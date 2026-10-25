Noč čarovnic na VOYO: Strašljive risanke, navihane pošasti in čarovniške dogodivščine!

Na VOYO te čakajo risanke, polne smeha, nagajivih pošasti, nenavadnih junakov in zabavnih presenečenj. Najboljše? Vse risanke so sinhronizirane v slovenščino, zato lahko v pustolovščinah uživajo tudi najmlajši gledalci.

Buče, duhci in pošasti – zabava se lahko začne!

Pripravi se na čarovniške vragolije, skrivnostne zvoke in junake, ki dokazujejo, da strašljivo še ne pomeni zares grozno. Včasih je pošast samo malce nerodna, duh bolj nagajiv kot strašen, čarovnija pa povzroči toliko zmede, da se ji smeji še sama čarovnica!

Kaj so nam zakuhale Tačke na patrulji?

Tačke na patrulji FOTO: VOYO

Tačke na patrulji – Kužki in duhovi Ker je noč čarovnic, si tudi kužki nadenejo kostume. Kapitan Turbo staro razbitino opremi kot gusarsko ladjo in nanjo na zabavo povabi celotno mesto. Vendar pa ladja skrivnostno izpluje na odprto morje in vsi so prepričani, da ji poveljuje duh. Tačke na patrulji – Kužki rešijo noč čarovnic Na noč čarovnic se vsi preoblečejo v kostume. A skrivnostni fant v kostumu orjaškega pajka krade sladkarije vsem maškaram, zato primer prevzamejo tačke na patrulji. Le kdo bi bil ta skrivnostni nepridiprav? Tačke na patrulji – Kužki rešijo duha Skrivnostni duh ponoči povzroči nemir. Kužki in Bron pripravijo nočno stražo, da bi ujeli duha in zares ga odkrijejo! Toda ta duhec sploh ni tako strašen. Tačke na patrulji – Kužki in koča duhov Jaka se spravi k popravilu stare rudarske koče sredi gozda, da bi jo spremenil v smučarsko kočo. A skupaj s prijatelji ugotovi, da je njihovo kosilo izginilo. Le kdo bi bil ta gozdni duh, ki krade kosila?

Treh muck že ni strah, prav tako ne Dore in prijateljev

Dora in prijatelji – Noč čarovnic Noč čarovnic je tu in obeta se velika zabava! A zabava pošasti in duhov je ogrožena zaradi užaljene čarovnice, ki je prepričana, da je na zabavo niso povabili. Zaradi čarovničinega uroka se Ema spremeni v žabo, Katka pa v prašička. Tri mucke – Duhovi Mami in oči se spravita k čiščenju stanovanja, tri mucke pa hočejo pri tem pomagati. Vendar je vse bolj zabavno, kot pospravljanje. Čoko in Roli se ogrneta z rjuhami, mala Lučka pa je prepričana, da so v hiši duhovi.

Maša je pogumna punca!

Maša in medved FOTO: VOYO

Maša in medved – Večer trilerjev Maša bi pred spanjem rada slišala pravljico, a ker je medved tako zelo utrujen, ji v roke pomoli daljinca, naj si kar sama ogleda risanko. Maša pa med preklapljanjem programov naleti na grozljivko. Bo po tem, kar je videla, ponoči sploh lahko zatisnila oči? Maša in medved – Strašna noč Mašina pujsika za svoj herbarij lovi poseben listek, ki ga odnese v Mašino sobo. Ker noče zbuditi Maše, se skrivaj odtihotapi v njeno sobo, Maša pa misli, da v sobi straši. Maša in medved – Hišni duhec Maša po napornem dnevu prespi pri medotu. Sredi noči ju prebudijo drobceni koraki, ki odmevajo po hiši. Maša je prepričana, da ju je obiskal hišni duhec, zato mu nastavi past. Medo ji z veseljem pomaga, saj v svoji hiši noče nobenega duhca.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Smrkci VOYO

Viking Viki VOYO

Robocar Poli VOYO

Heidi VOYO

Dora in prijatelji VOYO

Dinomesto VOYO

Blaze in megakolesniki VOYO













Smrkci, dinozavri in megakolesniki

Smrkci – Čarobna buča Na noč čarovnic je Cvilimož nesrečen, saj s svojo majhno postavo ne ustraši nikogar. Smrketa mu podari čarobno bučo, ki ga bo naredila strašnega. Cvilimož je navdušen, a Smrketa mora sedaj prepričati ostale Smrkce, naj se pretvarjajo, kako jih je strah. Dinomesto – Noč čarovnic Bliža se noč čarovnic in Rokec pridno vadi, kako bo postal najbolj strašen dinozaver v mestu. In res postane, saj so prebivalci navdušeni nad njim. Njegovi prijatelji pa prav nič, saj Rokec dobi prav vse sladkarije.

Blaze in megakolesniki FOTO: VOYO

Blaze in megakolesniki – Noč čarovnic na kolesih V Turbomestu je noč čarovnic. Blaze, AJ in njuni prijatelji se predstavijo v kostumih in vsi navdušeno prenašajo košare s slaščicami in megahrustajo. Crusher se sprašuje, kaj je tako zabavnega na noči čarovnic. Ko pa zve za sladkarije, takoj krene v akcijo.

Robocar Poli – težave v pogumnem mestu

Robocar Poli – Pretiravanje z duhovi Hitri v gozdu vidi lačnega duha. Medtem ko zgodbico razlaga Vlečku in Čistemu, Rodi izziva Benija, da si ne upa v gozd pogledati duha, Beni pa hoče dokazati, kako pogumen je. V gozdu pa se ravno Rodiju zgodi neprijetna zagata in potrebuje pomoč! Robocar Poli – Nočna mora Busko ima nočne more, zaradi katerih je zjutraj, ko se zbudi, ves odrgnjen in ima celo preluknjano gumo. Da bi ugotovili, kaj Busko resnično počne ponoči, se odločijo, da ga bodo čez noč opazovali. To naloga zaupajo Heliju.

Heidi FOTO: VOYO

Vikingi in Heidi se zoperstavijo strahu

Viking Viki – Pošast Po uspešnem potovanju se Vikingi prek škotskih voda odpravijo nazaj proti domu. Ko se začnejo pogovarjati o pošastih, s srhljivimi zgodbami prestrašijo sami sebe. V nevihti nasedlo ladjo zamenjajo za pošast. Da jih ne bi požrla, ji v morje vržejo vse zaloge hrane. Heidi – Duh (S01, E25) Heidi neznasko pogreša gore, guvernanta pa je preplašena, ker ponoči sliši čudne zvoke. Prepričana je, da po hiši straši duh. Da bi ujel neznanega duha, gospod Sesemann ponoči ostane na straži in ulovi tega skrivnostnega duha.

Si upaš na najbolj zabaven risani maraton za noč čarovnic?

Zgrabi odejo, pripravi nekaj sladkih prigrizkov in povabi še svojo najljubšo družbo. Čaka te risani večer, poln smeha, domišljije in malce prijetnega strašenja. Na VOYO se pustolovščine začnejo že z enim klikom – čarobni večer pa je še bolj zabaven, ko ga doživiš v slovenščini!

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