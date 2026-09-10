Prvi šolski dan naj bo pustolovščina!
Prvi šolski dan je tu! Torba je pripravljena, copati tudi, risani junaki pa že sedijo v klopi. Nekateri otroci že komaj čakajo, da spet vidijo prijatelje, drugi bi najraje še malo ostali doma, tretji pa so neučakani, da sprobajo vse nove šolske potrebščine. Šola je lahko zabavna, malo glasna, včasih malce zmedena, vsekakor pa polna novih dogodivščin.
Počitniški kino doma: najboljši animirani filmi na VOYO
Počitnice so čas za igro, raziskovanje, sladoled in nepozabne dogodivščine. A tudi najbolj aktivni dnevi se včasih umirijo – ko zunaj pripeka sonce, preseneti poletna nevihta ali pa si vsi zaželijo le malo oddiha na kavču.
Zafari: risanka, ob kateri otroci cenijo drugačne od sebe
Dobrodošli v svetu, kjer so črte, pike in perje nekaj čudovitega. Kaj se zgodi, če se slonček rodi z zebrinimi črtami? Če ima žirafa pavja peresa? Če je lev rožnat kot flamingo? V risani seriji Zafari je odgovor preprost: začne se čudovita, pisana in srčna pustolovščina.
Risanka Živalski preiskovalci otroke spremeni v detektive
Kaj se zgodi, ko se živalski svet spremeni v veliko detektivsko uganko? Takrat nastopijo Živalski preiskovalci – zabavna, barvita in ravno prav napeta risana serija za vse male radovedneže, ki obožujejo živali, skrivnosti in vprašanje: Zakaj?
Shrek filmi: skrivnosti, ki jih večina oboževalcev ne pozna
Shrek filmi že več kot dve desetletji navdušujejo gledalce vseh generacij. Zeleni grdobec, zgovorni Osel, pogumna Fiona in nepozabni Obuti maček so postali del pop kulture, franšiza pa še danes velja za eno najuspešnejših v zgodovini animacije. Ob prihodu vseh štirih filmov na VOYO smo zbrali zanimivosti, ki razkrivajo, zakaj Shrek ostaja brezčasna klasika.
Najboljše risanke za otroke na VOYO: 7 razlogov, zakaj bodo najmlajši prosili za še eno!
Iščete risanke za otroke v slovenščini? Na VOYO najdete priljubljene risanke, kot so Tačke na patrulji, Spuži Kvadratnik, Super krila, Dr. Panda, Živalski preiskovalci, Maša in medved ter Barbapapa: Srečna družina! – zabava, smeh in vrednote na enem mestu.