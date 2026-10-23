Pikapolona in Črni maček: dva junaka, velika skrivnost!

Miraculous: Pikapolona in Črni maček FOTO: VOYO

Iz šolske klopi naravnost med pariške superjunake!

Marjetka je na prvi pogled čisto običajna najstnica. Včasih je negotova, včasih nerodna, pogosto pa jo zmedejo tudi povsem običajne najstniške težave. A ko dobi priložnost, da postane Pikapolona, se njeno življenje spremeni za vedno. S čarobnim draguljem pridobi posebne moči in postane junakinja, ki lahko pomaga rešiti Pariz pred nevarnostjo. Kar naenkrat mora sprejemati pomembne odločitve, premagovati strahove in ugotoviti, kako biti pogumna tudi takrat, ko sama vase ne verjame najbolj. Kot da vse to ne bi bilo dovolj, mora svojo skrivno identiteto skrbno skrivati pred prijatelji in družino. Kako naj uskladi šolo, prijateljstva in superjunaške naloge? To je vprašanje, na katero niti čarobni dragulj nima preprostega odgovora!

Pikapolona – pogumna junakinja z močjo ustvarjanja

Pikapolona je Marjetkina superjunaška podoba. Njena največja moč ni zgolj v čarobnih sposobnostih, temveč tudi v iznajdljivosti, odločnosti in pripravljenosti, da pomaga drugim. Ko se znajde pred nevarnostjo, se mora naučiti zaupati sebi in svojim odločitvam.

Črni maček FOTO: VOYO

Črni maček – samozavesten, nagajiv in vedno pripravljen na akcijo

Adrijen se spremeni v Črnega mačka, junaka z veliko energije, smislom za humor in precejšnjo mero samozavesti. S Pikapolono sta si po značaju različna, vendar se prav zato dobro dopolnjujeta. Med njima ne manjka zabavnih trenutkov, njuno sodelovanje pa pokaže, da je včasih največja moč prav v tem, da se naučimo sodelovati z nekom, ki razmišlja drugače od nas. Najbolj zanimivo? Drug drugega poznata kot superjunaka, ne da bi vedela, kdo se skriva za junaško masko. Tako se njuna skrivna identiteta spremeni v pomemben del zgodbe, ki prinaša tudi nekaj romantičnih zapletov.

Kdo ogroža Pariz? Na sceno stopi nevarni zlobnež!

Pariz se znajde v nevarnosti, ko se pojavi nov zlobnež, ki mesto pahne v kaos. Pikapolona in Črni maček morata združiti moči, če želita ustaviti njegove načrte. A premagati nasprotnika ne pomeni le uporabiti supermoči, pomembni so tudi pogum, zaupanje in sposobnost, da v pravem trenutku sprejmeta pravo odločitev.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO

Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO

Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO

Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO

Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO

Miraculous: Pikapolona in Črni maček STA

Miraculous: Pikapolona in Črni maček VOYO













V zgodbi se pojavijo tudi drugi liki, med njimi Marjetkina prijateljica Alja, ki ji stoji ob strani, ter skrivnostni mojster Fu, povezan s čarobnimi dragulji. Pomemben del dogajanja je tudi Gabriel, ki je povezan z nevarnostjo, ki grozi mestu.

Slovenska sinhronizacija: kdo posoja glas Pikapoloni in Črnemu mačku?

V slovenski različici filma junaki spregovorijo z glasovi domačih igralcev. Glavna junaka sta v slovenščini še posebej živahna, saj njune dogodivščine spremljamo v jeziku, ki ga otroci in mladi dobro poznajo.

Pikapolona FOTO: VOYO

Tjaša Steklasa – Marjetka oziroma Pikapolona Žiga Bunič – Adrijen oziroma Črni maček Tadeja Vaupotič – Klara Ana Mandič Kalan – Alja Luka Ličar – Kim Ernest Fejzić – Gabriel oziroma Hawkmoth Uroš Potočnik – mojster Fu Tina Resman – Tikki Uroš Steklasa – Nino Goran Mikič – Tom, Marjetkin oče

Več kot le boj proti zlobnežem: zgodba o pogumu in samozavesti

Film ni zanimiv samo zaradi čarobnih moči, spopadov in spektakularnih prizorov. V ospredju je tudi odraščanje – obdobje, ko se človek uči zaupati vase, sprejemati svoje napake in ugotoviti, komu lahko zaupa. Marjetka se mora naučiti, da ni treba biti popoln, da bi lahko naredil nekaj velikega. Adrijen pa pokaže, da se za samozavestno podobo lahko skriva tudi negotovost. Skupaj ugotovita, da junak ni nekdo, ki se nikoli ne boji, ampak nekdo, ki kljub strahu naredi, kar je prav. Prav ta mešanica akcije, prijateljstva in čustev je eden od razlogov, da svet Pikapolone in Črnega mačka navdušuje mlade gledalce po svetu.

Pripravljeni na čarobno pustolovščino v Parizu?

Če imate radi superjunake, skrivne identitete, čarobne moči in junake, ki se morajo poleg reševanja sveta spopadati še s čisto običajnimi najstniškimi težavami, je animirani film Miraculous: Pikapolona in Črni maček prava izbira za filmski večer. Film na IMDb dosega oceno 6,1/10. Pikapolona in Črni maček dokazujeta, da lahko tudi dva zelo različna junaka skupaj premagata velike ovire. Preverite dostopnost filma na VOYO in se odpravite na pustolovščino, v kateri je lahko naslednji rešeni dan odvisen od enega samega čudežnega trenutka!

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