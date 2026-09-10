Prvi šolski dan naj bo pustolovščina!

Da bo vstop v šolske klopi še bolj vesel, so tu risanke, v katerih gredo v šolo tudi priljubljeni junaki. Nekateri izgubijo torbo, drugi rešujejo šolski avtobus, tretji pripravijo predstavo, četrti pa v šoli naletijo celo na zmaja ali dinozavra. V risankah je šola res lahko prava pustolovščina!

Dinosterji imajo v šoli dinozavrski kaos

Kaj se zgodi, če se v šoli pojavi mladiček brahiozavra? V epizodi Dinoster: Kaos v šoli se zgodi točno to in seveda nastane prava zmeda. Dinosterji poleg drznih reševalnih akcij hodijo tudi v šolo, a ko se med klopmi znajde dinozaver, navaden šolski dan hitro postane vse prej kot navaden.

Dinoster FOTO: VOYO

V epizodi Velociraptor Roddy gre v šolo pa Lucio malega velociraptorja vzame celo v šolo in nato še na misijo. Roddy se izkaže za zelo posebnega spremljevalca, ki Dinosterjem celo reši življenje. Za male ljubitelje dinozavrov je to šola, v katero bi šel vsak dan. Seveda če bi učitelj dovolil, da so v razredu tudi dinozavri.

Tačke na patrulji rešijo prvi šolski kaos

Prvi šolski dan zna biti naporen. To dobro ve Aleks iz epizode Tačke na patrulji: Kužki rešijo šolski dan, saj izgubi šolsko torbo. Brez torbe pa v šolo ne gre! Na srečo so tu Riki in pogumni patruljni kužki, ki mu hitro priskočijo na pomoč. V epizodi Kužki rešijo šolski avtobus pa se šolska zmeda še poveča. Šolskemu avtobusu zaradi raztresenih banan počijo vse štiri gume, zato morajo kužki poiskati rešitev, da otroci ne bi zamudili pouka. Če lahko kdo reši šolski dan, so to zagotovo Tačke na patrulji!

Maša in medved FOTO: VOYO

Maša bi šla v šolo takoj zdaj

V epizodi Maša in medved: Prvi šolski dan se začne šola, Maša pa bi strašansko rada sedla v klop. Težava je le v tem, da je za šolo še premajhna. A Maša ne bi bila Maša, če bi zaradi tega kar obupala. Da ne bi bila žalostna, ji medved zgradi čisto posebno šolo samo zanjo. In tako se začne učna ura, ki je vse prej kot običajna. Pri Maši so zvezki, tabla in šolske naloge seveda zaviti v smeh, nagajivost in pravo malo zmedo.

Pepa pokaže, da je šola lahko tudi oder

Šola niso samo črke, številke in naloge. Včasih je tudi oder! V epizodi Pujsa Pepa: Šolska igra Pepina igralna skupina pripravlja predstavo. Pepa bo igrala Rdečo kapico, njeni prijatelji vadijo svoje vloge, starši pa so na koncu zelo ponosni. To je prikupna epizoda za male nastopače, ki radi pojejo, plešejo, se preoblačijo ali doma svojim igračam pripravljajo predstave. Pepa pokaže, da je v šoli prostor tudi za domišljijo, pogum in velik aplavz.

Heidi FOTO: VOYO

Heidi in šolski izzivi, ki učijo srce

V risanki Heidi šola ni vedno lahka, je pa polna topline. V epizodi Šola na domu se Heidi sreča z učenjem branja, pri tem pa ji pomaga Klara. Ko učitelj dekleti loči, sta obe razočarani, zgodba pa lepo pokaže, kako pomembni so prijatelji, potrpežljivost in spodbuda. V epizodi Šolski test pa pride na vrsto pravi šolski izziv. Peter ima možnost osvojiti nagrado, a se zaplete, ko izginejo koze. Heidi seveda hitro ugotovi, da se včasih največ naučimo prav takrat, ko šolski dan zavije iz učilnice naravnost na pašnik.

Dora v šoli najde zmaja

Če kdo misli, da se v šoli ne more zgoditi nič zares razburljivega, še ni srečal Dore. V epizodah Dora in prijatelji: Zmaj v šoli, 1. del in Zmaj v šoli, 2. del Dora, Pablo in Naja raziskujejo stari del šole, kjer naletijo na nekaj povsem nepričakovanega – na malega zmajčka! Dora se odloči, da bo pomagala mlademu zmajčku in ga varno vrnila na Zmajski otok. To je prava šolska pustolovščina za otroke, ki imajo radi skrivnosti, čarobna bitja in naloge, pri katerih je treba uporabiti pogum, pamet in prijaznost.

Super krila FOTO: VOYO

Super krila in prvi šolski dan v Himalaji

V epizodi Super krila: Himalajska hodeča šola Jan in Martin odletita v vasico v Himalaji, kjer deklico Baršo čaka prvi šolski dan. A novozapadli sneg ji zapre pot do šole. Barša je žalostna, ker se boji, da bo zamudila pouk, Martin pa hitro poišče super rešitev. Epizoda otrokom pokaže, da šola ni povsod enaka. Nekateri gredo do nje peš, drugi z avtobusom, tretji pa morajo premagati številne ovire, tudi visok sneg, če želijo priti do šole. A želja po učenju je povsod enako velika!

Dinomesto: ko se šola preseli med dinozavre

Tudi v Dinomestu šolske dogodivščine niso nikoli čisto običajne. V epizodi Šola preživetja oči Zaver Rokca in Tinko odpelje na samotni otok, kjer si želi aktivnih počitnic in družinske pustolovščine. A ko voda odnese njihov čoln, se izlet spremeni v pravo malo šolo preživetja. Tudi to je svojevrstna šola! V epizodi Šolski junak pa Tinka v pravo šolo pripelje Rokca in Buja, ki jo s svojimi norčijami kmalu začneta spravljati v zadrego. Tinka ima vsega dovolj, zato ju pošlje v šolsko klet, da bi imela mir. A kmalu jo začne gristi slaba vest. Včasih se največ naučimo prav takrat, ko naredimo napako in jo poskušamo popraviti.

Sharksonovi gredo nazaj v šolo

Tudi pri simpatični družini morskih psov se začne šolsko dogajanje. V epizodah Zdaj pa hitro v šolo in Spet danes v šolo vsi gremo risanka Sharksonovi otroke popelje v veselo morsko različico šolskega dne. Šola je lahko tudi podvodno zabavna, polna pesmi, igre in malih trenutkov, ob katerih otrok lažje začuti, da vrnitev v razred ni nekaj strašnega, ampak nekaj, česar se lahko veseli.

Robocar Poli uči tudi varnosti

Robocar Poli: Varno v prometu FOTO: VOYO

Šolski dan ni samo zabaven, ampak mora biti tudi varen. V risanki Robocar Poli: Gasilski junaki epizoda Požar v šoli otrokom na prijazen način pokaže, kako se obnašati ob požarni vaji in zakaj je pomembno poslušati navodila. V risanki Robocar Poli: Varno v prometu pa epizoda Varnost na šolskem območju otroke spomni, da je treba biti na poti v šolo previden. Prehod za pešce, semafor, šolski avtobus in pogled levo-desno-levo niso dolgočasna pravila, ampak pravi mali supertriki za varno pot v šolo.

Šola ni strašna, če imaš prave risane prijatelje

Prvi šolski dan je lahko velik korak. Nova učilnica, nova učiteljica, novi zvezki, mogoče tudi novi sošolci. Risanke otrokom pomagajo razumeti, da so trema, radovednost in malo zmede čisto običajni. V šoli se lahko zgodi marsikaj. Včasih se kaj izgubi, včasih je na vrsti test, spet drugič je treba odgovarjati pred celim razredom. Včasih pa se v šoli pojavi zmaj ali dinozaver. Pomembno je, da otrok vidi, da se vsaka težava da rešiti, še posebej s pomočjo prijateljev.

Zakaj so risanke o šoli dobra izbira za otroke?

Ker šolo približajo na igriv, topel in zabaven način. Namesto da bi bila šola nekaj resnega ali strašnega, postane prostor dogodivščin, prijateljstva, novih odkritij in smešnih zapletov. Za starše pa so takšne risanke prijetna izbira, ker otroka z občutkom pripravijo na šolski ritem. Brez dolgih razlag in predvsem ne dolgočasno. Samo z junaki, ki znajo tudi najbolj običajen šolski dan spremeniti v nekaj posebnega. Pobrskaj po risankah na VOYO in najdi še več junakov, ki jih, tako kot tebe, čaka šola. Naj bo prvi šolski dan vesel, pogumen in risankasto zabaven.

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