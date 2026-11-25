Robocar Poli: poučna risanka o varnosti, prijateljstvu in pomoči drugim
Ko se v mestu Metla pojavi težava, na pomoč vedno priskoči ekipa pogumnih reševalcev! Risanka Robocar Poli združuje zabavne dogodivščine, prikupne like in pomembne življenjske nauke, zaradi česar je ena najbolj priljubljenih poučnih risank za otroke. Skozi kratke in razumljive zgodbe mlade gledalce uči odgovornosti, sodelovanja in varnega ravnanja v vsakdanjih situacijah.
V središču dogajanja risanke Robocar Poli je policijski avtomobil Poli, vodja reševalne ekipe, ki skupaj z gasilskim vozilom Rokom, reševalnim vozilom Lili in helikopterjem Helijem skrbi za varnost prebivalcev mesta Metla. Pri delu jih usmerja zanesljiva koordinatorka Jana. Vsak član ekipe ima svoje posebne sposobnosti, a največkrat težave rešijo prav s sodelovanjem, zaupanjem in prijateljstvom.
V 5. sezoni otroke čakajo nove dogodivščine in številni zabavni zapleti. Med njimi so zgodbe o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči, kot jih prinašajo epizode Kdo si ti?, Pokovo drevo, Rija in Marija ter Čistijevi novi sosedi. Mladi gledalci bodo spremljali tudi nenavadne izzive v epizodah Janina superobleka, Čudoviti Čarni in dvodelni avanturi Puščavska pustolovščina, kjer junaki znova dokazujejo, da je vsako težavo mogoče rešiti z iznajdljivostjo in ekipnim delom.
Posebnost risanke Robocar Poli je, da vsak zaplet prinaša tudi uporabno lekcijo. Otroci se skozi zgodbe učijo prometne varnosti, previdnosti pri igri, spoštovanja drugih ter pravilnega odzivanja v nepredvidenih situacijah. Epizode, kot so Piknik, Izlet z vlakom, Žogajmo se in Zamujeni obisk, na preprost način pokažejo, kako pomembno je ohraniti pozornost, upoštevati pravila in skrbeti za svojo varnost ter varnost drugih.
Prav zato je Robocar Poli risanka odlična izbira za predšolske otroke. Združuje akcijo, humor in poučne vsebine, ki so prilagojene najmlajšim gledalcem. Starši lahko ob njej otrokom približajo pomembne življenjske vrednote, medtem ko se ti zabavajo ob dogodivščinah svojih najljubših vozil.
Če vaš otrok obožuje risanke o vozilih, reševalnih ekipah in prijateljstvu, je Robocar Poli odlična izbira za skupni družinski ogled. Na VOYO ga lahko spremljate skupaj z drugimi priljubljenimi otroškimi in izobraževalnimi vsebinami, ki združujejo zabavo in učenje.
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Robocar Poli spremlja dogodivščine reševalne ekipe manjšega mesteca Metla. Ko se prebivalci znajdejo v težavah, jim Poli, Rok, Lili in Heli pomagajo ter ob tem otroke učijo varnosti, sodelovanja in odgovornosti.
Glavni junaki so policijski avto Poli, gasilsko vozilo Rok, reševalno vozilo Lili in helikopter Heli. Skupaj tvorijo reševalno ekipo, ki skrbi za varnost mesta.
Risanka otroke uči prometne varnosti, pomoči drugim, odgovornosti, sodelovanja in pravilnega ravnanja v vsakdanjih situacijah. Vsaka epizoda vsebuje preprost in razumljiv nauk.
Risanko Robocar Poli lahko gledate na VOYO, kjer so na voljo tudi druge priljubljene risanke in poučne vsebine za otroke.
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