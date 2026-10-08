Maša in medved ter Govoreči Tom: Superprijatelji na VOYO - supermoči, čarovnija in kup norčij!

Kaj se zgodi, ko Maša dobi čarobno palico? Kdo bo rešil mesto, ko ga napadejo zlikovci? Ali je mogoče, da se Tom spremeni v čisto majhnega superjunaka?

Odgovor je preprost: čaka vas veliko risanega kaosa!

Na VOYO premierno prihajata 7. sezona priljubljene risanke Maša in medved ter 1. sezona risanke Govoreči Tom: Superprijatelji. Prva prinaša nove vragolije Maše, medveda in njunih prijateljev, druga pa Toma, Angelco, Henka in Bena postavlja v povsem novo vlogo, saj postanejo superjunaki!

Maša in medved FOTO: VOYO

Maša je nazaj in to pomeni samo eno: težave za medveda!

Maša je majhna, radovedna in vedno pripravljena na novo pustolovščino. Medo pa bi najraje užival v miru. Seveda mu Maša pri tem ne pomaga prav veliko. V novi sezoni se bo lotila ustvarjanja, pripravila limonado, iskala srečo, reševala težave in se podala celo na lov za jetiji. Pri Maši res nikoli ne veš, kam jo bo pripeljala še tako nedolžna ideja.

Maša in medved FOTO: VOYO

Medved, pripravi se! Maša ima nove načrte.

Pa si poglejmo nekaj od zabavnih Mašinih vragolij. V epizodi Ustvarjanje se medo odpravi na ribarjenje, a Maša ima povsem drugačne načrte. Čas je za umetnost! Ker pa mali umetniki za ustvarjanje potrebujejo tudi nekaj za pod zob, se kmalu začne tekmovanje. V epizodi Limonada medo povabi medvedko na osvežilno pijačo. Toda Maša seveda ne more ostati ob strani. Tudi sama bo pripravila limonado. Edina težava? Za dobro limonado potrebujemo limone, te pa rastejo na medotovem skrbno urejenem vrtu. In vemo, kaj se zgodi, ko Maša dobi kakšno idejo ... V novi sezoni ne bo manjkalo niti čarovnije. Maša bo iskala amulete, ki prinašajo srečo, spoznala mlado čarovnico Vivi in ji pomagala poiskati začarano vijoličasto žabo. Na gori bo odkrila še dva mala jetija, ki sta, kot kaže, še bolj navihana od nje. Ko bo izgubila mlečni zob, se bo Maša odpravila poiskat zobno miško. Kaj vse se lahko zgodi zaradi enega samega zobka? Očitno precej!

Medtem pa v Špikovem mestu nastajajo superjunaki!

Če je Maša strokovnjakinja za norčije, so Tom, Angelca, Henk in Ben strokovnjaki za reševanje mesta. S pomočjo skrivnostne naprave nepričakovano dobijo posebne supermoči. Zdaj morajo zaščititi Špikovo, se naučiti uporabljati svoje sposobnosti in predvsem ugotoviti, kako delovati kot prava ekipa.

Govoreči Tom: Superprijatelji FOTO: VOYO

Supermoči niso vedno tako preproste, kot se zdijo

Tom je navdušen, ko med treningom po nesreči aktivira svojo letečo superpest. Ben ga opozori, naj z njo najprej vadi. Tom pa seveda hoče supermoč preizkusiti takoj! Rezultat? Skorajšnja katastrofa. Kaj pa ste pričakovali? V Špikovem jim zagotovo ne bo dolgčas. Superprijatelji se bodo pomerili z vesoljci, oživljenimi dinozavri, velikansko magnetno pošastjo in seveda z zlobno profesorico Brihto. Ta je prepričana, da je najbolj genialna oseba daleč naokoli, zato ima za junake vedno pripravljen kakšen nov načrt. In ko se zdi, da so superjunaki že premagali vse mogoče nevarnosti, se pojavi še Gorazd Grozni. Ta zna biti resen problem.

Govoreči Tom: Superprijatelji FOTO: VOYO

Tom bo postal zelo majhen, Žigi pa je na pragu velike skrivnosti

Profesorica Brihta Tomu povzroči precej nenavadno težavo. Pomanjša ga na velikost prsta. Toda majhen Tom še vedno ostane pogumen Tom. In če mislite, da se s tem njegove superjunaške dogodivščine končajo, se motite. Superjunaki imajo eno pomembno pravilo: njihove identitete morajo ostati skrivnost. Toda Žigi začne sumiti, da se s Tomom in njegovo druščino dogaja nekaj zelo nenavadnega. Ko jih začne povezovati z dogodki v mestu, imajo superprijatelji precejšen problem. Bo Žigi odkril, kdo se skriva za superobleko?

Maša in medved FOTO: VOYO

Kdo bo na koncu potreboval koga?

Pri Maši in medvedu je jasno, da brez prijateljev ne gre. Enako velja za Toma in njegovo ekipo. V novih epizodah se bodo junaki Govorečega Toma učili, da supermoč sama po sebi še ne pomeni, da si pravi superjunak. Včasih je pomembneje poslušati prijatelje, pomagati drug drugemu in uporabiti malo domišljije. Pri Maši pa je včasih dovolj že ena sama ideja, da je ves gozd na nogah. Dve risanki, dvojna doza zabave! Poglej si še ostale risanke na VOYO.

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