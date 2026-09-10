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UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026 Št. epizod: 3 Št. sezon: 2

UEFA Liga prvakov se začenja z obračuni evropskih velikanov! Že 1. krog prinaša dvoboje Real Madrida in Interja, Liverpoola in Atlética Madrid ter Manchester Uniteda in Sabaha. Najprestižnejše evropsko klubsko tekmovanje je znova tu.

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Šport Tekmovanje
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