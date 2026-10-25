Noč čarovnic na VOYO: Strašljive risanke, navihane pošasti in čarovniške dogodivščine!
Bu! Si upaš pokukati v svet čarovnic, pošasti in skrivnostnih bitij? Noč čarovnic je čas, ko buče dobijo strašljive nasmehe, duhci pokukajo iz svojih skrivališč, tudi najbolj navadne dogodivščine pa se lahko spremenijo v čarobno zmešnjavo! Da te ne bo strah, bodo poskrbeli tvoji najljubši junaki iz risank Tačke na patrulji, Smrkci, Maša in medved, Tri mucke in številni ostali navihanci.
Na VOYO te čakajo risanke, polne smeha, nagajivih pošasti, nenavadnih junakov in zabavnih presenečenj. Najboljše? Vse risanke so sinhronizirane v slovenščino, zato lahko v pustolovščinah uživajo tudi najmlajši gledalci.
Buče, duhci in pošasti – zabava se lahko začne!
Pripravi se na čarovniške vragolije, skrivnostne zvoke in junake, ki dokazujejo, da strašljivo še ne pomeni zares grozno. Včasih je pošast samo malce nerodna, duh bolj nagajiv kot strašen, čarovnija pa povzroči toliko zmede, da se ji smeji še sama čarovnica!
Kaj so nam zakuhale Tačke na patrulji?
Tačke na patrulji – Kužki in duhovi
Ker je noč čarovnic, si tudi kužki nadenejo kostume. Kapitan Turbo staro razbitino opremi kot gusarsko ladjo in nanjo na zabavo povabi celotno mesto. Vendar pa ladja skrivnostno izpluje na odprto morje in vsi so prepričani, da ji poveljuje duh.
Tačke na patrulji – Kužki rešijo noč čarovnic
Na noč čarovnic se vsi preoblečejo v kostume. A skrivnostni fant v kostumu orjaškega pajka krade sladkarije vsem maškaram, zato primer prevzamejo tačke na patrulji. Le kdo bi bil ta skrivnostni nepridiprav?
Tačke na patrulji – Kužki rešijo duha
Skrivnostni duh ponoči povzroči nemir. Kužki in Bron pripravijo nočno stražo, da bi ujeli duha in zares ga odkrijejo! Toda ta duhec sploh ni tako strašen.
Tačke na patrulji – Kužki in koča duhov
Jaka se spravi k popravilu stare rudarske koče sredi gozda, da bi jo spremenil v smučarsko kočo. A skupaj s prijatelji ugotovi, da je njihovo kosilo izginilo. Le kdo bi bil ta gozdni duh, ki krade kosila?
Treh muck že ni strah, prav tako ne Dore in prijateljev
Dora in prijatelji – Noč čarovnic
Noč čarovnic je tu in obeta se velika zabava! A zabava pošasti in duhov je ogrožena zaradi užaljene čarovnice, ki je prepričana, da je na zabavo niso povabili. Zaradi čarovničinega uroka se Ema spremeni v žabo, Katka pa v prašička.
Mami in oči se spravita k čiščenju stanovanja, tri mucke pa hočejo pri tem pomagati. Vendar je vse bolj zabavno, kot pospravljanje. Čoko in Roli se ogrneta z rjuhami, mala Lučka pa je prepričana, da so v hiši duhovi.
Maša je pogumna punca!
Maša in medved – Večer trilerjev
Maša bi pred spanjem rada slišala pravljico, a ker je medved tako zelo utrujen, ji v roke pomoli daljinca, naj si kar sama ogleda risanko. Maša pa med preklapljanjem programov naleti na grozljivko. Bo po tem, kar je videla, ponoči sploh lahko zatisnila oči?
Mašina pujsika za svoj herbarij lovi poseben listek, ki ga odnese v Mašino sobo. Ker noče zbuditi Maše, se skrivaj odtihotapi v njeno sobo, Maša pa misli, da v sobi straši.
Maša po napornem dnevu prespi pri medotu. Sredi noči ju prebudijo drobceni koraki, ki odmevajo po hiši. Maša je prepričana, da ju je obiskal hišni duhec, zato mu nastavi past. Medo ji z veseljem pomaga, saj v svoji hiši noče nobenega duhca.
Smrkci, dinozavri in megakolesniki
Na noč čarovnic je Cvilimož nesrečen, saj s svojo majhno postavo ne ustraši nikogar. Smrketa mu podari čarobno bučo, ki ga bo naredila strašnega. Cvilimož je navdušen, a Smrketa mora sedaj prepričati ostale Smrkce, naj se pretvarjajo, kako jih je strah.
Bliža se noč čarovnic in Rokec pridno vadi, kako bo postal najbolj strašen dinozaver v mestu. In res postane, saj so prebivalci navdušeni nad njim. Njegovi prijatelji pa prav nič, saj Rokec dobi prav vse sladkarije.
Blaze in megakolesniki – Noč čarovnic na kolesih
V Turbomestu je noč čarovnic. Blaze, AJ in njuni prijatelji se predstavijo v kostumih in vsi navdušeno prenašajo košare s slaščicami in megahrustajo. Crusher se sprašuje, kaj je tako zabavnega na noči čarovnic. Ko pa zve za sladkarije, takoj krene v akcijo.
Robocar Poli – težave v pogumnem mestu
Robocar Poli – Pretiravanje z duhovi
Hitri v gozdu vidi lačnega duha. Medtem ko zgodbico razlaga Vlečku in Čistemu, Rodi izziva Benija, da si ne upa v gozd pogledati duha, Beni pa hoče dokazati, kako pogumen je. V gozdu pa se ravno Rodiju zgodi neprijetna zagata in potrebuje pomoč!
Busko ima nočne more, zaradi katerih je zjutraj, ko se zbudi, ves odrgnjen in ima celo preluknjano gumo. Da bi ugotovili, kaj Busko resnično počne ponoči, se odločijo, da ga bodo čez noč opazovali. To naloga zaupajo Heliju.
Vikingi in Heidi se zoperstavijo strahu
Po uspešnem potovanju se Vikingi prek škotskih voda odpravijo nazaj proti domu. Ko se začnejo pogovarjati o pošastih, s srhljivimi zgodbami prestrašijo sami sebe. V nevihti nasedlo ladjo zamenjajo za pošast. Da jih ne bi požrla, ji v morje vržejo vse zaloge hrane.
Heidi – Duh (S01, E25)
Heidi neznasko pogreša gore, guvernanta pa je preplašena, ker ponoči sliši čudne zvoke. Prepričana je, da po hiši straši duh. Da bi ujel neznanega duha, gospod Sesemann ponoči ostane na straži in ulovi tega skrivnostnega duha.
Si upaš na najbolj zabaven risani maraton za noč čarovnic?
Zgrabi odejo, pripravi nekaj sladkih prigrizkov in povabi še svojo najljubšo družbo. Čaka te risani večer, poln smeha, domišljije in malce prijetnega strašenja. Na VOYO se pustolovščine začnejo že z enim klikom – čarobni večer pa je še bolj zabaven, ko ga doživiš v slovenščini!
VOYO - zdaj si na vrsti ti.
Noč čarovnic ima svoje korenine v starodavnem keltskem prazniku, imenovanem Samhain. Kelti so verjeli, da se v noči s 31. oktobra na 1. november meje med svetom živih in svetom mrtvih zabrišejo, kar duhovom omogoči obiskovanje našega sveta. Ljudje so prižigali kresove in nosili kostume, da bi odgnali zle duhove.
Tradicija izrezovanja buč izvira iz irske ljudske pripovedke o kmetu Jacku, ki je prevaral hudiča. Po smrti mu je bil vstop v nebesa in pekel zavrnjen, zato je bil obsojen na večno tavanje v temi. Kot luč si je vzel izdolbeno repo, v katero je postavil žerjavico. Irski priseljenci v Ameriki pa so ugotovili, da so buče za izrezovanje veliko bolj primerne in dostopne kot repa, zato se je tradicija spremenila.
Risanke na VOYO lahko gledate na različnih napravah, med drugim na računalniku, pametnem telefonu, tablici in pametni televiziji. Določene TV-vsebine si lahko prenesete na svojo mobilno napravo znotraj VOYO aplikacije in jih pogledate brez internetne povezave. Tako lahko otroci svoje najljubše junake spremljajo kjerkoli.
Shrek filmi: skrivnosti, ki jih večina oboževalcev ne pozna
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Iščete risanke za otroke v slovenščini? Na VOYO najdete priljubljene risanke, kot so Tačke na patrulji, Spuži Kvadratnik, Super krila, Dr. Panda, Živalski preiskovalci, Maša in medved ter Barbapapa: Srečna družina! – zabava, smeh in vrednote na enem mestu.