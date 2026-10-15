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UEFA Liga prvakov - 2. krog

UEFA Liga prvakov - 2. krog , UEFA Liga prvakov

2026 Št. epizod: 3

Drugi krog Lige prvakov prinaša dva odmevna obračuna: Manchester United se pomeri z Atlético de Madridom, Paris Saint-Germain pa z Manchester Cityjem. Evropski velikani se borijo za pomembne točke v ligaškem delu tekmovanja.

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Šport Tekmovanje

  • 2026/2027

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