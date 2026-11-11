Nemški pokal - 2. krog , DFB Cup

Nemški pokal - 2. krog

Nemški pokal - 2. krog - 2026/2027

2026

Drugi krog nemškega pokala prinaša boj za osmino finala in nove priložnosti za pokalna presenečenja. Borussia Dortmund se bo pomerila z Werderjem, Bayern bo gostil Magdeburg, Leipzig pa čaka gostovanje pri Rot-Weiss Essnu. Bodo favoriti upravičili svojo vlogo ali bodo slavili izzivalci?