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Nemški pokal - 1. krog

Nemški pokal - 1. krog , DFB Cup

2026 Št. epizod: 2

Nemški pokal je znova tu! Prvi krog prinaša dvoboje favoritov in nižjeligaških izzivalcev, med drugim obračuna VfL Osnabrück – Bayern München in HEBC Hamburg – Borussia Dortmund.

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