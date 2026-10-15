Oktober v znamenju grozljivk: 5 filmov za ljubitelje srhljivih zgodb

3. 10. – Nasmeh: ko nekaj znanega postane srhljivo

Nasmeh FOTO: VOYO

V filmu Nasmeh (Smile) spremljamo psihiatrinjo Rose Cotter, ki med delom doživi pretresljiv dogodek z eno svojih pacientk. Kmalu zatem začne opažati nenavadne in vse bolj strašljive pojave, zaradi katerih vedno težje loči med resničnostjo in lastnimi prividi. Ko skuša razumeti, kaj se dogaja, odkrije, da so dogodki morda povezani z nečim veliko bolj zloveščim. Režiser Parker Finn gradi film predvsem na psihološkem nelagodju. Nasmeh, nekaj povsem vsakdanjega in običajno prijaznega, spremeni v enega najbolj neprijetnih motivov filma. Grozljivka se ne zanaša le na nenadne preplahe, temveč tudi na občutek paranoje, izgubljanja nadzora in strahu pred tem, da junakinja ne more več zaupati lastnemu dojemanju sveta. V glavni vlogi nastopa Sosie Bacon, ob njej pa Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn in Rob Morgan. Film Nasmeh priporočamo predvsem ljubiteljem psiholoških in nadnaravnih grozljivk, pri katerih strah ne prihaja samo iz tega, kar vidimo, ampak predvsem iz občutka, da se nevarnost počasi približuje. Če imate radi filme, ki še nekaj časa po koncu ostanejo v mislih, je to dober začetek oktobrskega maratona.

10. 10. – Priklicano zlo 2: paranormalna grozljivka v svoji najbolj klasični obliki

Priklicano zlo 2 FOTO: VOYO

Priklicano zlo 2 (The Conjuring 2) ponovno spremlja paranormalna raziskovalca Eda in Lorraine Warren. Leta 1977 odpotujeta v severni London, kjer mati samohranilka Peggy Hodgson s štirimi otroki živi v hiši, v kateri se začnejo dogajati nepojasnjeni dogodki. Ko začne njena hči Janet kazati znake domnevne demonske obsedenosti, postaja položaj vse bolj nevaren tudi za Warrenova. Film režiserja Jamesa Wana nadaljuje pristop prvega dela in združuje zgodbo o družini, paranormalno preiskavo ter klasične elemente strašljivih hiš in nadnaravnih pojavov. Zgodba črpa navdih iz poročil o domnevnih paranormalnih dogodkih, vendar jih seveda oblikuje in dramatizira za potrebe filmske pripovedi. V vlogah Eda in Lorraine se vračata Patrick Wilson in Vera Farmiga, pomembne vloge pa imajo tudi Madison Wolfe, Frances O'Connor in Lauren Esposito. Priklicano zlo 2 je prava izbira za gledalce, ki imajo radi klasične nadnaravne grozljivke – temačne hiše, nepojasnjene zvoke, občutek stalne prisotnosti nečesa nevidnega in napetost, ki se stopnjuje počasi. Še posebej bo všeč tistim, ki poznajo prvi film in svet franšize Priklicano zlo.

17. 10. – Tiho mesto 2: ko je lahko usoden že najmanjši zvok

Tiho mesto 2 FOTO: VOYO

Po dogodkih prvega filma mora družina Abbott v Tihem mestu 2 (A Quiet Place Part II) zapustiti varnost svojega doma in se podati v neznani svet. Pravilo preživetja ostaja enako: ne smejo povzročati hrupa, saj jih lovijo bitja z izjemno občutljivim sluhom. Na poti srečujejo druge preživele in postopoma ugotovijo, da bitja niso edina nevarnost, ki preži nanje. Posebnost filma ostaja njegova uporaba zvoka, oziroma tišine. Režiser John Krasinski z dolgimi trenutki skoraj popolne tišine ustvarja napetost, pri kateri že najmanjši šum dobi veliko težo. Film združuje elemente grozljivke, znanstvene fantastike in trilerja, hkrati pa nadaljuje zgodbo družine, ki se mora prilagoditi svetu, v katerem lahko ena sama nepremišljena poteza pomeni katastrofo. V glavnih vlogah nastopajo Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds in Djimon Hounsou. Tiho mesto 2 priporočamo gledalcem, ki imajo raje napeto atmosfero kot klasično grozljivko, polno presenečenj. Če vas pritegnejo filmi o preživetju, postapokaliptični svetovi in zgodbe, v katerih režija napetost gradi predvsem z zvokom, prostorom in pričakovanjem nevarnosti, je to eden zanimivejših naslovov v oktobrskem izboru.

24. 10. – Krik: Ghostface se vrača v Woodsboro

Krik FOTO: VOYO

Petindvajset let po krvavih zločinih se v mestu Woodsboro ponovno pojavi morilec z masko Ghostfacea. V filmu Krik (Scream) iz leta 2022 nov niz umorov znova poveže sedanjost z dogodki iz preteklosti, zato se v zgodbo vrnejo tudi nekateri najbolj znani liki franšize – Sidney Prescott, Dewey Riley in Gale Weathers. Film povezuje novo generacijo likov z junaki prejšnjih delov, pri tem pa ohranja značilno mešanico slasher grozljivke, skrivnosti in samoironičnega humorja. Franšiza Krik je že od začetka znana po tem, da se zaveda pravil žanra in se z njimi tudi poigrava. V filmu igrajo Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Melissa Barrera in Jenna Ortega. Krik priporočamo predvsem ljubiteljem klasičnih slasherjev in zgodb, kjer je del užitka tudi ugibanje, kdo se skriva za masko. Film dobro deluje tako za poznavalce franšize kot za nove gledalce, še več pa bodo iz njega odnesli tisti, ki poznajo zgodovino Woodsbora in prejšnja srečanja z Ghostfaceom.

31. 10. – Krik 6: Ghostface v milijonskem mestu

Krik 6 FOTO: VOYO

V filmu Krik 6 (Scream VI) se zgodba preseli iz Woodsbora v New York. Štirje preživeli iz prejšnjega filma želijo za seboj pustiti svojo krvavo preteklost in začeti novo življenje, vendar jih Ghostface ponovno najde. Tokrat se lov odvija v povsem drugačnem okolju, saj se dogaja med množicami ljudi, na ulicah in v prostorih velikega mesta. Sprememba lokacije filmu prinese drugačno dinamiko in občutek nevarnosti. Woodsboro je bil majhen kraj, kjer so se vsi med seboj poznali, New York pa ustvarja povsem drugačen paradoks, kjer je ljudi povsod ogromno, vendar to še ne pomeni, da si varen. Vračajo se Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding in Courteney Cox. Krik 6 priporočamo vsem, ki jim je bil všeč film Krik iz leta 2022 in želijo nadaljevati zgodbo njegovih likov. Zaradi hitrejšega ritma, novega okolja in bolj neposredne nevarnosti je dobra izbira tudi za ljubitelje sodobnejših slasherjev. Za najboljšo izkušnjo je smiselno najprej pogledati predhodni film in nato oktobrski izbor zaključiti z njegovim nadaljevanjem.

Pet sobot, pet različnih obrazov groze

Oktobrski izbor ponuja precej širok pregled sodobne grozljivke. Nasmeh se osredotoča na psihološko nelagodje, Priklicano zlo 2 na paranormalno in nadnaravno, Tiho mesto 2 na napetost in preživetje, medtem ko Krik in Krik 6 nadaljujeta tradicijo slasher filma in skrivnostnega morilca, ki se skriva za masko Ghostfacea. Če imate radi grozljivke, je tako vsak oktobrski vikend priložnost za nekoliko drugačen filmski večer. Lahko začnete s psihološkim strahom, nadaljujete s paranormalnim, nato preizkusite, kako dolgo zdržite v tišini, in mesec končate z dvema srečanjema z enim najbolj prepoznavnih morilcev sodobne grozljivke.

Zdaj si na vrsti ti! Ugasni luči. Vklopi srhljivi oktober. Vsako soboto te na VOYO čaka nov grozljiv ODKLOP!

Razlagalnik Kateri film naj si ogledam, če imam rad psihološke grozljivke? icon-chevron-right Če imate radi grozljivke, ki napetost gradijo predvsem skozi nelagodje, paranojo in občutek, da ne morete povsem zaupati temu, kar vidite, izberite Nasmeh (Smile). Film združuje psihološko napetost z nadnaravnimi elementi in je dobra izbira za gledalce, ki jim je všeč počasi naraščajoč občutek groze. Katero grozljivko naj gledam, če imam rad paranormalne zgodbe? icon-chevron-right Za ljubitelje paranormalnega je najboljša izbira Priklicano zlo 2 (The Conjuring 2). Film spremlja raziskovalca paranormalnih pojavov Eda in Lorraine Warren ter ponuja vse značilnosti klasične nadnaravne grozljivke. Kateri strašljiv film naj si ogledam, če imam rad napete filme o preživetju? icon-chevron-right Če so vam bližje napeti filmi o preživetju kot klasične nadnaravne grozljivke, priporočamo Tiho mesto 2 (A Quiet Place Part II). Film združuje grozljivko, znanstveno fantastiko in triler, posebno napetost pa ustvarja z uporabo tišine in nevarnostjo, ki jo lahko sproži že najmanjši zvok. Katero grozljivko izbrati, če imam rad slasher filme in ugibanje, kdo je morilec? icon-chevron-right Krik (Scream) je prava izbira za ljubitelje slasherjev, skrivnostnih morilcev in zgodb, pri katerih lahko do zadnjega ugibate, kdo se skriva za masko. Kaj gledati za noč čarovnic, če želim napeto in bolj dinamično grozljivko? icon-chevron-right Za zaključek oktobra je odlična izbira Krik 6 (Scream VI). Film najbolj priporočamo gledalcem, ki so si že ogledali Krik iz leta 2022 in želijo nadaljevati zgodbo njegovih glavnih likov. Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.