. Medtem ko Cerkev preiskuje domnevne čudeže, se v samostanu zaostruje boj za oblast. V provokativnem filmu Paula Verhoevna nastopajo Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia in Lambert Wilson. Film temelji na življenju resnične italijanske redovnice Benedette Carlini in je bil leta 2021 uvrščen v tekmovalni program Cannesa. Za vse, ki jih privlačijo drzne zgodovinske pripovedi, Benedetta ponuja zanimiv preplet resničnih dogodkov, prepovedane ljubezni in boja za oblast. Paul Verhoeven z značilno provokativnim pristopom ustvari filmsko izkušnjo, ki odpira vprašanja o veri, željah in človeški naravi.

Pravi moški (2021): Kaj če bi bil vaš idealni partner robot?

Pravi moški FOTO: VOYO

V komični drami Pravi moški (Ich bin Dein Mensch) se znanstvenica Alma za potrebe raziskave za tri tedne preseli v skupno življenje s humanoidnim robotom Tomom, programiranim tako, da bi bil njen popolni partner. Toda ali je ljubezen sploh pristna, če nekdo vedno pove natanko tisto, kar želimo slišati? V duhoviti romantični drami režiserke Marie Schrader nastopata Maren Eggert in Dan Stevens, ob njima pa tudi Sandra Hüller. Maren Eggert je za glavno vlogo prejela srebrnega medveda na Berlinalu, film pa je osvojil tudi nagrado žirije Art kino mreže Slovenije na Liffu. Pravi moški z duhovitimi dialogi, prisrčno nenavadnim odnosom in odlično igro Dana Stevensa ponuja svež pogled na ljubezen v času umetne inteligence. Ob tem odpira zanimiva vprašanja o tem, kaj si v resnici želimo od partnerja in ali je popolna ljubezen sploh mogoča. S toplino in ravno pravšnjo mero humorja nas spomni, da so prav človeške nepopolnosti tiste, zaradi katerih so odnosi tako posebni. Film je odlična izbira za prijeten večer v dvoje.

Okus strasti (2023): Ljubezen, ki se začne v kuhinji

Okus strasti FOTO: VOYO

Francija, 1885. V filmu Okus strasti (La Passion de Dodin Bouffant) kuharska mojstrica Eugénie že dve desetletji ustvarja izjemne jedi za slavnega gurmana Dodina. Njuna povezanost presega kulinariko, vendar Eugénie kljub ljubezni vztraja pri svoji neodvisnosti. V glavnih vlogah blestita Juliette Binoche in Benoît Magimel, ki s subtilno igro pokažeta, da je mogoče ogromno povedati tudi brez besed. Režiser Tran Anh Hung je za film leta 2023 prejel nagrado za najboljšo režijo v Cannesu. Kulinarični navdušenci in ljubitelji nežnih ljubezenskih zgodb boste uživali v vsakem prizoru filma Okus strasti. Čudovita fotografija, mojstrsko pripravljene jedi in prefinjena igra glavnih igralcev ustvarjajo filmsko doživetje, ki nagovori tako srce kot brbončice.

Dvanajstega ponoči (2022): Kriminalka s šestimi cezarji

V francoskem filmu Dvanajstega ponoči (La nuit du 12) policijski preiskovalec Yohan poskuša razrešiti umor mlade Clare, vendar se preiskava kljub številnim zaslišanjem vse bolj zapleta. Film ne stavi na spektakularne preobrate, temveč na vztrajno naraščajočo negotovost. V glavnih vlogah nastopata Bastien Bouillon in Bouli Lanners. Kriminalna drama je na podelitvi francoskih filmskih nagrad leta 2023 osvojila šest cezarjev, med drugim za najboljši film in režijo. Nastala je po motivih knjige, povezane z resničnim policijskim delom, zato preiskavo prikazuje posebej realistično. Priporočamo jo ljubiteljem premišljenih kriminalk in psihološke napetosti. Če pričakujete klasično detektivko, v kateri je najpomembnejše razkritje storilca, vas bo njen pristop morda presenetil. Šestkratni dobitnik cezarja je odlična izbira za gledalce, ki radi sami sestavljajo koščke skrivnostne zgodbe.

Spomin (2023): Ko preteklost ne pusti naprej

Spomin FOTO: VOYO

V drami Spomin (Memory) mlada Sylvia, ki jo igra Jessica Chastain, živi urejeno življenje, razdeljeno med službo, hčerko in srečanja anonimnih alkoholikov. Ko ji po srečanju nekdanjih sošolcev sledi skrivnostni Saul, ki ga igra Peter Sarsgaard, začnejo na površje prihajati boleči spomini. Režiser Michel Franco ustvari intimno dramo o dveh ljudeh z zelo različnim odnosom do preteklosti. Sarsgaard je za vlogo Saula leta 2023 v Benetkah osvojil nagrado za najboljšega igralca. Film se občutljivo dotakne travme, odvisnosti, spomina in potrebe po bližini. Največji adut filma sta Jessica Chastain in Peter Sarsgaard, ki z izjemno občutljivostjo upodobita dva človeka, zaznamovana s preteklostjo. Spomin bo posebej nagovoril ljubitelje zrelih, intimnih dram o zaupanju, bližini in novih začetkih.

Titan (2021): Zlata palma za film, kakršnega še niste videli

V filmu Titan (Titane) spremljamo Alexio, ki po prometni nesreči iz otroštva živi s titanovo ploščico v glavi. Ko zaradi nasilnih dogodkov pobegne pred policijo, prevzame novo identiteto in se zaplete v nenavaden odnos z gasilcem Vincentom. V filmu Julie Ducournau igrata Agathe Rousselle in Vincent Lindon, zgodba pa prepleta telesno grozljivko, psihološko dramo in nepričakovano nežnost. Titan je leta 2021 osvojil zlato palmo v Cannesu, Julia Ducournau pa je postala druga režiserka v zgodovini s to prestižno nagrado. Za ljubitelje nekonvencionalnega filma je Titan pravo odkritje. Dobitnik zlate palme navdušuje z drzno vizualno podobo, nepričakovanim prepletanjem filmskih žanrov in izvirnim raziskovanjem človeške identitete. Film ponuja posebno izkušnjo vsem, ki radi odkrivajo nove meje filmskega ustvarjanja.

Zajčji nasip (2025): Prepovedana ljubezen sredi grozeče poplave

Zajčji nasip FOTO: VOYO

V hrvaški drami Zajčji nasip vaščani gradijo nasipe pred bližajočo se poplavo, mladi Marko pa skuša zadržati čustva, ki jih prebudi vrnitev prijatelja iz otroštva. Režiserka Čejen Černić skozi intimno zgodbo s hrvaškega podeželja raziskuje strah pred drugačnostjo, pričakovanja okolice in pogum, potreben za iskrenost do sebe. Film je na Liffu 2025 osvojil nagrado Kinotripove mladinske žirije, na festivalu v Pulju pa štiri nagrade, med drugim za najboljšo stransko moško vlogo in najboljšega debitanta. Če vas pritegnejo pristne zgodbe iz našega širšega kulturnega prostora, vas bo Zajčji nasip nagovoril z iskrenim prikazom odraščanja, ljubezni in iskanja lastne poti. Intimna drama z občutljivo igro mladih igralcev in prepričljivim podeželskim okoljem je odlična izbira za ljubitelje čustveno bogatih filmov.

Ko boste naslednjič iskali dober film za miren večer, pobrskajte med LIFFE filmi na VOYO . Morda najdete zgodbo, o kateri se boste pogovarjali še naslednji dan.

Razlagalnik Kateri film naj si ogledam, če imam rad napete kriminalke? icon-chevron-right Izberite Dvanajstega ponoči. Šestkratni dobitnik cezarja ponuja realistično policijsko preiskavo, neprijetna vprašanja in napetost, ki se stopnjuje brez nepotrebnega spektakla. Kateri LIFFE film priporočate za romantičen večer? icon-chevron-right Za nežno zgodbo izberite Okus strasti, ki združuje ljubezen in kulinariko. Če imate raje nekaj duhovitega in sodobnega, vas bo verjetno bolj navdušil Pravi moški. Kateri film naj si ogledam, če obožujem Madsa Mikkelsena? icon-chevron-right Pankrt je odlična izbira. Mikkelsen za vlogo nepopustljivega stotnika ni osvojil le evropske filmske nagrade, ampak ustvaril tudi enega najbolj prepričljivih likov v tem izboru. Kateri film priporočate, če želim nekaj res drznega in drugačnega? icon-chevron-right Za največji filmski izziv izberite Titan, dobitnika zlate palme. Če vas bolj kot telesna grozljivka zanimajo provokativne zgodbe o veri in oblasti, poskusite z Benedetto. Kateri LIFFE film naj izberem, če imam rad slovenske ali regionalne zgodbe? icon-chevron-right Za prepoznavne slovenske značaje in satiričen humor si oglejte Zemljo krast. Če vas bolj pritegnejo intimne zgodbe o odnosih in družbenih pričakovanjih, izberite hrvaško dramo Zajčji nasip. Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.