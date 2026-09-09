Nemški pokal - 1. krog

VfL Osnabruck - Bayern Munchen

2. 9. 2026 - Nogometni večer je bil rezerviran za obračun nemškega pokala DFB. Na zelenici sta se pomerila VfL Osnabruck in Bayern Munchen ter poskrbela za zanimiv pokalni obračun. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera iz Osnabrücka.