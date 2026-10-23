Pikapolona in Črni maček: dva junaka, velika skrivnost!
Navadna najstnica, čarobni dragulj in dvojno življenje, ki ga ne sme razkriti nikomur! V animiranem filmu Miraculous: Pikapolona in Črni maček se Marjetkino življenje obrne na glavo, ko odkrije, da lahko postane superjunakinja. Toda reševanje Pariza ni mačji kašelj – še posebej, ko se mora povezati z nagajivim Črnim mačkom, ki ji gre včasih pošteno na živce. Čaka ju pustolovščina, polna akcije, humorja, čarovnije in kančka romantike!
Iz šolske klopi naravnost med pariške superjunake!
Marjetka je na prvi pogled čisto običajna najstnica. Včasih je negotova, včasih nerodna, pogosto pa jo zmedejo tudi povsem običajne najstniške težave. A ko dobi priložnost, da postane Pikapolona, se njeno življenje spremeni za vedno.
S čarobnim draguljem pridobi posebne moči in postane junakinja, ki lahko pomaga rešiti Pariz pred nevarnostjo. Kar naenkrat mora sprejemati pomembne odločitve, premagovati strahove in ugotoviti, kako biti pogumna tudi takrat, ko sama vase ne verjame najbolj.
Kot da vse to ne bi bilo dovolj, mora svojo skrivno identiteto skrbno skrivati pred prijatelji in družino. Kako naj uskladi šolo, prijateljstva in superjunaške naloge? To je vprašanje, na katero niti čarobni dragulj nima preprostega odgovora!
Pikapolona – pogumna junakinja z močjo ustvarjanja
Pikapolona je Marjetkina superjunaška podoba. Njena največja moč ni zgolj v čarobnih sposobnostih, temveč tudi v iznajdljivosti, odločnosti in pripravljenosti, da pomaga drugim. Ko se znajde pred nevarnostjo, se mora naučiti zaupati sebi in svojim odločitvam.
Črni maček – samozavesten, nagajiv in vedno pripravljen na akcijo
Adrijen se spremeni v Črnega mačka, junaka z veliko energije, smislom za humor in precejšnjo mero samozavesti. S Pikapolono sta si po značaju različna, vendar se prav zato dobro dopolnjujeta. Med njima ne manjka zabavnih trenutkov, njuno sodelovanje pa pokaže, da je včasih največja moč prav v tem, da se naučimo sodelovati z nekom, ki razmišlja drugače od nas.
Najbolj zanimivo? Drug drugega poznata kot superjunaka, ne da bi vedela, kdo se skriva za junaško masko. Tako se njuna skrivna identiteta spremeni v pomemben del zgodbe, ki prinaša tudi nekaj romantičnih zapletov.
Kdo ogroža Pariz? Na sceno stopi nevarni zlobnež!
Pariz se znajde v nevarnosti, ko se pojavi nov zlobnež, ki mesto pahne v kaos. Pikapolona in Črni maček morata združiti moči, če želita ustaviti njegove načrte. A premagati nasprotnika ne pomeni le uporabiti supermoči, pomembni so tudi pogum, zaupanje in sposobnost, da v pravem trenutku sprejmeta pravo odločitev.
V zgodbi se pojavijo tudi drugi liki, med njimi Marjetkina prijateljica Alja, ki ji stoji ob strani, ter skrivnostni mojster Fu, povezan s čarobnimi dragulji. Pomemben del dogajanja je tudi Gabriel, ki je povezan z nevarnostjo, ki grozi mestu.
Slovenska sinhronizacija: kdo posoja glas Pikapoloni in Črnemu mačku?
V slovenski različici filma junaki spregovorijo z glasovi domačih igralcev. Glavna junaka sta v slovenščini še posebej živahna, saj njune dogodivščine spremljamo v jeziku, ki ga otroci in mladi dobro poznajo.
Tjaša Steklasa – Marjetka oziroma Pikapolona
Žiga Bunič – Adrijen oziroma Črni maček
Tadeja Vaupotič – Klara
Ana Mandič Kalan – Alja
Luka Ličar – Kim
Ernest Fejzić – Gabriel oziroma Hawkmoth
Uroš Potočnik – mojster Fu
Tina Resman – Tikki
Uroš Steklasa – Nino
Goran Mikič – Tom, Marjetkin oče
Več kot le boj proti zlobnežem: zgodba o pogumu in samozavesti
Film ni zanimiv samo zaradi čarobnih moči, spopadov in spektakularnih prizorov. V ospredju je tudi odraščanje – obdobje, ko se človek uči zaupati vase, sprejemati svoje napake in ugotoviti, komu lahko zaupa.
Marjetka se mora naučiti, da ni treba biti popoln, da bi lahko naredil nekaj velikega. Adrijen pa pokaže, da se za samozavestno podobo lahko skriva tudi negotovost. Skupaj ugotovita, da junak ni nekdo, ki se nikoli ne boji, ampak nekdo, ki kljub strahu naredi, kar je prav.
Prav ta mešanica akcije, prijateljstva in čustev je eden od razlogov, da svet Pikapolone in Črnega mačka navdušuje mlade gledalce po svetu.
Pripravljeni na čarobno pustolovščino v Parizu?
Če imate radi superjunake, skrivne identitete, čarobne moči in junake, ki se morajo poleg reševanja sveta spopadati še s čisto običajnimi najstniškimi težavami, je animirani film Miraculous: Pikapolona in Črni maček prava izbira za filmski večer. Film na IMDb dosega oceno 6,1/10.
Pikapolona in Črni maček dokazujeta, da lahko tudi dva zelo različna junaka skupaj premagata velike ovire. Preverite dostopnost filma na VOYO in se odpravite na pustolovščino, v kateri je lahko naslednji rešeni dan odvisen od enega samega čudežnega trenutka!
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V svetu te animirane serije so 'miraculousi' starodavni artefakti oziroma nakit, ki nosilcu podelijo nadnaravne sposobnosti, ko se združijo s posebnimi čarobnimi bitji. Vsak dragulj je povezan z določenim konceptom, kot so ustvarjanje, uničenje ali zaščita, in zahteva od uporabnika visoko stopnjo odgovornosti, saj lahko njihova zloraba prinese katastrofalne posledice za svet.
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